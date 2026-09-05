Зеленский жизненно заинтересован в воздушном и морском перемирии. А поскольку достичь его через переговоры он не может, то пытается сделать это через прямой шантаж. В том числе и террористический.0 комментариев
Пожар повредил главный завод Coca-Cola на территории Украины
Предприятие Coca-Cola в Киевской области получило повреждения при пожаре
Завод Coca-Cola в поселке Великая Дымерка Киевской области получил повреждения в результате пожара, который произошел 3 сентября, сообщила компания в комментарии изданию «Общественное. Новости».
Инцидент произошел на территории главного предприятия корпорации на Украине, передает ТАСС. Возгорание на объекте случилось двумя днями ранее.
Руководство бренда подтвердило факт происшествия местным журналистам. «Последствия случившегося все еще оцениваются, и пока рано говорить о финансовых убытках», – заявили в компании.
Пострадавший завод считается одним из самых масштабных производств американской корпорации на территории Европы. Точные масштабы разрушений специалистам только предстоит установить.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Борис Рожин сообщил о поражении завода Coca-Cola в районе украинской столицы. В конце августа в Запорожье уничтожили крупный ликеро-водочный завод. В начале прошлого месяца Вооруженные силы России поразили киевское промышленное предприятие по выпуску ракетных комплектующих.