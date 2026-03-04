Ислам делают орудием раскола, но он же становится и жертвой. Нам пытаются внушить, что агрессивный прозелитизм – это специфическая черта, присущая именно исламу. Но ведь это не так.0 комментариев
В небе над Израилем заметили семь заправщиков ВВС США
Крупная группа американских самолетов-заправщиков поднялась в воздух и начала патрулирование пространства в непосредственной близости от израильских границ.
Анализ полетных данных показал наличие семи воздушных судов обеспечения в регионе, передает РИА «Новости».
Два борта направляются в сторону Саудовской Аравии, а остальные кружат над израильской территорией после вылета из Тель-Авива.
Ранее аналогичная активность авиации фиксировалась в ночь со вторника на среду. В тот момент семь заправщиков также были замечены вылетающими из Израиля курсом на Аравийский полуостров.
Напомним, Иран ударил по военным объектам США и Израиля в Кувейте, ОАЭ и Бахрейне. Тегеран также запустил сверхтяжелую ракету в сторону американской военной базы на Ближнем Востоке.