Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.5 комментариев
Путин пообещал рассмотреть создание «единого окна» помощи жителям приграничья
Президент России Владимир Путин заявил, что рассмотрит возможность создания «единого окна» для координации помощи жителям приграничных регионов, пострадавшим от обстрелов со стороны Украины.
Путин пообещал подумать над созданием «единого окна» для помощи жителям приграничных регионов, пострадавшим от обстрелов со стороны ВСУ, отвечая на вопрос журналистки Ксении Собчак в ходе прямой линии.
Собчак рассказала о проекте помощи жителям Белгородской и Курской областей. По ее словам, в течение этого года удалось помочь более 600 семьям. Телеведущая спросила у главы государства, можно ли совместить подобные общественные инициативы с работой социальных служб и государственных структур.
Путин отметил, что в стране уже действует программа восстановления Курской области. «Я подумаю, как это сделать, сам и обязательно попрошу соответствующие ведомства. И с Минобороны, и с губернатором мы поговорим, каким образом объединить эти усилия, одно окно создать либо какой-то инструмент для координации усилий. Обязательно подумаем», – сказал президент.