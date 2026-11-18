Tекст: Валерия Городецкая

«Буквально вчера впервые в истории нашей страны, в истории Северного морского пути мы пересекли планку в 40 млн тонн перевозки», – цитирует Лихачева ТАСС. Он отметил, что работа продолжается и по итогам года ожидается еще более вдохновляющий рекорд.

Глава Росатома напомнил, что предыдущий рекорд составлял 37 млн тонн, и выразил уверенность, что до конца года этот показатель будет заметно превышен.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о планах Индии и Южной Кореи заключить с Россией соглашения о грузоперевозках по Северному морскому пути.

В прошлом месяце он прогнозировал рекордный объем перевозок по этому маршруту в размере 38 млн тонн.

Неделей ранее Лихачев заявил об открытости России к взаимодействию с европейскими компаниями в сфере грузоперевозок по СМП.