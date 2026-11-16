Ушаков анонсировал встречу Путина с президентом Вьетнама на саммите АТЭС

Ушаков: Путин запланировал встречу с президентом Вьетнама на саммите АТЭС

Tекст: Валерия Городецкая

Глава российского государства проведет переговоры с вьетнамским лидером в среду, 18 ноября, в Шэньчжэне, передает РИА «Новости». «Наш президент в своей резиденции в гостинице «Конрад» проведет встречу с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама, президентом Вьетнама товарищем То Ламом», – сообщил Ушаков.

Помощник главы государства добавил, что лидеры часто общаются. В частности, они встречались 9 сентября во время государственного визита То Лама в Москву. Кроме того, Ушаков напомнил о поездке Путина во Вьетнам в 2024 году, подчеркнув высокую значимость этой страны для России и наращивание взаимного сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о надежде президента Вьетнама на скорую встречу с президентом России Владимиром Путиным.

В сентябре лидеры договорились о дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества в рамках государственного визита То Лама в Москву.

Вьетнамский лидер назвал российского коллегу близким братом вьетнамского народа.