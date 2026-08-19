СССР мог отойти от края пропасти, сохраниться как единая страна с 300-миллионным рынком, в которой народам не приходится оспаривать друг у друга ни землю, ни историю. Ничто не было предопределено. Всего-навсего должны были найтись руководители, способные проявить волю и идти до конца.7 комментариев
Пасечник: В ЛНР от атак ВСУ погибли три человека
В городе Рубежное украинские боевики ударили по машине аварийной бригады филиала «Лугансктепло», трое работников погибли на месте, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
На месте погибли три человека, двое получили ранения, уточнил руководитель региона в Max.
Другой удар пришелся по спецтехнике, которая работала на дороге между Первомайском и селом Троицкое. Ранения получили трое работников.
В Луганске ВСУ атаковали кондитерский цех и станцию техобслуживания, ранены два человека.
«В Лисичанске БПЛА нанесли несколько ударов по жилым домам, ранены две женщины. В Старобельском муниципальном округе атакован гражданский грузовик, ранен водитель», – добавил глава республики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 16 августа в результате серии ударов ВСУ по населенным пунктам ЛНР погиб водитель грузовой машины.
В начале августа от атак украинских беспилотников скончались два мирных жителя республики.
В конце июля украинские боевики нанесли удары по гражданскому транспорту региона.