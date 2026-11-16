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    Мнения
    Андрей Манчук Андрей Манчук Почему американские студенты захотели назад в СССР

    Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.

    14 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Борьба с коррупцией на Украине направлена против мира

    «Антикоррупционная ветвь власти» Украины, служа интересам глобалистов, напоминает лекарство от болезни, которое может причинить организму больший вред, чем болезнь. Через преследования политиков она проталкивает линию продолжения противостояния Украины с Россией.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Договориться мировым державам будет сложнее, чем в Ялте

    Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.

    6 комментариев
    16 ноября 2026, 17:23 • Новости дня

    Ушаков анонсировал встречу Путина с президентом Вьетнама на саммите АТЭС

    Ушаков: Путин запланировал встречу с президентом Вьетнама на саммите АТЭС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае встретится с президентом Вьетнама То Ламом, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Глава российского государства проведет переговоры с вьетнамским лидером в среду, 18 ноября, в Шэньчжэне, передает РИА «Новости». «Наш президент в своей резиденции в гостинице «Конрад» проведет встречу с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама, президентом Вьетнама товарищем То Ламом», – сообщил Ушаков.

    Помощник главы государства добавил, что лидеры часто общаются. В частности, они встречались 9 сентября во время государственного визита То Лама в Москву. Кроме того, Ушаков напомнил о поездке Путина во Вьетнам в 2024 году, подчеркнув высокую значимость этой страны для России и наращивание взаимного сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о надежде президента Вьетнама на скорую встречу с президентом России Владимиром Путиным.

    В сентябре лидеры договорились о дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества в рамках государственного визита То Лама в Москву.

    Вьетнамский лидер назвал российского коллегу близким братом вьетнамского народа.

    16 ноября 2026, 14:04 • Новости дня
    Путин назвал неоколониальные амбиции Запада препятствием для справедливого мира

    Путин: Неоколониальные амбиции Запада мешают справедливой мировой системе

    Путин назвал неоколониальные амбиции Запада препятствием для справедливого мира
    @ Сергей Булкин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Неоколониальные амбиции западных государств остаются серьезным препятствием для построения справедливой международной системы, заявил президент России Владимир Путин.

    «Все больше стран выступает за построение справедливой, демократической системы международных отношений, основывающейся на принципах многополярности и подлинного равноправия. Серьезным препятствием для достижения этой цели остаются неоколониальные амбиции ряда западных государств», – говорится в его обращении к участникам Генассамблеи движения «За свободу наций», опубликованном на сайте Кремля.

    По словам Путина, бывшие метрополии пытаются сохранить контроль над экономиками стран Азии, Африки и Латинской Америки, а также вмешиваться в их внутренние дела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил о неприятии Россией любых проявлений неоколониализма.

    В начале месяца президент России Владимир Путин заявил о сложном процессе формирования более справедливого многополярного мира.

    В прошлом месяце глава государства напомнил слова первого президента Буркина-Фасо Тома Санкары о западной долговой кабале как форме неоколониализма.


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    16 ноября 2026, 04:55 • Новости дня
    Пекин подтвердил встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа в Шэньчжэне

    МИД КНР подтвердил встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа 19 ноября

    Пекин подтвердил встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа в Шэньчжэне
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В МИД КНР подтвердили трехстороннюю встречу на высшем уровне руководителей России, КНР и США в Шэньчжэне.

    «Девятнадцатого ноября председатель КНР Си Цзиньпин проведет в Шэньчжэне встречу на высшем уровне с президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом», – следует из сообщения представителя МИД КНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о договоренности по трехсторонней встрече Путина, Си Цзиньпина и президента США в Шэньчжэне.

    Reuters узнало, что Китай выступил против обсуждения Украины на встрече лидеров России и США.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал предстоящую встречу лидеров России, Китая и США одним из важнейших событий начала XXI века.

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    16 ноября 2026, 12:16 • Видео
    Как сделать Европу безопасной? Есть идеи

    Самое массовое издание Германии Bild сообщает о списке идей по достижению всеобщей безопасности. Их якобы озвучили представители России. Идеи довольно интересные. Если их реализовать, мир станет другим.

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    16 ноября 2026, 14:45 • Новости дня
    Минтранс сообщил о переходе свыше 130 торговых судов под российский флаг

    Минтранс: Более 130 торговых судов перешли под флаг России

    Минтранс сообщил о переходе свыше 130 торговых судов под российский флаг
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Свыше 130 торговых судов перешли под флаг России после поручения президента о повышении привлекательности российской юрисдикции, сообщил министр транспорта Дмитрий Ядров в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.

    «Владимир Владимирович, вы ставили задачу на Петербургском экономическом форуме повысить привлекательность российского флага. Эта работа начата, уже более 130 судов перешли под российский флаг», – цитирует Ядрова РИА «Новости».

    По его словам, благодаря этому общий дедвейт российского флота достиг 38 млн тонн, превысив показатели СССР. Министр добавил, что Россия поднялась в мировом рейтинге по дедвейту с 24-го на 14-е место.

    Ядров подчеркнул, что для достижения этих результатов была проделана большая работа по изменению нормативно-правовой базы. В частности, в 2027 году ожидается принятие закона о морских администрациях, который дополнительно упростит регистрацию и эксплуатацию судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце вице-премьер Андрей Никитин заявлял о переходе около сотни крупнотоннажных торговых судов под флаг России после Петербургского международного экономического форума.

    Летом Министерство транспорта предложило сделать более гибкой систему эксплуатации судов под российским флагом в рамках нового законопроекта о создании в стране единой морской администрации.

    В июне Никитин сообщал о планах правительства создать максимально привлекательные условия для судов с отечественными грузами.

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    16 ноября 2026, 07:39 • Новости дня
    Белый дом подтвердил дату встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа в Шэньчжэне

    Белый дом: Трехсторонняя встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа пройдет 19 ноября

    Белый дом подтвердил дату встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа в Шэньчжэне
    @ Andrei Bok/File Photo/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Встреча лидеров России, Китая и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа состоится 19 ноября в китайском Шэньчжэне.

    Трехсторонний саммит пройдет в гостиничном комплексе Kylin Villa. Переговоры начнутся в 14:30 по местному времени (09:30 мск), об этом свидетельствует график президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.

    Другие подробности предстоящей встречи администрация США не привела.

    Ранее МИД Китая также подтвердил проведение встречи лидеров трех стран 19 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МИД КНР подтвердил трехстороннюю встречу на высшем уровне руководителей России, Китая и США в Шэньчжэне.

    В субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о достижении договоренности о проведении встречи 19 ноября.

    В тот же день посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев назвал эту встречу логичной и востребованной.

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    16 ноября 2026, 17:27 • Новости дня
    Ушаков: Путин и Си обсудят Украину и Корейский полуостров на полях саммита АТЭС
    Ушаков: Путин и Си обсудят Украину и Корейский полуостров на полях саммита АТЭС
    @ Huang Jingwen/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.

    Российский лидер примет участие в саммите АТЭС, который пройдет 18–19 ноября. В среду он выступит на деловом саммите, после чего состоятся переговоры с Си Цзиньпином, передает РИА «Новости».

    «Здесь начинается очень важная двусторонняя часть этого саммита, саммита АТЭС. Начинаются российско-китайские переговоры с участием, естественно, Путина, Си Цзиньпина и соответствующих делегаций двух стран», – сказал Ушаков.

    Помощник президента добавил, что после встречи в расширенном составе лидеры перейдут на рабочий завтрак в узком составе. Стороны планируют обсудить стратегическое взаимодействие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также ситуацию вокруг Украины и Корейского полуострова.

    Ушаков подчеркнул, что встреча в Шэньчжэне станет уже пятым контактом лидеров государств с начала года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила об историческом значении встречи лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне.

    Администрация США подтвердила проведение встречи Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа 19 ноября.

    В субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о достижении договоренности о проведении трехсторонних переговоров.

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    16 ноября 2026, 18:04 • Новости дня
    Ушаков назвал состав российской делегации на переговорах Путина и Си Цзиньпина

    Ушаков: Голикова и Силуанов войдут в делегацию России на переговорах в Китае

    Ушаков назвал состав российской делегации на переговорах Путина и Си Цзиньпина
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Помощник президента Юрий Ушаков назвал состав российской делегации, которая примет участие в переговорах главы государства Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Китае.

    Путин примет участие в саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне 18 и 19 ноября, где проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, передает РИА «Новости». «В начале переговоры в расширенном составе. У нас будет весьма представительная делегация, как обычно», – заявил Ушаков.

    В состав делегации войдут вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, министр финансов Антон Силуанов, глава МИД Сергей Лавров и министр обороны Андрей Белоусов.

    Также в переговорах примут участие министр культуры Ольга Любимова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр экономического развития Максим Решетников, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и министр энергетики Сергей Цивилев.

    Администрацию президента представят заместитель руководителя Максим Орешкин и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила об историческом значении встречи лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне.

    В субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о достижении договоренности о проведении трехсторонних переговоров 19 ноября.

    Администрация США допустила возможность проведения встречи Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа.

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    16 ноября 2026, 17:35 • Новости дня
    Ушаков назвал место проведения встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина в КНР

    Ушаков: Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина пройдет в резиденции лидера КНР

    Tекст: Ольга Иванова

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин в четверг проведут трехстороннюю встречу в государственной резиденции лидера Китая после саммита АТЭС в Шэньчжэне.

    Путин, Си Цзиньпин и Трамп в четверг проведут трехстороннюю встречу в государственной резиденции китайского лидера, приуроченную к завершению саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шэньчжэне, передает РИА «Новости».

    По словам Ушакова, Путин примет участие в саммите АТЭС, который пройдет в Шэньчжэне 18–19 ноября, а по завершении форума в четверг у российского лидера запланировано несколько ключевых мероприятий, главным из которых станет трехсторонний саммит Россия–Китай–США. «Это мероприятие запланировано на 14:30 – трехсторонняя встреча Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Это будет встреча в государственной резиденции Си Цзиньпина», – сказал помощник президента.

    Он добавил, что на полях саммита продолжается проработка отдельной двусторонней встречи Владимира Путина и Дональда Трампа 19 ноября, при этом стороны согласовывают конкретное время, место и формат переговоров, а также не исключают дополнительных коротких контактов лидеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин оценила грядущую встречу лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне как обладающую историческим и новаторским значением.

    В пятницу Россия, США и Китай продолжили согласование повестки возможной трехсторонней встречи лидеров в Шэньчжэне с акцентом на ограничение использования искусственного интеллекта в системах ядерного командования.

    В четверг заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков подтвердил продолжение работы по организации трехсторонней встречи лидеров России, США и Китая на предстоящем саммите АТЭС.

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    16 ноября 2026, 06:14 • Новости дня
    Посол Ирана назвал особым переданное Путину послание Хаменеи

    Посол Ирана в Москве Джалали сообщил об особом послании Хаменеи для Путина

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Послание верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи президенту России Владимиру Путину носило особый характер, заявил посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали.

    Изначальной задачей поездки секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсена Резаи в российскую столицу была передача этого официального документа, передает ТАСС.

    По словам посла, подобный шаг подтверждает особый статус взаимодействия между двумя государствами. Казем Джалали добавил, что передача послания свидетельствует о готовности продолжать регулярные консультации на высшем уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи передал президенту России Владимиру Путину послание от верховного лидера Исламской Республики Моджтабы Хаменеи.

    Заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности республики Али Багери Кяни сообщил о наличии в послании оценок и перспектив двустороннего сотрудничества.

    Также посол Ирана Казем Джалали рассказал о планах президентов двух стран обсудить экономическое сотрудничество, энергетическую безопасность и геополитические вопросы.

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    16 ноября 2026, 13:24 • Новости дня
    В Кремле объяснили отказ публиковать детали переговоров с Уиткоффом и Кушнером

    Песков: Россия в интересах мирного процесса не раскрывает детали переговоров

    Tекст: Вера Басилая

    Москва не намерена предавать огласке подробности диалога с американскими эмиссарами в интересах урегулирования украинского конфликта, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Журналисты поинтересовались у Пескова, затрагивался ли на встрече Владимира Путина со спецпосланниками президента США вопрос членства Украины в НАТО в обмен на вывод украинских войск из Донбасса, передает РИА «Новости».

    «Мы по-прежнему придерживаемся позиции о нецелесообразности раскрытия деталей тех обсуждений, которые проходят между нами и американцами в интересах, собственно, мирного процесса как такового», – ответил Песков.

    Переговоры российского лидера со спецпосланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером прошли в Кремле в четверг. Помощник президента Юрий Ушаков назвал состоявшийся разговор содержательным, конструктивным, откровенным и полезным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об отсутствии у Москвы информации о результатах переговоров американских спецпосланников с руководством Украины.

    Кушнер сообщил о прогрессе на переговорах делегаций России и Украины и в дискуссиях с президентом России Владимиром Путиным и украинским руководством.

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    16 ноября 2026, 06:27 • Новости дня
    Москва и Тегеран договорились увеличить частоту официальных визитов

    Россия и Иран намерены увеличить количество официальных двусторонних визитов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия и Иран продолжат наращивать многоуровневые контакты и частоту официальных поездок, заявил посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали.

    Москва и Тегеран планируют увеличить частоту двусторонних визитов на политическом и экономическом уровнях, а также в сфере безопасности, передает ТАСС.

    «Отношения между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией являются непрерывными и многоуровневыми, и консультации и обмен делегациями на различных политических, экономических, специализированных уровнях и в области безопасности между двумя странами продолжаются», – обратил внимание Джалали.

    Посол отметил недавнюю активность между государствами, напомнив о визите президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву для участия в саммите Форума стран – экспортеров газа и переговоров с президентом России Владимиром Путиным, а также о приезде секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохсена Резаи.

    Детали будущих поездок будут оглашены по официальным каналам после окончательного согласования всех программ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник посол Ирана Казем Джалали назвал особым послание верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи президенту России Владимиру Путину.

    Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил благодарность Москве за поддержку Тегерана в политической и экономической сферах.

    Посол Ирана сообщил о планах лидеров двух стран обсудить экономическое сотрудничество и энергетическую безопасность на встрече в Москве.

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    16 ноября 2026, 12:48 • Новости дня
    Путин заявил о неприятии Россией санкционного давления

    Путин заявил о неприятии Россией любых проявлений неоколониализма

    Tекст: Вера Басилая

    Россия категорически не приемлет любые формы неоколониализма, включая силовое и санкционное давление, заявил президент Владимир Путин в приветствии организаторам и участникам генеральной ассамблеи движения «За свободу наций!».

    «Россия категорически не приемлет и осуждает любые формы и проявления неоколониализма, включая силовое и санкционное давление, всемерно поддерживает стремление стран мирового большинства к упрочению суверенитета и независимости. Международное взаимодействие должно осуществляться исключительно на основе общепризнанных правовых норм, уважения законных интересов друг друга и взаимной выгоды», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Путин также выразил уверенность, что работа участников ассамблеи послужит утверждению ценностей справедливости, равноправия и добрососедства в международных отношениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца президент России Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград заявил о сложном процессе формирования более справедливого многополярного мира.

    В октябре Путин назвал тарифные войны и нелегитимные санкции инструментами неоколониализма. В сентябре Путин отметил сопротивление ряда государств изменению глобального баланса сил.

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    16 ноября 2026, 14:09 • Новости дня
    Путин поздравил Ядрова с назначением на пост главы Минтранса

    Путин поздравил Ядрова с назначением на должность министра транспорта

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поздравил Дмитрия Ядрова с назначением на пост министра транспорта и выразил уверенность в его успешной работе.

    «Вас поздравляю с назначением на высокую должность министра транспорта России. И вам тоже всего самого доброго. Надеюсь на ваш профессионализм и деловые качества. Уверен, что все у вас получится», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Глава государства назначил Ядрова министром транспорта 22 октября по предложению премьер-министра Михаила Мишустина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Кремле анонсировали встречу Владимира Путина с новым главой Министерства транспорта Дмитрием Ядровым.

    В прошлом месяце вице-премьер Андрей Никитин официально представил сотрудникам Минтранса Дмитрия Ядрова.

    До этого Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Ядрова на должность министра транспорта.

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    16 ноября 2026, 13:15 • Новости дня
    В Кремле анонсировали встречу Путина с новым главой Минтранса Ядровым

    Песков: Путин встретится с новым министром транспорта Ядровым

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин проведет в понедельник рабочую встречу с новым главой Министерства транспорта Дмитрием Ядровым в преддверии Дня работника транспорта.

    В понедельник российский лидер будет работать в Кремле, где пообщается с руководителем транспортного ведомства, передает РИА «Новости».

    «Сегодня он встретится с министром транспорта Дмитрием Ядровым. Вы знаете, что неделя будет весьма напряженная, и, собственно, Путин большую часть недели проведет в Китае на саммите АТЭС», – сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Он добавил, что беседа пройдет накануне Дня работника транспорта, который отмечается 20 ноября. Ожидается, что министр даст оценку последним процессам в важнейшей отрасли российской экономики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о встрече Владимира Путина с министром транспорта Андреем Никитиным.

    Также Кремль анонсировал переговоры главы государства с руководителем транспортного ведомства.

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    16 ноября 2026, 13:18 • Новости дня
    Песков рассказал о подготовке Путина к саммиту АТЭС

    Песков: Путин готовится к международным контактам на саммите АТЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин готовится к международным контактам на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Конечно же, Путин готовится к предстоящей зарубежной поездке и тем контактам, которые там будут проходить», – заявил Песков.

    Он отметил, что «неделя будет весьма напряженная», и большую ее часть президент проведет в Китае, передает РИА «Новости».

    Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в МИД КНР заявили об историческом значении встречи лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне.

    В субботу Песков сообщил о достижении договоренности о проведении встречи Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа 19 ноября.

    В тот же день администрация США подтвердила возможность проведения трехсторонней встречи.

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    16 ноября 2026, 14:19 • Новости дня
    Путин заявил о работе восьми атомных ледоколов на Севморпути

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на встрече с новым главой Минтранса Дмитрием Ядровым сообщил, что в настоящее время на Северном морском пути задействованы восемь отечественных атомных ледоколов.

    Владимир Путин провел встречу с новым главой Министерства транспорта Дмитрием Ядровым. Президент спросил его в том числе о развитии Севморпути, передает РИА «Новости».

    Министр транспорта упомянул, что в рамках процесса развития транспортной артерии предстоит большая работа по созданию новых атомных ледоколов для проводки судов по Северному морскому пути.

    «Сейчас восемь работают у нас», – уточнил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков заявил о реализации проекта строительства крупнейшей в российской истории серии атомных ледоколов.

    Осенью Путин сообщил о планах пополнения флота четырьмя новыми судами для обеспечения круглогодичной навигации в Арктике.

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    Европа сочла Каллас некомпетентной для переговоров с Россией

    Кая Каллас не примет участие как представитель Европы в возможных переговорах с Россией. И дело не только в том, что ее фигура категорически не устраивает Москву – даже в Брюсселе сомневаются в компетентности главы евродипломатии и поэтому не готовы доверить ей решение вопросов о европейском будущем. Но означает ли поиск Евросоюзом более квалифицированных переговорщиков готовность ЕС к содержательному диалогу с Москвой? Подробности

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    МВД меняет логику миграционного контроля

    МВД подводит промежуточные итоги масштабной работы по наведению порядка в миграционной сфере: за год преступность среди мигрантов снизилась на 40%, сотни тысяч нарушителей были выдворены из страны. Теперь ведомство намерено сосредоточиться на следующей задаче – предупреждении формирования национальных анклавов. По мнению экспертов, эти меры позволят не только повысить безопасность, но и создать дополнительные условия для развития экономики страны. Подробности

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    Украина пытается закрыть небо учебными самолетами из Чехии

    Украина рассчитывает получить 16 учебно-тренировочных чешских самолетов L-39 Skyfox. Киев уже согласовал получение четырех машин и сейчас идет подготовка летчиков. Машины предполагается использовать не только для учебно-тренировочных полетов, но и перехвата ударных беспилотников. Насколько выгоднее применять реактивный самолет по сравнению с зенитными дронами или мобильными группами? Придется ли России предпринимать контрмеры? Подробности

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    Почему Украина охотится на офицеров ПВО в Петербурге

    Российский военнослужащий погиб в результате подрыва автомобиля в Петербурге. По информации местных СМИ, речь идет о полковнике 6-й армии ВВС и ПВО. ЧП произошло в полукилометре от места августовского взрыва, когда скончался подполковник также из подразделения ВВС и ПВО. Эксперты объяснили, почему враг пытается снизить боеспособность противовоздушной обороны Ленинградского военного округа. Подробности

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    • Как сделать Европу безопасной? Есть идеи

      Самое массовое издание Германии Bild сообщает о списке идей по достижению всеобщей безопасности. Их якобы озвучили представители России. Идеи довольно интересные. Если их реализовать, мир станет другим.

    • Странная просьба США к России

      Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Галибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

    • Срочно! Евросоюз ищет адекватного

      Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представлять Европу на переговорах с Россией должны пять стран. В ЕС есть и другие предложения, однако главную евродипломатку Каю Каллас для этой миссии мало кто рассматривает. Говорят, слишком смешно.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Жизнь после боя

      Цикл историй ветеранов СВО, прошедших через ранения, реабилитацию и сложный путь адаптации к мирной жизни. Здесь — реальный опыт, поддержка и полезная информация о социальной помощи, возможностях восстановления и новых перспективах.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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