Иван Емельяненко освободился по УДО и заявил о планах вернуться на ринг
После условно-досрочного освобождения Иван Емельяненко выразил намерение снова выйти на ринг и возобновить карьеру в смешанных единоборствах.
Российский боец смешанных единоборств Иван Емельяненко освободился по условно-досрочному освобождению из белгородской колонии, передает Рен ТВ. После освобождения он заявил о планах вернуться в октагон и продолжить спортивную карьеру.
«По поводу возвращения на ринг. Думаю, да, если буду интересен. Надо созвониться с промоутерами. Думаю, что вернусь», – сказал Емельяненко.
Ранее Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство спортсмена об условно-досрочном освобождении. Иван Емельяненко стал вторым, кто освободился по УДО из этой колонии, первым был актер Михаил Ефремов.
Иван – младший брат известных бойцов Федора и Александра Емельяненко. Он принимал участие в боях по смешанным единоборствам и боксу.
Напомним, младший брат Емельяненко был приговорен к одному году и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима после инцидента с избиением мужчины.