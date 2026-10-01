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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как продовольственный рынок стал полем боя

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    Илья Ухов Илья Ухов Возвращение Донбасса и Новороссии уже стало победой СВО

    Россия возвращает себе свое, отторгнутое от живого тела страны. Нет сомнений, что все цели и задачи на этом пути мы выполним. А Донбасс и Новороссия отстроятся и восстановятся от шрамов войны, обретут новое дыхание и станут еще одной точкой притяжения капиталов и людей.

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    1 октября 2026, 14:26 • Новости дня

    Анонсирована встреча Путина с лучшими учителями России

    Ямпольская анонсировала встречу Путина с лауреатами конкурса учителей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин 5 октября встретится в Кремле с победителями главного всероссийского педагогического конкурса, сообщила советник главы государства Елена Ямпольская.

    Президент России Владимир Путин 5 октября в Кремле встретится с лауреатами конкурса 2026 года «Учитель года». Торжество приурочено к профессиональному празднику преподавателей, сообщила ТАСС советник президента Елена Ямпольская и уточнила, что финал данного профессионального соревнования проходит 1 октября в Москве.

    «Ну, а в понедельник, 5 октября, в России будет отмечаться День учителя, и мы все, конечно, хотим поздравить педагогов нашей страны, пожелать им сил, терпения, благополучия», – подчеркнула она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Москве стартовали Всероссийский форум классных руководителей и первый форум директоров школ. Там министр просвещения Сергей Кравцов сообщил о планах введения специального удостоверения учителя.

    А в конце августа Владимир Путин подчеркнул невозможность замены живых педагогов искусственным интеллектом.

    30 сентября 2026, 15:31 • Новости дня
    Путин: Новые регионы приняли участие в референдуме в сложнейших условиях

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на первом пленарном заседании Госдумы девятого созыва заявил, что жители новых регионов проголосовали за воссоединение с Россией в сложнейших прифронтовых условиях.

    Президент Владимир Путин в среду приехал на первое пленарное заседание Госдумы девятого созыва, передает РИА «Новости».

    «В сложнейших прифронтовых условиях миллионы людей приняли участие в референдумах. Хочу подчеркнуть, в строгом соответствии с международным правом, сделали свой законный выбор», – отметил президент.

    Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли с 23 по 27 сентября 2022 года. По итогам обработки бюллетеней в Донецкой народной республике за вхождение в состав России высказались 99,23% проголосовавших, в Луганской народной республике – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%.

    30 сентября 2022 года российский лидер выступил в Кремле по итогам голосования, после чего подписал договоры о принятии новых субъектов в состав государства.

    Президент Владимир Путин назвал ясным выбор жителей Донбасса и Новороссии.

    Он поздравил граждан с Днем воссоединения новых регионов со страной.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал о патриотическом подъеме после возвращения в состав государства.

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    30 сентября 2026, 17:53 • Новости дня
    Путин рассказал о планах переноса столицы Чечни в 2000-х годах
    Путин рассказал о планах переноса столицы Чечни в 2000-х годах
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин рассказал о планах переноса столицы Чечни из Грозного в начале двухтысячных годов из-за сильных разрушений.

    Президент России Владимир Путин вспомнил события начала двухтысячных годов, когда после боевых действий в Чечне многие предлагали перенести столицу республики из разрушенного Грозного, передает ТАСС.

    «Помню, вы это знаете, когда летал над Грозным в начале двухтысячных годов, все мы знаем, как Грозный тогда выглядел, и как, скажу об этом еще раз, многие думали о том, чтобы перенести вообще столицу республики в другое место. Но первый президент Чеченской Республики Ахмат Кадыров хотя и сам был родом из другого региона республики, все-таки сказал: нет, Грозный был и должен остаться столицей Чечни. Так и произошло», – заявил Владимир Путин.

    Глава государства отметил, что за последние годы город невероятно преобразился благодаря усилиям Рамзана Кадырова и его управленческой команды.

    «И я хочу поблагодарить всю вашу управленческую команду за это, пожелать вам дальнейших успехов», – обратился Путин к главе Чечни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин высоко оценил вклад чеченского народа в СВО и укрепление России.

    На прошедших в сентябре выборах явка в Чеченской Республике составила 95,19%. Действующий глава региона Рамзан Кадыров одержал победу с результатом 99,85% голосов.

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    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
    Иран решился на создание атомной бомбы?

    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

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    30 сентября 2026, 17:19 • Новости дня
    Путин назвал стойкость и мужество бойцов СВО моральным ориентиром для госуправленцев

    Путин по видеосвязи провел встречу с избранными главами регионов

    Путин назвал стойкость и мужество бойцов СВО моральным ориентиром для госуправленцев
    @ Russian President Official Apa/APA Images/ZUMA/ТАСС

    Стойкость и мужество участников специальной военной операции должны стать моральным ориентиром для всех, кто работает в государственном управлении, заявил президент Владимир Путин на встрече с избранными главами регионов, проходящей по видеосвязи.

    Путин поздравил руководителей регионов с результатами выборов и призвал оправдать доверие граждан. Он отметил, что главы субъектов и их команды должны работать с полной самоотдачей, руководствуясь интересами людей и учитывая их ожидания, сообщает Кремль.

    «Важнейшим моральным ориентиром для всех, кто работает в сфере государственного управления, должны служить стойкость и мужество наших бойцов в зоне специальной военной операции», – подчеркнул глава государства.

    Президент подчеркнул необходимость постоянной обратной связи с жителями. В числе способов ее поддержания он назвал диалог со всеми фракциями региональных парламентов, общественными и волонтерскими объединениями.

    «Наша общая задача, в решении которой необходимо объединять усилия всех уровней власти, бизнеса, гражданского общества, – дальнейшее укрепление суверенитета страны, причем в самом широком смысле этого слова», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин по видеосвязи провел встречу с избранными главами регионов страны. В среду Путин поздравил депутатов Госдумы с победой на выборах. В понедельник Путин поблагодарил россиян за высокую явку на выборах в Госдуму.

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    30 сентября 2026, 14:58 • Новости дня
    Путин: Россия не может унизительно клянчить подачки по всему миру

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на первом пленарном заседании Госдумы девятого созыва заявил, что Россия, в отличие от некоторых, не может бегать по миру и выпрашивать подачки.

    «Россия – как некоторые, не будем показывать пальцем – не может бегать по всему миру, унизительно клянчить подачки с протянутой рукой. Во-первых, потому что, как я уже сказал, это унизительно. Во-вторых, нам никто не подаст, мы это хорошо знаем. А в-третьих, это самое главное – нам этого не нужно», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости».

    Российский лидер подчеркнул, что отечественная финансовая система и экономика чувствуют себя уверенно. Он добавил, что главной задачей на сегодня является недопущение ошибок.

    Ранее президент поручил обеспечить долгосрочный рост российской экономики.

    Путин на первом пленарном заседании Госдумы девятого созыва заявил о необходимости полностью выполнить социальные обязательства в новом бюджете.

    Также Путин поздравил депутатов Госдумы с победой на выборах.


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    30 сентября 2026, 21:24 • Новости дня
    Путин поручил обеспечить сбор и обработку данных для обучения суверенного ИИ
    Путин поручил обеспечить сбор и обработку данных для обучения суверенного ИИ
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин поручил правительству организовать централизованный сбор данных для обучения отечественных фундаментальных моделей искусственного интеллекта.

    Владимир Путин поручил правительству обеспечить централизованный сбор и обработку информации для обучения суверенных моделей искусственного интеллекта, сообщается на сайте Кремля.

    «Правительству России обеспечить централизованный сбор, обработку и предоставление научно-технической информации для обучения суверенных и (или) национальных больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта, предусмотрев при необходимости внесение соответствующих изменений в нормативные правовые акты России», – говорится в опубликованном документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент Владимир Путин призвал использовать инфраструктуру мегасайенс для создания суверенных моделей искусственного интеллекта.

    Месяцем ранее Совет Федерации одобрил закон о регулировании разработки таких программ. Весной глава государства высоко оценил шансы России на успешный выпуск полностью независимых нейросетей.

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    30 сентября 2026, 17:47 • Новости дня
    Путин высоко оценил вклад чеченского народа в СВО и укрепление России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин провел встречу с избранными главами регионов, особо отметив заслуги главы Чечни Рамзана Кадырова в развитии республики.

    Президент Владимир Путин поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова за вклад чеченского народа в укрепление России и в борьбу за суверенитет в рамках СВО. Также в ходе беседы с руководителями субъектов по видеосвязи российский лидер отметил масштабные позитивные изменения в столице Чеченской Республики, передает РИА «Новости».

    «Я хочу поблагодарить всю вашу управленческую команду за это, пожелать вам дальнейших успехов и поблагодарить за те усилия, за тот вклад, который чеченский народ, талантливый, трудолюбивый, очень мужественный вносит сегодня в реализацию общих планов по укреплению России в целом и в борьбу за наш суверенитет, за будущее в рамках специальной военной операции», – сказал Владимир Путин, обращаясь к Кадырову.

    «За последние годы именно благодаря вашим усилиям и вашей команды Грозный преобразился так, как этого, наверное, никто и не думал, и не мечтал», – сказал глава государства.

    В ответ Рамзан Кадыров выразил признательность за поддержку и заверил президента, что все поставленные задачи в зоне боевых действий будут обязательно выполнены, а чеченские подразделения полностью оснащены всем необходимым.

    Кроме того, Кадыров обратил внимание на то, что на прошедших выборах Чечня показала рекордную явку, превысившую 95%. Также республика заняла первое место по числу отданных голосов за партию власти.

    «Это в очередной раз подтверждает народную поддержку курса президента страны, партии и пути первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова», – сказал Кадыров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел совещание с победившими на сентябрьских выборах губернаторами.

    Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об отправке более 76 тыс. бойцов в зону специальной военной операции.

    До этого Путин выразил признательность жителям республики за огромную помощь на фронте СВО.

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    30 сентября 2026, 23:05 • Новости дня
    Данилин: Ветераны СВО привнесут в Госдуму основы фронтового братства
    Данилин: Ветераны СВО привнесут в Госдуму основы фронтового братства
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Путин в обращении к депутатам Госдумы нового созыва заявил о важности опоры страны на собственные силы. Такой опыт есть у ветеранов СВО, которые стали в нынешнем парламенте крупнейшей профессиональной группой, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. В среду Владимир Путин выступил на первом заседании Госдумы девятого созыва, которое прошло в четвертую годовщину воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

    «Владимир Путин фактически установил рамки будущей работы Госдумы нового созыва. Парламент должен работать в первую очередь над обеспечением социальных гарантий населения, над созданием новых возможностей для граждан. Деятельность эта будет вестись последовательно, без уклона в популизм», – сказал политолог Павел Данилин.

    Он подчеркнул: президент не ждет от Госдумы каких-либо новых запретительных инициатив. «Ставка делается на созидательное начало законотворчества. И в этом плане особенно символично, что первое заседание состоялось именно 30 сентября – в день воссоединения России с ее историческими территориями», – продолжил он.

    «Полагаю, это был осознанный выбор даты. На фоне бесконечных угроз со стороны Запада, попыток срыва выборов атаками ВСУ, Путин встретился с депутатами в качестве лидера борьбы русских людей за свободу и справедливость. Таким образом была подчеркнута и роль Думы, которая также должна сыграть значимую роль в этом историческом процессе», – отмечает собеседник.

    Данилин также обратил внимание то, что в Госдуме теперь присутствуют ветераны СВО, способные привнести в ее жизнь «основы фронтового братства». «В настоящий момент именно бойцы спецоперации составляют десятую часть от всех депутатов. Это самая большая профессиональная группа в Думе. Их навыки и опыт послужат основой для разработки законов по интеграции новых регионов и поддержке солдат в адаптации к мирной жизни», – указывает эксперт.

    Что особенно важно – ветераны знают, как важно сохранять стойкость. «И в этом плане символичны слова главы государства о важности опоры на собственные силы. Наш противник, Украина, сегодня униженно клянчит деньги у Запада. Мы же уверенно смотрим в будущее, понимая, что куем его самостоятельно», – заключил Данилин.

    В среду Владимир Путин выступил на первом заседании Госдумы девятого созыва. Глава государства напомнил, что высокая явка и итоги избирательной кампании «вновь подтвердили прочность нашей политической многопартийной системы, единство народа перед лицом исторических вызовов». Путин подчеркнул, что сплоченность российского общества – основной залог того, «что вместе мы добьемся поставленных целей, обеспечим на многие поколения вперед надежные гарантии безопасности и суверенитета России».

    Особое внимание президент уделил закону о бюджете. «Он должен быть сбалансированным, реалистичным. Прошу исключить вас любой разрушающий нас изнутри популизм. Ошибки, особенно сейчас, абсолютно недопустимы. Россия, как некоторые, не будем показывать пальцем, не может бегать по всему миру и унизительно клянчить подачки с протянутой рукой», – подчеркнул Путин.

    По его словам, российское законодательство должно отвечать требованиям времени, быть устремленным в будущее, служить людям, российским семьям, поощрять и поддерживать таланты, инициативу, творческую энергию нашего народа. «Речь идет о раскрытии колоссального потенциала всей страны: Дальнего Востока, Сибири, Русского Севера, центральных областей, Крыма, Донбасса, Кавказа и Урала – всех без исключения регионов», – пояснил Путин.

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    30 сентября 2026, 19:17 • Новости дня
    Минпросвещения анонсировало появление удостоверения учителя

    Кравцов сообщил о планах ввести удостоверение учителя

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России планируют ввести удостоверение учителя, а также разработать положение о статусе педагогов для последующего публичного обсуждения, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

    Министерство просвещения подготовило проект постановления правительства об удостоверении учителя, сообщает «Интерфакс».

    «Главная тема года – это исполнение указа президента № 498 «О дополнительных мерах поддержки учителей». Министерством подготовлены три проекта федеральных законов и проект постановления правительства об удостоверении учителя», – сказал министр Сергей Кравцов на открытии Всероссийского форума классных руководителей и Первого форума директоров школ.

    Вместе с педагогами будет сформировано положение о статусе учителя, которое затем вынесут на публичное обсуждение. Министр также отметил активную работу по обновлению инфраструктуры и оснащению предметных кабинетов.

    Кравцов рассказал, что в России продолжается профессиональное развитие и повышение квалификации педагогов, в частности по естественно-научному профилю, а также развивается школьное телевидение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин поручил установить единый образец удостоверения учителя.

    В августе Путин сообщил о возвращении к советским практикам поддержки педагогического состава. Ранее Владимир Путин подписал документ о гарантиях безопасности работников образовательных учреждений.

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    30 сентября 2026, 14:59 • Новости дня
    Путин назвал долгом каждого депутата Госдумы держать связь с избирателями

    Путин пожелал депутатам Госдумы девятого созыва плодотворной работы

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на первом пленарном заседании Государственной думы девятого созыва пожелал депутатам плодотворной работы и назвал их долгом постоянную связь с избирателями.

    Глава государства подчеркнул, что парламентариям необходимо знать нужды людей на местах и быстро на них реагировать, передает РИА «Новости».

    «Долг каждого депутата – держать постоянную связь с избирателями… добиваться справедливого решения волнующих людей вопросов, то есть быть действительно народными представителями», – сказал Путин.

    «Желаю вам плодотворной работы. Спасибо большое. Успехов!» – сказал президент, завершая выступление перед депутатами.

    Выборы в Госдуму девятого созыва прошли с 18 по 20 сентября. По итогам голосования в федеральном округе в парламент прошли пять партий: «Единая Россия» (349 мандатов), КПРФ (37), ЛДПР (23), «Новые люди» (19) и «Справедливая Россия» (17). В одномандатных округах места получили четыре самовыдвиженца и представитель партии «Родина».

    Владимир Путин призвал депутатов новой Госдумы сделать все для победы. Также Владимир Путин поздравил депутатов с победой на выборах. Кроме того, Путин отдельно поприветствовал парламентариев от новых регионов.

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    30 сентября 2026, 15:25 • Новости дня
    Кремль анонсировал участие Путина в заседании клуба «Валдай»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в очередном заседании Международного клуба «Валдай», посвященном вопросам ответственности за будущее.

    Президент Владимир Путин 1 октября выступит на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», сообщает пресс-служба Кремля.

    В официальном релизе отмечается: «1 октября Владимир Путин примет участие в пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», тема которого – «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?».

    Ранее бразильский профессор Фабиано Мельничук на полях форума заявил о внедрении Западом «технофашизма».

    До этого представитель МИД Александр Трофимов в рамках экспертного диалога клуба «Валдай» указал на разжигание странами НАТО конфликтов в Евразии.

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    30 сентября 2026, 17:51 • Новости дня
    Захарова допустила встречу Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Китае

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о наличии у президента Владимира Путина приглашения на предстоящий саммит АТЭС в китайском Шэньчжэне.

    Российский лидер может провести двусторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на полях мероприятия, которое пройдет в ноябре, передает РИА «Новости».

    Захарова добавила, что более подробную информацию о возможных контактах на высшем уровне в рамках поездки дополнительно предоставят представители администрации президента.

    Во вторник в Кремле допустили подготовку Китаем встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС.

    В то же время Пекин уклонился от комментариев о возможности проведения трехсторонних переговоров.

    На прошлой неделе в МИД России сообщили о вероятности встречи лидеров трех государств.

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    30 сентября 2026, 19:07 • Новости дня
    Герой России Цыдыпов: Выступление президента в Госдуме стало вдохновляющим обращением ко всей России

    Выступление Владимира Путина на первом заседании Государственной думы нового созыва стало вдохновляющим обращением ко всей России, заявил газете ВЗГЛЯД Герой России, депутат Госдумы, выпускник первого потока программы «Время героев» Балдан Цыдыпов.

    По словам Цыдыпова, президент подчеркнул, что решения, определяющие судьбу страны, будут приниматься при консолидированной поддержке всех парламентских партий. Депутат отметил значение совместной работы для решения стоящих перед депутатами задач.

    «Опыт совместной работы и взаимовыручки, полученный в ходе обучения на программе «Время героев», становится серьезным ресурсом и в работе Государственной Думы», – заявил он.

    Особую роль эти навыки, по мнению депутата, играют при рассмотрении региональных задач. «Умение слушать друг друга, находить решения сообща и не оставлять сложные вопросы без внимания – эти качества особенно важны, когда речь идет о проблемах регионов», – подчеркнул Цыдыпов.

    Он добавил, что объединение усилий депутатов позволяет быстрее и эффективнее решать задачи, поставленные главой государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду депутаты встретили аплодисментами слова президента Владимира Путина о героях спецоперации на Украине. Глава государства назвал долгом каждого депутата Госдумы держать связь с избирателями. Российский лидер также определил главную задачу Госдумы девятого созыва.

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    30 сентября 2026, 17:36 • Новости дня
    Путин поручил оказать всю необходимую помощь жителям приграничных регионов

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с избранными главами регионов поручил оказывать всестороннюю помощь жителям приграничных территорий, заявив, что страна перед ними в долгу.

    Путин в ходе встречи в режиме видеоконференции с губернаторами отметил, что жители приграничных регионов находятся под особым давлением и проходят через непростой период. Он подчеркнул их мужество и героизм, передает РИА «Новости».

    Путин также обратился к губернатору Белгородской области Александру Шуваеву.

    «На Белгородчине и других приграничных территориях люди находятся под особым давлением, и мы перед ними в долгу. Надо все делать для того, чтобы оказать помощь конкретным людям, семьям, бизнесу, возрождать утраченную или поврежденную инфраструктуру», – сказал Путин, заслушав доклад главы Белгородской области.

    Президент добавил, что решение этих задач будет осуществляться при активном участии федерального правительства, которое ориентировано на совместную работу с главами регионов.

    «Люди, которые проживают на этих территориях, проходят через особый период, проявляя мужество и, без всякого преувеличения, героизм», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Путин назвал безопасность главным вопросом для Белгородской области. В июле премьер-министр Михаил Мишустин заявил об особом контроле ситуации в приграничье. В 2024 году Путин пообещал рассмотреть создание «единого окна» помощи жителям приграничных территорий.

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    30 сентября 2026, 14:56 • Новости дня
    Депутаты Госдумы аплодисментами встретили слова Путина о героях спецоперации

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на заседании Госдумы отметил подвиг ополченцев Донбасса 2014 года и участников специальной военной операции, вставших на защиту страны.

    Владимир Путин в среду приехал на первое пленарное заседание Госдумы девятого созыва. Он отметил, что избиратели доверили депутатам представлять их интересы.

    «Ее первое заседание проходит в особенный день. Ровно четыре года назад Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области стали полноправными субъектами Российской Федерации. Вернулись в состав большой России», – передает слова Путина РИА «Новости». Парламентарии встретили заявление президента аплодисментами.

    Глава государства упомянул заслуги бойцов во время выступления, посвященного Дню воссоединения исторических регионов с Россией, передает ТАСС.

    «Подвиг ополченцев 2014 года, героев специальной военной операции, вставших на защиту Родины и нашего народа», – упомянул глава государства, говоря о Дне воссоединения исторических регионов с Россией.

    Слова Путина о вставших на защиту Родины и народа героях вызвали аплодисменты со стороны парламентариев.

    Ранее Владимир Путин заявил об усилении Госдумы ветеранами спецоперации. Владимир Путин назвал ясным выбор жителей Донбасса и Новороссии воссоединиться с Россией.

    Президент Владимир Путин в ходе выступления на первом пленарном заседании Государственной думы девятого созыва заявил, что российский народ никому не удастся сломить или запугать.

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    30 сентября 2026, 18:07 • Новости дня
    Путин: Выборы глав регионов России прошли конкурентно

    Tекст: Вера Басилая

    Выборы глав регионов в России прошли конкурентно, а победы в первом туре с существенным перевесом означают высокую ответственность избранных руководителей, заявил президент Владимир Путин.

    Путин в ходе встречи с избранными главами регионов по видеосвязи заявил, что выборы глав регионов России прошли конкурентно, передает РИА «Новости».

    «За голоса избирателей боролись представители различных политических партий. При этом победители были определены в первом туре с существенным перевесом. Безусловно, такой уровень поддержки в первую очередь означает еще большую ответственность», – сказал президент.

    По словам президента, граждане оценили уже достигнутые результаты работы глав регионов и выразили надежду на продолжение курса. Путин призвал избранных руководителей оправдать доверие, трудиться с полной самоотдачей, слышать надежды людей и поддерживать диалог с фракциями и общественными объединениями.

    В 2026 году прошли прямые выборы высших должностных лиц в восьми регионах. В Карачаево-Черкесии и Северной Осетии парламенты переизбрали глав республик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент провел встречу с избранными главами регионов страны.

    Владимир Путин заявил о подтверждении прочности многопартийной системы в стране высокой явкой и итогами выборов.

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    Истощение мировых резервов нефти на руку России

    Резервы нефти в США упали до самого низкого уровня с 1982 года. Они активно тратили запасы, чтобы сдержать рост цен. И без этого нефтяные котировки улетели бы действительно выше. Однако был использован последний разрешенный транш изъятия топлива из резервов. Как США будут выкручиваться дальше? Подробности

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    Отчаяние заставило кабинет Мерца заговорить с Москвой

    Впервые за долгое время главы МИД России и Германии провели встречу. Инициатором разговора выступил Берлин, однако немецкая сторона потребовала максимально ограничить ее освещение в СМИ. По мнению экспертов, на такой шаг Берлин подтолкнуло сразу несколько обстоятельств: кабинету Фридриха Мерца все сложнее справляться с внутренней критикой, а сама Германия рискует оказаться на обочине дипломатии после приглашения Владимира Путина на саммит G20. Подробности

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    Россия вернула Родину миллионам русских

    Новые жилые кварталы, восстановленные мосты и дороги, сотни перезапущенных предприятий – с такими результатами Донбасс и Новороссия встречают четвертую годовщину воссоединения с Россией. Это событие изменило стратегическое положение страны, укрепив ее позиции в Азово-Черноморском регионе и обеспечив сухопутный путь в Крым. Но главным итогом стала защита миллионов русских людей, которые стали гражданами своей исторической Родины – России. Подробности

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    Борьба с русским языком в Прибалтике уперлась в законы рынка

    В Прибалтике внезапно осознали, что тотальные запреты на русский язык приводят эти страны только к новым проблемам, и в бизнесе, и в обществе. По крайней мере, с официальной позицией на этот счет выступили руководители эстонских вещательных корпораций. Что именно их настолько обеспокоило и почему местные языки проигрывают, несмотря ни на что? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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