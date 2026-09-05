Зеленский жизненно заинтересован в воздушном и морском перемирии. А поскольку достичь его через переговоры он не может, то пытается сделать это через прямой шантаж. В том числе и террористический.0 комментариев
Погибший в Крыму директор фонда Народного фронта награжден посмертно
Погибший директор фонда Народного фронта Чернышов награжден орденом Мужества
Исполнительный директор благотворительной организации Анатолий Чернышов, который скончался в возрасте 58 лет после получения тяжелых ранений из-за удара украинского беспилотника, награжден орденом Мужества посмертно.
По сообщению, поступившему в газету ВЗГЛЯД, трагедия произошла вблизи крымского села Скворцово. Руководитель получил несовместимые с жизнью минно-взрывные травмы в результате воздушной атаки. Врачи пытались спасти пострадавшего, однако усилия оказались тщетными.
«Анатолий Чернышов – человек с неравнодушным сердцем. Он всегда оказывался там, где труднее: более 500 дней, проведенных в зоне специальной военной операции только за несколько последних лет, личное участие в защите Курской земли в самое трудное время», – заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.
Чиновник добавил, что глава государства подписал указ о посмертном присвоении погибшему ордена Мужества за проявленный героизм. Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов отметил, что директор вел себя в больнице мужественно и не произнес ни одного бранного слова. По его словам, благодаря работе руководителя военное имущество на десятки миллиардов рублей распределялось честно и справедливо.
«Мы все знаем, что его телефон звонил каждые пять минут. И он всегда отвечал. Так получается, что он своей жизнью заплатил за спасение жизней сотен тысяч мирных граждан в тылу, куда летят вражеские дроны. Прости, пожалуйста, что мы тебя не уберегли, Толя, мы будем работать еще больше и еще лучше», – произнес он на церемонии прощания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Анатолий Чернышов погиб в результате воздушной атаки украинских войск в Крыму.