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Военные США заявили о трех подбитых ими иранских танкерах
В субботу военные США заявили, что поразили три иранских нефтяных танкера, в том числе один у острова Харк, главного нефтяного терминала страны, после того, как Иран выпустил ракеты по двум военным кораблям ВМС США.
Центральное командование (CENTCOM) США, которое курирует операции на Ближнем Востоке, заявило, что его американские удары вывели из строя нефтевоз у побережья острова Харк и еще один у острова Джаск, а также уничтожили третий в Оманском заливе.
«После тщетных атак Ирана CENTCOM навсегда вывел из строя танкеры Корпуса стражей исламской революции (КСИР) для перевозки сырой нефти у побережья острова Харк и близ Джаска. Американские военные также полностью уничтожили порожнее судно для перевозки сырой нефти в Оманском заливе», – сказано в сообщении американских военных в соцсети Х.
Центральное командование выразило мнение, что иранские танкеры с сырой нефтью являются частью многомиллиардной теневой сети, которая финансирует КСИР и его региональных доверенных лиц, но у Ирана нет средств, чтобы защитить их.
«Если вы обстреляете два наших корабля, мы нанесем еще более высокий экономический урон, уничтожив три ваших. Мы без колебаний встанем на защиту американских войск и, если потребуется, уничтожим ограниченный и незащищенный нефтяной флот Ирана», – заявил командующий адмирал Брэд Купер.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США 2 сентября атаковали иранские танкеры в рамках новой политики сдерживания. Президент США прежде допускал возможность нанесения ограниченных ударов для защиты нефтяных танкеров. Он также заявил о скорой потере значимости Ормузским проливом.