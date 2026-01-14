Хуснуллин доложил Путину о перевыполнении программы дорожного строительства

Хуснуллин: Программу дорожного строительства в России перевыполнили на 20% в 2025 году

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, все планы по строительству дорог были полностью реализованы, а в некоторых случаях уже начато выполнение программы следующего года, передает ТАСС.

Южные регионы активно участвуют в реализации проектов, перевыполнение по итогам прошлого года составило около 20%.

Хуснуллин отметил, что это стало возможным благодаря опережающему финансированию, слаженной работе регионов и государственных заказчиков. «По дорогам мы полностью перевыполнили все планы. Там, где позволяет возможность, уже вошли в программу 2026 года. Южные регионы у нас уже строятся, перевыполнение по прошлому году получилось порядка 20%. Благодаря тому, что было опережающее финансирование, слаженная работа регионов, всех госзаказчиков, у нас все получилось. Все показатели нацпроекта, несмотря на то что это был первый год реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», мы выполнили», – подчеркнул вице-премьер.

По словам вице-премьера, строительная отрасль России в 2025 году также показала хорошие результаты – все запланированные показатели были выполнены. Объем ввода недвижимости, как жилой, так и нежилой, оказался сопоставимым с 2024 годом, а все целевые показатели были достигнуты.

В октябре президент России Владимир Путин поставил задачу привести к 2030 году не менее 85% федеральных трасс и дорог крупнейших городских агломераций в нормативное состояние.

Ранее Минстрой сообщил, что в 2025 году в России построили 107,6 млн кв. метров жилья, что сопоставимо с результатом предыдущего года.