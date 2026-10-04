Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.2 комментария
Роспотребнадзор назвал правила выбора свежего букета
При выборе праздничного букета ко Дню учителя необходимо тщательно проверять упругость лепестков и состояние стеблей растений, сообщили в Роспотребнадзоре перед праздником.
«В преддверии Дня учителя Роспотребнадзор рассказывает о правилах выбора и хранения живых цветов. Прежде чем купить букет, внимательно осмотрите цветы. Лепестки должны быть упругими, без потемневших краев, пятен и признаков подсыхания», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости».
Специалисты добавили, что свежие растения имеют плотные стебли без мягких участков, а резкий запах может свидетельствовать о начале гниения. Предпочтение лучше отдавать сортам со слабой пыльцевой активностью, таким как орхидеи, альстромерии или нераспустившиеся розы.
Для сохранения свежести букета до праздника цветы необходимо сразу поставить в воду, предварительно обрезав стебли и удалив нижние листья. Кроме того, рекомендуется обращать внимание на чистоту упаковки и приобретать растения у надежных продавцов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, советник президента Елена Ямпольская анонсировала встречу Путина с лауреатами конкурса учителей 5 октября. Как продлить жизнь букету после праздника.
Кроме того, газета ВЗГЛЯД подготовила открытки с Днем учителя 2026.