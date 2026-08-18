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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как русские выиграли последний бой Второй мировой войны

    18 августа 1945 года советские войска начали высадку на остров Шумшу. Это был самый близкий к Камчатке остров Курильской гряды. Ему предстояло стать ареной последнего сражения Второй мировой войны.

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    Василий Авченко Василий Авченко Какая из двух Японий победит

    Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Новые медиа убили звезд

    Вы заметили, как за считанные годы стремительно измельчали знаменитости – хоть кинематографа, хоть шоу-бизнеса, хоть литературы? Они больше не пророки, не трибуны и даже не источники информации.

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    18 августа 2026, 11:33 • Новости дня

    Хуситы атаковали беспилотниками нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco

    Tекст: Ольга Иванова

    Повстанческое движение Йемена осуществило налет на саудовское предприятие Saudi Aramco с помощью дронов в ответ на нарушение воздушного пространства своих провинций.

    Вооруженные силы йеменского движения «Ансар Алла» совершили нападение на нефтяной объект в Саудовской Аравии, передает РИА «Новости».

    «Йеменские вооруженные силы атаковали нефтеперерабатывающий завод Aramco в Джизане несколькими БПЛА», – сообщил военный источник.

    Собеседник агентства пояснил, что атака стала ответом на незаконное пересечение воздушных границ йеменских провинций Саада и Хаджа.

    По его словам, запущенные аппараты точно поразили намеченную цель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 15 августа йеменские повстанцы атаковали двумя беспилотниками нефтеперерабатывающий завод в Джизане.

    Несколькими днями ранее движение «Ансар Аллах» нанесло масштабный удар по позициям саудовских военных в районе Моха.

    В начале месяца хуситы поразили баллистическими ракетами саудовский нефтяной танкер Wafa в Красном море.

    17 августа 2026, 15:17 • Новости дня
    Хуситы заявили об уничтожении саудовского военного корабля

    Tекст: Денис Тельманов

    Баллистические ракеты поразили морскую группировку противника у побережья Мохи, что привело к уничтожению главного судна и затоплению части эскорта.

    Мятежники из йеменского движения «Ансар Аллах» отчитались о поражении десантного корабля Саудовской Аравии и сопровождавших его катеров, передает ТАСС. Военный представитель повстанцев Яхья Сариа выступил с соответствующим заявлением.

    «Вооруженные силы Йемена атаковали военный десантный корабль саудовского врага и четыре сопровождавших его военных катера в Красном море у побережья Мохи», – отметил он.

    Спикер добавил, что применение баллистических ракет оказалось эффективным. По его утверждению, основное судно сгорело, часть катеров затонула, а остальные получили повреждения от огня.

    Представитель хуситов также подчеркнул намерение движения внимательно следить за активностью саудовских войск. Повстанцы планируют продолжать атаки по целям противника на суше и на море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле йеменские мятежники объявили о введении морской блокады Саудовской Аравии.

    В начале августа повстанцы нанесли ракетный удар по саудовскому нефтяному танкеру Wafa.

    Несколькими днями позже движение «Ансар Аллах» атаковало судно с военной техникой в Баб-эль-Мандебском проливе.

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    17 августа 2026, 06:30 • Новости дня
    Трамп поприветствовал подписание Мекканского соглашения
    Трамп поприветствовал подписание Мекканского соглашения
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP//Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп поприветствовал подписание Мекканского соглашения, отметив, что оно показало способность стран-участниц объединиться ради защиты своих территорий.

    «Очень рад видеть, как Саудовская Аравия, Турция и Пакистан наконец подписали Мекканское соглашение о совместной обороне. Это показывает, как Ближний Восток объединяется, и страны наконец-то смогут защищать себя более эффективно. Поздравляю великое руководство трех упомянутых стран. Это большой, смелый и важный первый шаг – ух ты!» – написал он в Truth Social.

    Напомним, 7 августа Саудовская Аравия, Турция и Пакистан договорились о совместной обороне. Тогда же был подписан пакт о создании нового военного союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран предостерег страны Мекканского соглашения от действий против Ирана. Военные эксперты связали решение о создании нового военного союза с утратой доверия Эр-Рияда к Вашингтону.

    Политический аналитик и ВЗГЛЯД разбирались, против кого объединились Турция, Саудовская Аравия и Пакистан.


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    17 августа 2026, 20:11 • Видео
    Японцы удивили даже Лаврова

    Посол Японии отказался явиться в МИД РФ, хотя должен был сделать это по первому требованию. Конфликт между Москвой и Токио, разгоревшийся после поездки президента России Владимира Путина на Курильские острова, получил второе дыхание. К чему он ведет?

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    17 августа 2026, 10:11 • Новости дня
    Анналена Бербок почтила память погибшего командира ХАМАС

    Die Welt: Среди погибших сотрудников ООН оказался командир ХАМАС Эль-Самхури

    Анналена Бербок почтила память погибшего командира ХАМАС
    @ Bianca Otero/ZUMA/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Во время мероприятий в честь ушедших из жизни работников международной организации выяснилось присутствие в их списках высокопоставленного члена палестинского радикального движения.

    Анналена Бербок официально почтила память погибших сотрудников ООН, передает Die Welt. Ситуация привлекла внимание специалистов из-за неоднозначного состава списков ушедших из жизни работников международной структуры.

    По данным UN Watch, среди упомянутых лиц оказался Имад Эль-Самхури. Выяснилось, что погибший числился одним из командиров в структуре палестинского радикального исламистского движения ХАМАС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты фракции ХДС/ХСС выступили с инициативой о вызове Анналены Бербок в Бундестаг из-за неудачи Берлина в ООН.

    В начале августа Армия обороны Израиля сообщала о ликвидации двух командиров подразделений военного крыла ХАМАС.

    В октябре 2024 года от удара израильской ракеты в секторе Газа погиб сотрудник Ближневосточного агентства ООН.

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    16 августа 2026, 14:27 • Новости дня
    Sky News: Фитнес-приложение навело иранские ракеты на базы США
    Sky News: Фитнес-приложение навело иранские ракеты на базы США
    @ Thomas Fuller/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Фитнес-приложение Strava раскрыло маршруты более 1,3 тыс. пользователей на военных объектах США на Ближнем Востоке, став подсказкой для ударов.

    Как пишет Sky News, свыше 1,3 тыс. пользователей Strava делились тренировками с американских военных баз на Ближнем Востоке, публикуя точные маршруты и время пробежек, велозаездов и заплывов. Журналисты обнаружили тысячи таких активностей внутри объектов США на передовой войны с Ираном. Эти данные позволяли увидеть распорядок дня на базах, перемещения военнослужащих, а также схему развертывания и вывода контингентов, включая объекты, не обозначенные на общедоступных картах.

    В материале приводится пример аккаунта подрядчика ВМС США, который до начала войны с Ираном регулярно публиковал пробежки с базы в Манаме в Бахрейне. После эвакуации он стал отмечать тренировки в отеле Crowne Plaza, а через шесть дней Иран ударил по этому отелю, ранив двух сотрудников Пентагона. На иорданской авиабазе Муваффак-ас-Салти до начала конфликта американские военные выложили сотни тренировок.

    Во время перемирия 76% маршрутов на этой базе начинались или заканчивались у казарм в восточной части объекта, по которым 17 июля Иран нанес удар, в результате чего погибли трое военнослужащих. Эксперты, опрошенные телеканалом, сочли возможным использование Strava для разведки и назвали данные приложения угрозой безопасности, поскольку они часто связаны с настоящими именами и аккаунтами пользователей в социальных сетях.

    После обращения журналистов в Пентагоне их перенаправили в Центральное командование США (CENTCOM), но там на запрос не ответили. При этом еще в 2018 году власти США предупреждали, что Strava может использоваться для определения местонахождения военнослужащих, и тогда же были ограничены функции геолокации. Sky News также обнаружил сведения о 12 тыс. тренировок с британской авиабазы Акротири на Кипре и пробежки трех пользователей на территории израильского ядерного центра в Димоне.

    Представитель Strava заявил, что компания уделяет большое внимание безопасности и конфиденциальности пользователей и предоставляет им инструменты для ограничения доступа к их данным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран нанес удары по авиабазе «Муваффак Салти» в Иордании.

    Командование США планирует запретить военнослужащим на Ближнем Востоке использование личных гаджетов из-за риска утечки данных и ракетных ударов по базам.

    Французские военно-морские силы ранее столкнулись с утечкой секретной информации о базе атомных подлодок через фитнес-приложение Strava.

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    16 августа 2026, 17:50 • Новости дня
    Депутат: Развитие портов снизит зависимость России от недружественных стран

    В ЕР рассказали о расширении мощностей 15 ключевых портов России

    Депутат: Развитие портов снизит зависимость России от недружественных стран
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Алексей Нечаев

    Расширение портовой инфраструктуры позволит России снизить зависимость от традиционных экспортных маршрутов, уйти от санкционных рисков и укрепить геополитическую устойчивость, сказала газете ВЗГЛЯД депутат гордумы Петропавловска-Камчатского Мария Белкина. Она предложила закрепить соответствующую задачу в Народной программе «Единой России».

    Переориентация российской внешней торговли на страны Азии, Ближнего Востока и Глобального Юга повышает требования к пропускной способности экспортной инфраструктуры. Поэтому увеличение мощности морских портов более чем на 200 млн тонн к 2030 году следует закрепить в качестве одного из приоритетов Народной программы «Единой России», считает Мария Белкина, депутат Городской думы Петропавловск-Камчатского городского округа.

    Спикер отметила, что расширение портовой инфраструктуры уже проводится государством в рамках федерального проекта «Развитие опорной сети морских портов». Речь, в частности, идет о модернизации 15 морских гаваней за счет бюджетных и частных инвестиций. Однако, по мнению Белкиной, включение этого направления в Народную программу позволит подчеркнуть его долгосрочное значение и усилить общественный контроль за реализацией уже принятых решений.

    По ее словам, необходимость развития портов обусловлена в том числе ограниченными возможностями других элементов экспортной логистики. Сухопутные погранпереходы и железнодорожная инфраструктура Восточного полигона уже работают с высокой загрузкой, поэтому дальнейший рост внешней торговли требует совершенствования и актуализации альтернативных маршрутов.

    Особое значение эта задача приобретает для Дальнего Востока. Именно здесь проходят важнейшие маршруты переориентации российского экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. «Дальний Восток – лидер по темпам роста мощностей. Основное внимание в рамках нашей инициативы уделяется развитию угольных и контейнерных терминалов в портах Восточный, Ванино, Эльга, Суходол и Владивосток», – детализировала депутат.

    Проект затрагивает и другие регионы. На Северо-Западе речь идет о порте Усть-Луга и Мурманском транспортном узле, а на Азово-Черноморском направлении – о Новороссийске и Туапсе. «Работа на Азово-Черноморском направлении предусматривает модернизацию морских гаваней Новороссийск и Туапсе для наращивания объемов агропромышленного и сырьевого экспорта», – добавила Белкина.

    Основными источниками прироста мощностей станут строительство глубоководных терминалов, реконструкция причалов и расширение складской инфраструктуры. Приоритет, по словам депутата, будет отдан перевозкам минеральных удобрений, угля, зерновых и пищевых грузов, а также контейнерным перевозкам.

    Отдельное внимание Белкина уделила развитию международного транспортного коридора «Север – Юг». По ее мнению, этот маршрут способен укрепить позиции России в торговле с Ближним Востоком, странами Персидского залива и Южной Азией. «Помимо всего прочего, доставка товаров сокращается в 1,5–2 раза по сравнению с традиционным маршрутом через Суэцкий канал», – отметила Белкина.

    Таким образом, речь идет не только об увеличении пропускной способности портов. Развитие новых маршрутов и терминалов позволит снизить логистические издержки бизнеса и уменьшить зависимость российского экспорта от транспортных направлений, которые могут контролироваться недружественными государствами. «Это снизит санкционные риски и повысит геополитическую устойчивость России», – резюмировала Белкина.

    Ранее председатель ЕР Дмитрий Медведев заявил, что в Народную программу партии поступило более 3 млн предложений. По его словам, большинство идей касаются обустройства страны, а также равного доступа жителей всех регионов к качественной медицине, образованию, социальной инфраструктуре и экологически безопасной среде.

    Напомним, новая Народная программа будет состоять из двух документов. Первый – собственно предвыборная программа, в которой соберут решения актуальных задач и план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основные идеологические и ценностные ориентиры партии и описывать стратегический образ России.

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    16 августа 2026, 05:01 • Новости дня
    WP узнала о растущем недовольстве Трампом у союзников США в Персидском заливе

    WP: Союзники США в Персидском заливе недовольны Трампом

    Tекст: Катерина Туманова

    По словам официальных лиц, среди союзников США в Персидском заливе растет недовольство Трампом, а лидеры стран региона обеспокоены тем, что президент США не способен реализовать дипломатические усилия, необходимые для достижения мира с Ираном.

    «В регионе Персидского залива растет недовольство Вашингтоном, и союзники США все больше обеспокоены тем, что президент Дональд Трамп не способен обеспечить дипломатические усилия, необходимые для достижения мира с Ираном, заявляют арабские и западные официальные лица», – пишет Washington Post (WP).

    Три чиновника и бывший американский дипломат заявили газете, что правительства Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Кувейта и Бахрейна едины в своем недовольстве администрацией США. Некоторые начали обсуждать целесообразность дальнейшего размещения крупных американских военных объектов на своей территории.

    «Трамп начал эту войну, и мы расплачиваемся за это», – сказал один из чиновников стран Персидского залива.

    По его словам, гнев в отношении Соединенных Штатов достиг своего пика с момента нападения США и Израиля на Иран в феврале.

    Страны Персидского залива по-прежнему полагаются на Вашингтон как на близкого партнера в сфере безопасности и крупного поставщика оружия, а в Катаре и Бахрейне расположены крупные американские базы.

    Однако это недовольство заставляет некоторые государства рассматривать новые варианты. Аналитики говорят , что в ближайшей перспективе эти факторы вряд ли существенно изменят ситуацию в регионе, но некоторые страны уже начали изучать варианты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран перечислил условия для открытия Ормузского пролива. В МИД Ирана оценили экологический ущерб Ормузскому проливу. Иран и Оман достигли согласия по карте судоходства через Ормуз.

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    15 августа 2026, 23:48 • Новости дня
    В МИД Ирана оценили экологический ущерб Ормузскому проливу

    В Иранe загрязнение Ормуза оценили в триллионы долларов

    Tекст: Катерина Туманова

    В сети появились кадры нефтяного пятна, распространяющегося из Персидского залива к берегам иранского острова Кешм, загрязнение зафиксировано в трех прибрежных районах и на некоторых участках морской поверхности, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    «Этот инцидент – лишь один из наглядных примеров масштабного загрязнения – как явного, так и скрытого, которое за последние десятилетия ухудшило состояние вод Персидского залива и Оманского моря, а также морской экосистемы региона, нанеся ущерб прибрежным районам Ирана на триллионы долларов», – написал Багаи в соцсети Х.

    Остается открытым вопрос о компенсации нанесенного ущерба. В числе возможных ответчиков называются страны-потребители энергоресурсов, страховые компании судов и участники военных действий в регионе.

    Иран, обладающий самой протяженной береговой линией, настаивает, что все стороны, получающие выгоду от судоходства через Ормузский пролив, несут  ответственность за устранение последствий.

    «Каждая сторона, получающая выгоду от коммерческого судоходства через Ормузский пролив, несет как юридическую, так и моральную обязанность по устранению экологического ущерба, нанесенного Персидскому заливу и Оманскому морю», – подытожил Багаи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, судно Caroline Bezengi дало течь у юго-западного побережья Омана. Иран заявил, что удары США по энергетической инфраструктуре Ирана обернулись серьезным разливом нефти и загрязнением побережья острова Кешм. Нефтяное пятно растянулось на 12 километров побережья Омана.

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    16 августа 2026, 04:35 • Новости дня
    Иран и Оман достигли согласия по карте судоходства через Ормуз

    Иран и Оман договорились по карте судоходства через Ормуз

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран и Оман, как два прибрежных государства, уже почти три месяца ведут интенсивные переговоры о создании безопасного морского маршрута, заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в интервью.

    «Несмотря на препятствия со стороны США, эти переговоры [Тегеран-Маскат] за последние три недели достигли позитивного и перспективного прогресса, было достигнуто соглашение по карте морских маршрутов», – приводит слова Багаи Press TV.

    Он добавил, что обсуждения по ряду оставшихся вопросов продолжаются, включая совместное заявление, которое должны выступить Тегеран и Маскат.

    Представитель МИД Ирана подчеркнул, что ирано-оманская договоренность представляет собой независимое соглашение между двумя прибрежными государствами, направленное на обеспечение безопасного прохода через Ормузский пролив при сохранении суверенитета обеих стран.

    Багаи подчеркнул, что процесс полного восстановления безопасности в Ормузском проливе и нормального прохода торговых судов зависит от прекращения «противоправных действий, вмешательства, угроз и военно-морской блокады, введенной США, а также от выплаты компенсаций за нарушения обязательств, имевших место в течение последних двух месяцев».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, WSJ узнала, что Тегеран запросил право на сборы с судов в Ормузе. Иран перечислил условия для открытия Ормузского пролива. В МИД Ирана оценили экологический ущерб Ормузскому проливу.

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    16 августа 2026, 05:40 • Новости дня
    Пентагон опубликовал карту с включенными в Израиль палестинскими территориями

    Пентагон опубликовал карту с включенной в Израиль Палестиной

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральным командованием США (CENTCOM) распространило карту ближневосточного региона, на которой палестинские земли оказались включены в состав израильского государства без обозначения границ.

    Командующий Центральным командованием Брэд Купер завершил 10-дневную поездку на Ближний Восток, в ходе которой посетил шесть стран и авианосец ВМС США в Аравийском море.

    Сообщение об этом в соцсети Х сопровождалось картой региона, где сектор Газа и Западный берег реки Иордан показаны как часть Израиля. Линии госграницы между  палестинским анклавом и территорией Западного берега нет.

    Независимость Палестины признают 157 государств мира, в том числе Россия. США  отказываются признавать палестинское государство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров в мае назвал условие ликвидации очага экстремизма на Ближнем Востоке. ООН сообщила, что более 1,2 тыс. палестинцев убиты израильскими силами после прекращения огня. Президент США объявил о завершении конфликта в анклаве осенью 2025 года.


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    17 августа 2026, 03:11 • Новости дня
    Bloomberg: Тайные перевозки нефти с Ближнего Востока сдерживают цены

    Bloomberg узнало о тайных перевозках нефти через Ормуз

    Tекст: Катерина Туманова

    Нефтепроизводители Ближнего Востока продолжают переправлять большие объемы сырой нефти из Персидского залива: перевозка нефти через Ормузский пролив для перегрузки на танкеры в Оманском заливе идет полным ходом, а объемы превышают рыночные прогнозы в 4 млн баррелей в день.

    Ближневосточные производители нефти продолжают переправлять большие объемы сырой нефти из Персидского залива, что помогает сдерживать рост цен и смягчает опасения по поводу резкого роста инфляции, вызванного энергоносителями, передает Bloomberg.

    По данным агентства, торговля нефтью, осуществляемая незаметной переправкой через Ормузский пролив на танкеры в Оманском заливе, идет полным ходом, несмотря на недавние нападения на суда, сообщили источники.

    Незаметные переправы стали жизненно важным каналом снабжения для мировых рынков, которые готовились к гораздо более серьезному кризису поставок после начала войны с Ираном.

    Однако для производителей в регионе ситуация далека от нормальной: суда подвергаются неоднократным атакам, несмотря на наличие военной защиты, уточнили источники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран назвал условия для открытия Ормузского пролива. FT узнала, что засуха и война взвинтили цены на транзит через Панамский канал. Иран и Оман достигли согласия по карте судоходства через Ормуз.

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    16 августа 2026, 12:18 • Новости дня
    КСИР: Катар запретил въезд иранским экспертам по делу летчиков

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Катара не разрешают иранским специалистам прибыть в эмират для расследования судьбы задержанных военных пилотов, находящихся в плену уже шесть месяцев, заявили в КСИР.

    Иранские власти обвинили Доху в препятствовании расследованию дела пилотов ВВС Ирана. Представитель Корпуса стражей исламской революции отметил, что иранские эксперты ожидают разрешения на визит уже несколько месяцев, передает ТАСС.

    «Катар отказывается разрешить иранскому эксперту и следственной комиссии расследовать судьбу иранских пилотов», – заявил представитель КСИР. В Тегеране считают, что катарской стороне следует допустить следователей, а не отрицать факт задержания военных.

    Днем ранее в Генштабе ВС Ирана сообщили о захвате трех летчиков Су-24 в марте после крушения их самолетов. Представитель ведомства Мохаммад Багерзаде призвал Международный комитет Красного Креста вмешаться в ситуацию и помочь организовать встречи пленных с семьями.

    В свою очередь МИД Катара категорически отверг обвинения в захвате иранских летчиков. Официальный представитель ведомства Маджид аль-Ансари пояснил, что самолеты нарушили воздушное пространство эмирата, и после игнорирования предупреждений были приняты меры для защиты территории.

    Ранее генеральный штаб Вооруженных сил Ирана заявил о пленении Катаром трех летчиков сбитых бомбардировщиков Су-24.

    Катарские военные сбили два иранских самолета после пересечения границы эмирата в марте.

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    16 августа 2026, 10:16 • Новости дня
    ЦАХАЛ ликвидировал высокопоставленного командира «Хезболлы»

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские военные заявили о ликвидации высокопоставленного командира подразделения «Бадр» шиитского движения «Хезболла» Абу Хасана Алаа, который организовал запуски беспилотников со взрывчаткой по позициям армии на юге Ливана.

    Вооруженные силы Израиля заявили об уничтожении одного из ключевых руководителей шиитского движения, передает ТАСС. Операция стала прямым ответом на субботнее нападение на военнослужащих.

    «ЦАХАЛ ликвидировал высокопоставленного командира подразделения «Бадр» «Хезболла» Абу Хасана Алаа в ответ на действия «Хезболла» в зоне безопасности против солдат», – говорится в официальном заявлении.

    По информации военного ведомства, убитый командир регулярно планировал нападения на израильские подразделения. В частности, он руководил отправкой начиненных взрывчаткой дронов в сторону патрулей на ливанской территории.

    В июне Армия обороны Израиля устранила семерых членов ливанского движения на юге страны.

    В мае бойцы «Хезболлы» атаковали позиции израильских военных в тринадцати районах.

    В конце апреля израильская армия нанесла удары по складам оружия и пусковым установкам шиитской организации.

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    15 августа 2026, 12:54 • Новости дня
    Постпред Ульянов счел шуткой планы Трампа сделать Ормузский пролив частью США

    Tекст: Вера Басилая

    Намерения президента США Дональда Трампа сделать Ормузский пролив частью США напоминают шутку, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    Ульянов прокомментировал высказывание президента США о планах сделать Ормузский пролив «американской территорией», передает ТАСС. Дипломат усомнился в серьезности намерений главы Белого дома.

    «Президент США объявил о намерении провозгласить Ормузский пролив американской территорией. Это была шутка?» – написал Ульянов на своей странице в социальной сети Х.

    В свою очередь официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик отметил, что организация призывает все стороны соблюдать международные права и свободу судоходства в этом регионе.

    Накануне президент США пообещал объявить Ормузский пролив американской территорией после разгрома Ирана.

    Несколькими днями ранее глава Белого дома заявил о полном контроле ВМС Соединенных Штатов над этим маршрутом.

    В середине прошлого месяца американский лидер объявил о переходе пролива под контроль Вашингтона.

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    16 августа 2026, 11:34 • Новости дня
    Делегация ХАМАС начала переговоры с разведкой Египта

    Tекст: Вера Басилая

    Представители палестинского движения прибыли в египетскую столицу для обсуждения путей принуждения Израиля к выполнению плана мирного урегулирования ситуации в секторе Газа, сообщили в ХАМАС.

    Источник саудовского телеканала Al-Hadath сообщил, что руководство палестинской группировки проводит встречи с главой египетской разведки, передает РИА «Новости».

    Делегацию ХАМАС возглавил член политического бюро движения Халиль аль-Хайя, прибыла в Каир и проводит сейчас переговоры с руководителем египетской разведки Хасаном Рашадом.

    Главной темой обсуждения стало принуждение Израиля к выполнению плана «Совета мира» по сектору Газа. Ранее, девятого августа, израильский премьер Биньямин Нетаньяху отверг инициативу из 15 пунктов. Он подчеркнул, что военные останутся в анклаве до полного разоружения палестинского движения.

    До этого стало известно о согласии ХАМАС с дорожной картой прекращения огня. Документ предполагает постепенную передачу управления сектором Газа специальному национальному комитету. Контролировать нарушения со стороны участников конфликта будет специально созданный независимый орган.

    В июле палестинское движение ХАМАС избрало Халиля аль-Хайю новым главой политбюро.

    Позже «Совет мира» заявил о согласии группировки на план разоружения в секторе Газа.

    Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг предложенный мирный документ из 15 пунктов.

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    15 августа 2026, 15:35 • Новости дня
    Президент Ливана Аун осудил массированные удары Израиля по югу страны

    Ливанский лидер Аун осудил атаки Израиля и нарушение рамочного соглашения

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Ливана обвинил израильских военных в гибели мирных жителей и создание прямой угрозы для реализации мирных договоренностей при посредничестве США.

    Президент Ливана Джозеф Аун раскритиковал действия израильской армии на южных территориях государства, передает РИА «Новости». «Президент Республики генерал Джозеф Аун осудил продолжающиеся израильские нападения на районы юга страны, особенно на город Набатия и его окрестности», – сообщили в пресс-службе политика.

    Акун подчеркнул, что подобные действия грубо нарушают нормы международного права и ставят под удар выполнение рамочного соглашения. По его мнению, атаки на мирное население являются недвусмысленным посланием, угрожающим переговорному процессу.

    Ранее израильская авиация нанесла мощные удары по населенным пунктам Ансар и Дейр-эз-Захрани. В результате бомбардировок погибли 11 человек, среди которых две женщины и трое детей. Еще семь мирных жителей получили ранения.

    Интенсивность обстрелов южных регионов значительно возросла в последние дни. Военные Израиля активно уничтожают гражданскую инфраструктуру Ливана, а применение зажигательных боеприпасов уже привело к масштабным лесным пожарам.

    Напомним, что Ливан и Израиль 26 июня в Вашингтоне при посредничестве США достигли рамочного соглашения, которое  предусматривает прекращение боевых действий, восстановление контроля Ливана над всей территорией страны и поэтапный вывод израильских войск по мере развертывания ливанской армии и разоружения негосударственных формирований.

    Ранее в субботу сообщалось, что в результате авиаудара по ливанскому поселку Ансар погибли семь человек. До этого в июле израильские военные атаковали южные районы Ливана с применением авиации и тяжелых бульдозеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, общее число жертв израильских ударов с начала марта достигло 2659 человек.

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