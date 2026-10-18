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    18 октября 2026, 11:11 • Новости дня

    Путин поздравил работников дорожного хозяйства с праздником

    Путин поздравил работников дорожного хозяйства с праздником
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником, отметив особую роль отрасли в укреплении экономического потенциала страны.

    Владимир Путин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником, сообщается на сайте Кремля.

    «Дорожному хозяйству принадлежит особая роль в жизни нашей огромной страны, укреплении ее экономического потенциала. Доступность медицинской помощи и образования, культурных и спортивных объектов, расширение социальных услуг и формирование новых рабочих мест – сегодня практически нет ни одной сферы, где бы современная и безопасная дорожная сеть не являлась существенным фактором развития», – заявил Путин.

    Путин добавил, что за каждым отремонтированным километром магистралей стоят реальные возможности для повышения качества жизни россиян. В рамках национальных проектов реализуется масштабная программа дорожного строительства, возводятся новые развязки и мосты, а приоритетное внимание при этом уделяется Донбассу и Новороссии.

    Президент выразил уверенность, что специалисты продолжат внедрять передовые технологии и демонстрировать высокий профессионализм. Отдельные слова признательности Владимир Путин адресовал ветеранам дорожного хозяйства за создание фундамента, позволяющего отрасли уверенно двигаться вперед.

    Ранее президенту доложили о перевыполнении программы дорожного строительства.

    17 октября 2026, 13:31 • Новости дня
    ВС России нанесли обещанные Путиным массированные удары по целям на Украине
    ВС России нанесли обещанные Путиным массированные удары по целям на Украине
    @ Latin America News Agency/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские войска в ночь на субботу и утром 17 октября нанесли обещанные накануне президентом Владимиром Путиным массированные удары по целям на Украине.

    Рано утром в субботу российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по целям на Украине – металлургическим комбинатам и объектам энергетики.

    В частности, в Кривом Роге удар пришелся по крупнейшему металлургическому комбинату страны, который снабжал Вооруженные силы Украины металлопродукцией.

    В Житомире поражена электроподстанция, распределявшая энергию из западных областей в центральные для обеспечения работы военных предприятий.

    В Запорожье поражен металлургический комбинат «Запорожсталь», ранее выпускавший свыше 1,3 млн тонн прокатной стали для нужд военной промышленности.

    Напомним, накануне президент Владимир Путин заявил о продолжении массированных ударов по военно-промышленным и энергетическим объектам на территории Украины в ответ на атаки киевских властей.

    «Хотел бы отметить, что в ответ на удары киевских властей по нашим предприятиям промышленности и топливно-энергетического комплекса российскими Вооружёнными Силами продолжается нанесение ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса, а также объектам инфраструктуры Украины», – сказал глава государства.

    Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов сообщил, что в сентябре и октябре было нанесено 12 массированных ударов, в ходе которых поражены 30 предприятий военно-промышленного комплекса и 14 объектов топливной, энергетической и транспортной инфраструктуры. В результате существенно снизились возможности украинской промышленности по производству дальнобойного оружия, в том числе крылатых и баллистических ракет, а также закупки необходимого оборудования для восстановления промышленности и энергетики Украины.

    Кроме того, Вооруженные Силы России приступили к нанесению массированных ударов по объектам энергетики Украины, определен перечень данных объектов и необходимый наряд средств для их поражения.

    В субботу Минэнерго Украины сообщило об атаке на энергообъекты в Винницкой, Волынской, Донецкой, Запорожской, Житомирской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Харьковской областях, пишет «Страна.ua». Отключения света охватили в том числе западные регионы страны, а командование украинской армии признало, что системы противовоздушной обороны не смогли перехватить ни одной баллистической ракеты.

    Кроме того, ВС России за минувшие сутки освободили восемь населенных пунктов – Доброполье, Алексеево-Дружковку, Первомайское, Сергеевку в ДНР, Паламаревку и Ковалевку в Харьковской области, Малокатериновку в Запорожской области и Великомихайловку в Днепропетровской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу начальник Генерального штаба Валерий Герасимов заявил, что массированные удары лишили Украину возможности производить дальнобойное оружие.

    Президент Владимир Путин поручил продолжить атаки на военно-промышленный комплекс Украины.

    Ранее ветеран специальной военной операции отметил способность российских военных настигать противника в любой точке.

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    16 октября 2026, 19:05 • Новости дня
    Путин сообщил о продолжении ударов по военной промышленности Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Российские Вооруженные силы продолжают наносить удары по украинским предприятиям военно-промышленного комплекса и инфраструктурным объектам в ответ на атаки на промышленность и ТЭК России. Об этом заявил президент Владимир Путин при посещении вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск/

    «Хотел бы отметить, что в ответ на удары киевских властей по нашим предприятиям промышленности и топливно-энергетического комплекса российскими Вооруженными силами продолжается нанесение ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам инфраструктуры Украины», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин провел совещание во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск.

    В пятницу в МИД России указали на попытки Украины создать очаги нестабильности атаками на нефтеперерабатывающие заводы.

    Вооруженные силы России нанесли за неделю массированный и семь групповых ударов по объектам противника.

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    17 октября 2026, 11:58 • Видео
    Во Франции бросили вызов России, США и Китаю. Сразу

    Кандидат в президенты Франции Рафаэль Глюксманн пообещать выиграть выборы и противостоять одновременно России, США и Китаю. А он не лопнет?

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    15 октября 2026, 19:20 • Новости дня
    Путин заявил, что Киев просил своих спонсоров повлиять на Россию

    Путин заявил об ответных ударах по Украине после атак ВСУ на Wildberries и Ozon

    Путин заявил, что Киев просил своих спонсоров повлиять на Россию
    @ Alexander Sayganov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия ответила на украинские атаки на объекты электронной торговли, включая Wildberries и Ozon, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками съезда-форума «Деловой России». По его словам, после ответных действий Киев просит своих спонсоров повлиять на Москву.

    «К сожалению, мы столкнулись с действиями противника в отношении наших платформ – и Wildberries, и Ozon. Кстати говоря, они все время совершают какие-то шаги, которые, откровенно говоря, мы должны были бы, наверное, предусмотреть», – заявил Путин, выступая по видеосвязи на форуме-съезде «Деловой России», его слова приводит ТАСС.

    «Они додумались, мы начинаем отвечать, потом они обращаются тут же с просьбами к своим спонсорам, чтобы на нас повлияли и нас остановили», – сказал глава государства.

    Путин отметил, что аналогичная ситуация ранее складывалась вокруг энергетических объектов, атаки на которые украинская сторона продолжает. Теперь, по его оценке, это повторяется в отношении платформ электронной торговли.

    «Они сделали первый шаг, мы начали отвечать сейчас», – подчеркнул президент.

    Он уточнил, что Россия наносит ответные удары по энергетике и другим объектам Украины, в том числе центрам обработки данных. «Не надо было начинать. Надо было, прежде чем сделать этот шаг, как следует подумать о последствиях», – заключил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Владимир Зеленский объявил о возобновлении ударов по российским НПЗ. В среду российские войска нанесли удары по энергообъектам в Киеве.

    В этот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российские компании приняли меры защиты от украинских атак.

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    16 октября 2026, 23:04 • Новости дня
    Данилин: Киев не прислушался к предупреждениям Путина и продолжил терять территории
    Данилин: Киев не прислушался к предупреждениям Путина и продолжил терять территории
    @ кадр из видео

    Tекст: Олег Исайченко

    Встреча Владимира Путина с военными продемонстрировала решимость России достичь целей спецоперации. Успехи ВС РФ в зоне СВО и по созданию зоны безопасности ухудшают позиции Киева, поэтому затягивание урегулирования грозит украинской стороне дополнительными территориальными потерями, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. В пятницу президент России посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск.

    «Основной итог встречи Владимира Путина с военными – демонстрация решимости России в вопросе достижения поставленных в рамках спецоперации целей. Мы видим, что Украина и ее европейские союзники не спешат снижать уровень эскалации. Они настаивают на продолжении боевых действий, надеясь каким-либо образом изменить собственное бедствующее положение», – сказал политолог Павел Данилин.

    «Однако ситуация «на земле» развивается в нашу пользу. Как подчеркнул глава государства, ВС РФ последовательно развивают успехи на всех участках фронта. Мы превосходим противника и в вопросах внутренней политики. Наше общество едино, а на Украине заметен раздрай. Страна под управлением Владимира Зеленского погрязла в склоках и долгах», – рассуждает он.

    «В республике происходит социальная катастрофа, которую уже не получается скрывать. Не меньшие проблемы и в промышленном секторе. Да и, как уже было сказано, на поле боя ее положение регулярно ухудшается. Поэтому чем дольше Украина тянет с мирным урегулированием, тем призрачнее становится ее будущее», – подчеркивает собеседник.

    В то же время Россия ставит перед собой крайне важную задачу – обезопасить собственных граждан. «В этом смысле президент абсолютно справедливо подчеркивает, что Москва не собирается выносить на переговоры факт создания буферной зоны, которая необходима для предотвращения ударов по приграничным регионам. Ее окончательные границы будут определены позже, однако чем дольше Украина не соглашается на урегулирование, тем более существенными окажутся для нее территориальные потери. Путин ранее уже предупреждал Киев, что ситуация будет меняться для Украины только в худшую для нее сторону», – заключил Данилин.

    Напомним, Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск. Президент обсудил с военными целый ряд вопросов. В частности, глава государства обозначил, что с начала 2026 года силами российской армии уже освобождено около 6,5 тыс. кв. м территории и 310 населенных пунктов.

    По его словам, в настоящий момент под полным контролем РФ находится ЛНР. При этом противник сохраняет за собой лишь 10% Донецкой Народной Республики и 16,5% Запорожской области. На этом фоне Путин указал на рост эффективности ударов и повышение темпов наступления российских сил по всей линии соприкосновения.

    «Хотел бы отметить, что в ответ на удары киевских властей по нашим предприятиям промышленности и топливно-энергетического комплекса российскими Вооруженными силами продолжается нанесение ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам инфраструктуры Украины», – также подчеркнул глава государства.

    Кроме того, заявил, что Россия успешно решает задачу по созданию зоны безопасности на Украине. «Наша цель – обеспечить абсолютную безопасность приграничных территорий России на будущее и делать это предметом возможных мирных переговоров с Украиной мы не планируем», – пояснил президент.

    Ранее ветеран СВО, кавалер двух орденов Мужества Павел Коломацкий заявил, развитие военных технологии российской армии позволило успешно поражать цели на всей территории Украины, в том числе и в удаленных западных регионах. «Путинские удары» теперь настигают врага в любой точке, где он пытается спрятаться», – отметил ветеран.

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    16 октября 2026, 19:01 • Новости дня
    Начальник Генштаба Герасимов доложил Путину об освобождении Доброполья
    Начальник Генштаба Герасимов доложил Путину об освобождении Доброполья
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении города Доброполье войсками группировки «Центр».

    В ходе совещания во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск Герасимов доложил Путину о ходе спецоперации, передает РИА «Новости».

    «Войсками группировки «Центр» освобожден город Доброполье, один из основных узлов обороны противника на Днепропетровском направлении», – заявил Герасимов в ходе доклада главе государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Владимир Путин заявил об освобождении 310 населенных пунктов с начала года.

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    15 октября 2026, 19:08 • Новости дня
    Путин заявил об отсутствии существенного ущерба НПЗ после украинских атак
    Путин заявил об отсутствии существенного ущерба НПЗ после украинских атак
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Попытки Украины нанести удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в среду не привели к существенному ущербу, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками съезда-форума «Деловой России».

    «Вчера по некоторым НПЗ пытались наносить удары. Сейчас там кое-куда попали, ничего такого существенного, тем не менее продолжают», – рассказал глава государства, выступая по видеосвязи на форуме-съезде «Деловой России», передает ТАСС.

    Путин также упомянул атаки на объекты Wildberries и Ozon. По его словам, после ответных действий России Киев обращается к своим спонсорам с просьбами повлиять на Москву.

    «Они все время совершают какие-то шаги, которые, откровенно говоря, мы должны были, наверное, предусмотреть. Но мы считали, что до этого они не додумаются. Они додумались, мы начинаем отвечать, потом они обращаются тут же с просьбами к своим спонсорам, чтобы на нас повлияли и нас остановили», – заявил президент.

    По его оценке, такая последовательность событий ранее наблюдалась в энергетике, а теперь повторяется в сфере электронной торговли. Путин сообщил, что российские ответные удары затрагивают энергетические объекты и центры обработки данных: «Они сделали первый шаг, мы начали отвечать сейчас. И по энергетике тоже – там уже пищат, и по другим объектам, в том числе по ЦОДам».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский обвинил Запад в игнорировании ударов Киева по российским НПЗ.

    Минобороны сообщило об уничтожении четырех ракет и 69 беспилотников при атаке на завод в Рязани. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о возобновлении нападений на нефтеперерабатывающую инфраструктуру.

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    16 октября 2026, 04:10 • Новости дня
    Путин обязал стратегические компании согласовывать иностранные законы
    Путин обязал стратегические компании согласовывать иностранные законы
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Стратегическим предприятиям запретили исполнять требования иностранного законодательства без согласования с российской стороной, что следует из указа президента России Владимира Путина.

    «Установить, что акционерные общества, включенные в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ <...> вправе только с предварительного согласия федерального органа исполнительной власти, уполномоченного правительством России», – говорится в тексте указа, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.

    Теперь компаниям нельзя без разрешения предоставлять информацию о своей деятельности зарубежным структурам. Исключение составляют лишь сведения, раскрываемые по российским законам или правилам обращения ценных бумаг.

    Организациям также запретили самовольно менять договоры с иностранными контрагентами.

    Помимо этого, без согласования невозможно отчуждать зарубежную недвижимость и доли в иностранных компаниях.

    До подписания указа подобные ограничения действовали исключительно на требования со стороны международных организаций и иностранных государственных органов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин призвал не считать протекционизмом защиту собственного рынка. Президент также указал на риски иностранного финансирования российского бизнеса.

    В России утвердили механизм лишения ушедших иностранных инвесторов права выкупа активов.

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    16 октября 2026, 19:22 • Новости дня
    Путин и Лев XIV обсудили гуманитарную ситуацию в Алешках

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин и Папа Римский Лев XIV в телефонном разговоре обсудили гуманитарную ситуацию в Алешках Херсонской области. Стороны договорились взаимодействовать для содействия безопасности жителей и организации жизненно важных поставок.

    Понтифик выразил обеспокоенность судьбой мирного населения города. Российская сторона изложила свою позицию, возложив ответственность за сложившуюся гуманитарную обстановку на Киев. Путин поддержал намерение Ватикана помочь создать условия для защиты жителей и снабжения Алешек, сообщает сайт Кремля.

    При обсуждении украинского конфликта президент поблагодарил Льва XIV за готовность содействовать урегулированию и усилия на гуманитарном направлении.

    Путин также пожелал Папе Римскому здоровья и скорейшего восстановления после недавно перенесенной операции. Он отметил значение сотрудничества России и Ватикана в продвижении объединяющих духовно-нравственных ценностей, защите христиан и христианских святынь в разных регионах мира.

    Обе стороны подтвердили заинтересованность в продолжении диалога между Русской православной и Римско-католической церквами. Разговор прошел в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Ватикан сообщил о телефонном разговоре Владимира Путина с Папой Римским.

    В прошлом месяце спецпосланник Понтифика посетил пленных украинцев в России. В прошлом году стороны обсудили свободу вероисповедания на Украине.

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    15 октября 2026, 17:26 • Новости дня
    Путин призвал запустить в России новый инвестиционный цикл
    Путин призвал запустить в России новый инвестиционный цикл
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на встрече с членами «Деловой России» заявил о необходимости запустить новый инвестиционный цикл и увеличить вложения в инновационные и другие проекты.

    Президент Владимир Путин на встрече с членами «Деловой России» призвал запустить новый инвестиционный цикл и нарастить объемы вложений в инновационные и другие проекты.

    «Перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл, увеличить вложения средств в инновационные компании, в промышленные, логистические, креативные, туристические и другие проекты, которые ориентированы на повышение емкости национального рынка, а также на растущий глобальный спрос», – заявил Путин на встрече, приуроченной к 25-летию организации.

    По словам Путина, главная, ведущая роль в этой работе принадлежит бизнесу, опирается на его заинтересованность в перспективных проектах, в создании современных рабочих мест в городах и поселках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, инвестиции в России остались на уровне исторических максимумов.

    В понедельник глава «Деловой России» предложил создать налоговый инвестсертификат.

    Ранее Путин заявил о важности спокойствия и безопасности бизнеса в России.

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    16 октября 2026, 19:12 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия успешно решает задачу по созданию зоны безопасности на Украине
    Путин заявил, что Россия успешно решает задачу по созданию зоны безопасности на Украине
    @ РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия не планирует обсуждать создание зоны безопасности на Украине на возможных мирных переговорах с Киевом. Об этом заявил президент Владимир Путин во время посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск.

    «Напомню, что после вторжения вооруженных сил Украины в Курскую область России перед Вооружёнными Силами Российской Федерации была поставлена задача не только выбить противника с нашей земли, но и создать зону безопасности на сопредельной территории. Эта задача решается успешно. Наша цель – обеспечить абсолютную безопасность приграничных территорий России на будущее и делать это предметом возможных мирных переговоров с Украиной мы не планируем», – подчеркнул Владимир Путин. Его слова приводит официальный сайт Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава МИД России Сергей Лавров подтвердил готовность Москвы к честным переговорам по Украине. В среду премьер Италии Джорджа Мелони призвала Евросоюз выбрать единого переговорщика для урегулирования кризиса.

    В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о сохранении открытости России к мирному диалогу.

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    16 октября 2026, 20:09 • Новости дня
    Герасимов: Российские войска вышли на окраины Краматорска
    Герасимов: Российские войска вышли на окраины Краматорска
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что российские подразделения вышли на окраины Краматорска и ведут уличные бои в Дружковке.

    Российские подразделения ведут бои на юго-востоке и юго-западе Дружковки, а также вышли на окраины города Краматорска, передает ТАСС.

    «Передовые подразделения, преодолев сопротивление противника, вошли в юго-восточную и юго-западную части Дружковки, где ведут уличные бои, а также вышли на окраины Краматорска», – заявил Герасимов в ходе доклада главе государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Герасимов доложил Путину об освобождении Первомайского.

    Начальник Генштаба рассказал о наступлении группировки «Центр» на Александровку. В понедельник российские войска начали бои за шахту «Добропольская».

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    17 октября 2026, 14:17 • Новости дня
    Путин утвердил список поручений по итогам совета по нацпроектам
    Путин утвердил список поручений по итогам совета по нацпроектам
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин утвердил список поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, распорядившись направить регионам финансирование на исполнение их бюджетных обязательств.

    Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщается на сайте Кремля.

    Согласно документу, кабинету министров предстоит предоставить российским субъектам не менее 100 млрд рублей поддержки для устойчивого исполнения их обязательств. Кроме того, президент поручил утвердить программу восстановления объектов торговой и логистической инфраструктуры, которые пострадали от терактов.

    Помимо этого, правительство совместно с фондом «Защитники Отечества» должно включить в нацпроекты показатели эффективности мер поддержки участников СВО и членов их семей. Дополнительно будет создан рейтинг регионов по социологическим показателям для выявления негативных тенденций в достижении национальных целей развития.

    Отдельное внимание уделено социальной сфере. Кабмину и Народному фронту предстоит проработать механизмы предоставления гражданам подробной информации о причинах отказа в федеральных мерах социальной поддержки. Также правительству поручено рассмотреть вопрос о праве многодетных семей на бесплатный проезд по платным автомобильным дорогам раз в год к местам отдыха и обратно.

    Для запуска нового инвестиционного цикла в рамках формирования федерального бюджета на 2027–2029 годы правительству совместно с Банком России предстоит донастроить федеральные и региональные меры поддержки инвестиционной деятельности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент поручил сообщать гражданам подробные причины отказа в социальных выплатах. Также глава государства распорядился найти решения для роста производительности труда в социальной сфере. А правительству и Центробанку предстоит донастроить меры поддержки инвестиций.

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    15 октября 2026, 21:08 • Новости дня
    Путин указал на риски иностранного финансирования российского бизнеса

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на форуме-съезде организации «Деловая Россия» обратил внимание на риски при привлечении зарубежного финансирования отечественными компаниями.

    Путин пояснил, что работа с зарубежными источниками сопряжена с целым комплексом условий, включая жесткие требования к страховому покрытию и поставкам оборудования, передают «Вести».

    «С этими иностранными источниками есть определенные проблемы», – сказал Путин.

    Путин также добавил, что определенные трудности возникают и у самих иностранных инвесторов в условиях действующих западных санкций, особенно когда российская сторона вынужденно переводит активы под внешнее управление.

    Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин назвал внешнее управление западными активами сигналом для ЕС.

    В компании Nestle приняли к сведению передачу российских активов под такое управление.

    В России утвердили механизм лишения ушедших иностранных инвесторов права выкупа активов.

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    16 октября 2026, 08:10 • Новости дня
    Путин передал во временное управление активы трех зарубежных компаний

    Активы трех зарубежных производителей упаковки перешли во временное управление

    Путин передал во временное управление активы трех зарубежных компаний
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление компании «Центр капитал» активов трех иностранных производителей упаковочной продукции.

    Речь идет о передаче активов немецкой Georg MENSHEN GmbH & Co. KG, нидерландской Sonoco Packaging Netherlands Investments B.V. и шведской Sverige International Holdings AB, передает ТАСС.

    Согласно документу, под контроль российской компании перешли более 12 тыс. акций АО «Каппа Рус», а также доли в уставных капиталах ООО «Менсен пакеджинг СНГ» и ООО «Эвиосис пэкэджинг Кубань».

    Отмечается, что все три зарубежных предприятия являются крупными мировыми производителями в сфере упаковочной продукции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в пятницу президент России Владимир Путин передал во временное управление активы Tarkett и ряда других компаний.

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    15 октября 2026, 23:29 • Новости дня
    Эксперт: Путин провел открытый диалог государства и бизнеса

    Политолог Данилин: Путину важно получать информацию от бизнеса из первых рук

    Эксперт: Путин провел открытый диалог государства и бизнеса
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Встреча Владимира Путина с отечественными лидерами несырьевого бизнеса показала, что государство понимает проблемы делового сообщества и готово поддерживать его в условиях санкций, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. По его оценке, поддержанные главой государства инвестиционные инициативы помогут компаниям привлекать долгосрочный капитал, а укрепление суверенитета страны создает основу для повышения конкурентоспособности отечественной продукции. В четверг президент провел встречу с участниками форума-съезда «Деловой России».

    «Встреча Владимира Путина с участниками форума-съезда «Деловой России» прошла на фоне оголтелой информационной кампании Запада против России. Западные СМИ массово рассказывают о проблемах в нашей экономике, подсвечивают проблемные места, но никогда не пишут о позитиве. Президент, встретившись с бизнес-сообществом, показал, что держит руку на пульсе», – сказал политолог Павел Данилин, директор Центра политического анализа и социальных исследований, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    Одним из значимых итогов обсуждения политолог назвал поддержку президентом идеи создания фондов роста и прямых инвестиций. Такие инструменты призваны обеспечить компании долгосрочным капиталом. Президент подчеркнул стратегическую задачу – рост инвестиций.

    «Сейчас сложное время: санкции вредят экономике, рост замедлился, но государство понимает проблемы и намерено поддерживать бизнес. А прямой диалог с предпринимателями позволяет Путину получать информацию о положении дел в экономике из первых рук и принимать самые эффективные решения», – добавил Данилин.

    По его мнению, открытый разговор с президентом позволяет предпринимателям, гражданам и зарубежным партнерам увидеть, как власти работают с экономическими вызовами. «Президент показывает и бизнес-сообществу, и гражданам, и нашим партнерам, что мы развиваемся, знаем о проблемах, контролируем и купируем их», – сказал политолог. В качестве примера инициативы, способной принести пользу компаниям, он привел долгосрочный отложенный инвестиционный налоговый вычет: «Он повлияет на тех, кто делает инвестиции, строит, закупает станки».

    Данилин особо отметил сформулированный президентом принцип: «Сильная, суверенная страна – залог сильного и конкурентного бизнеса». «Когда страна несуверенна, бизнес сталкивался с нечестной конкуренцией, захватом рынков, выдавливанием из ниш, особенно за границей. Сейчас, когда страна суверенна и сильна, ситуация меняется в лучшую сторону. Да, мы потеряли рынки на Западе, но приобрели огромные рынки на Востоке», – пояснил он.

    Еще одной важной темой встречи президента с бизнес-сообществом стала помощь предпринимателей участникам СВО и их семьям. По оценке Данилина, такая деятельность постепенно становится устойчивой практикой, хотя в нее вовлечены пока не все представители бизнеса.

    «Многие бизнесмены помогают, поддерживают ветеранов, отправляют на передовую машины, квадроциклы. Но есть и те, кто до сих пор делает вид, что ничего не происходит, и даже не может правильно нарисовать границы Российской Федерации. Однако в целом формируется устойчивая тенденция социальной ответственности предпринимательства, которая сочетается с основной задачей бизнеса – извлечением прибыли и развитием», – считает Данилин.

    В четверг Владимир Путин провел по видеосвязи встречу с лидерами несырьевого бизнеса – участниками XXI форума-съезда «Деловой России». Она продлилась почти три часа.

    Одной из главных тем стал создание новых условий для внутренней инвестиционной активности. «Перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл, увеличить вложения средств в инновационные компании, в промышленные, логистические, креативные, туристические и другие проекты, которые ориентированы на повышение емкости национального рынка, а также на растущий глобальный спрос», – подчеркнул Путин.

    На встрече обсуждалось развитие финансового рынка и механизмов прямых инвестиций. Президент отметил, что российский фондовый рынок пока не в полной мере реализует свой потенциал, и призвал добиться более амбициозных результатов. При этом создание фондов роста и прямых инвестиций, по его мнению, должно сопровождаться защитой средств частных инвесторов и пенсионных накоплений.

    Президент поддержал инициативы бизнеса, связанные с высокими технологиями. Путин связал успехи в развитии систем больших данных и искусственного интеллекта с уровнем конкурентоспособности российских компаний.

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