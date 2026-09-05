Зеленский жизненно заинтересован в воздушном и морском перемирии. А поскольку достичь его через переговоры он не может, то пытается сделать это через прямой шантаж. В том числе и террористический.0 комментариев
Американские военные атаковали иранский нефтяной танкер в Персидском заливе
Вооруженные силы США нанесли ракетный удар по танкеру возле острова Харк
Армия США нанесла ракетный удар по иранскому нефтяному танкеру в окрестностях иранского острова Харк в Персидском заливе, сообщает канал SNN.
Вооруженные силы Соединенных Штатов совершили нападение на судно в акватории Персидского залива, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в районе острова Харк. «Иранский нефтяной танкер на острове Харк подвергся ракетной атаке войск США», – говорится в сообщении телеканала SNN.
В результате происшествия никто не пострадал. Ранее агентство Fars сообщало о серии взрывов в районе этого острова. Обострение ситуации на Ближнем Востоке продолжается с конца зимы.
Американские и израильские военные 28 февраля начали атаковать объекты на иранской территории, вызвав ответные действия Тегерана. В середине июня стороны заключили соглашение о перемирии, однако позже обмен ударами возобновился. Конфликт до сих пор остается неурегулированным.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о планах захватить иранский остров Харк. В июле Центральное командование вооруженных сил США сообщило о возобновлении ударов по целям в Иране. В конце августа американский лидер опубликовал сгенерированное нейросетью видео ракетной атаки на этот остров.