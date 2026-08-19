СССР мог отойти от края пропасти, сохраниться как единая страна с 300-миллионным рынком, в которой народам не приходится оспаривать друг у друга ни землю, ни историю. Ничто не было предопределено. Всего-навсего должны были найтись руководители, способные проявить волю и идти до конца.2 комментария
Иран получил от Украины гарантии прекращения ударов по торговым судам
Посол Ирана Джалали заявил об обещании Киева прекратить атаки судов
Власти Киева гарантировали Тегерану прекращение атак на иранские торговые суда после инцидента в акватории Каспийского моря, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.
По словам Джалали, украинская сторона дала обещание больше не атаковать иранские корабли, передает РИА «Новости».
«Они взяли на себя ответственность за нападение и подчеркнули, что подобное больше не повторится», – сказал дипломат.
Министерство иностранных дел Ирана сообщило, что 25 июля Украина совершила нападение на торговое судно в Каспийском море. В результате атаки погиб один член экипажа, еще один моряк получил ранения.
Ранее Тегеран потребовал от Киева выплаты компенсации за атаку торгового судна в Каспийском море.
Иранские власти из-за этого инцидента планировали нанести ответные удары по трем целям на украинской территории.
Министерство иностранных дел Ирана заявило о праве на законную самооборону.