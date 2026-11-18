Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?5 комментариев
Боец ММА Иван Емельяненко стал фигурантом дела о наркотиках
Российский боец смешанных единоборств Иван Емельяненко стал фигурантом уголовного дела о покушении на сбыт наркотиков в Белгородской области.
Уголовное дело в отношении Ивана Емельяненко и Анастасии Помельниковой поступило в Старооскольский городской суд Белгородской области, передает РИА «Новости».
Материалы по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 228 УК России о покушении на сбыт наркотических или психотропных средств были зарегистрированы 11 ноября, а на следующий день переданы судье.
Иван Емельяненко является младшим братом бойцов смешанных единоборств Александра и Федора. В конце 2024 года этот же суд приговорил его к полутора годам лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью в уличной драке, однако в сентябре 2025 года он вышел на свободу по УДО.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Иван Емельяненко выразил намерение возобновить карьеру в смешанных единоборствах.
Летом прошлого года отбывший половину срока спортсмен попросил суд о досрочном освобождении.
В начале прошлого года инстанция оставила в силе его приговор к полутора годам лишения свободы за участие в потасовке.