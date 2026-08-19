Иран получил от Украины гарантии прекращения ударов по торговым судам

Посол Ирана Джалали заявил об обещании Киева прекратить атаки судов

Tекст: Вера Басилая

По словам Джалали, украинская сторона дала обещание больше не атаковать иранские корабли, передает РИА «Новости».

«Они взяли на себя ответственность за нападение и подчеркнули, что подобное больше не повторится», – сказал дипломат.

Министерство иностранных дел Ирана сообщило, что 25 июля Украина совершила нападение на торговое судно в Каспийском море. В результате атаки погиб один член экипажа, еще один моряк получил ранения.

Ранее Тегеран потребовал от Киева выплаты компенсации за атаку торгового судна в Каспийском море.

Иранские власти из-за этого инцидента планировали нанести ответные удары по трем целям на украинской территории.

Министерство иностранных дел Ирана заявило о праве на законную самооборону.