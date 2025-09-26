Иван Емельяненко освободился по УДО и заявил о планах вернуться на ринг

Tекст: Вера Басилая

Российский боец смешанных единоборств Иван Емельяненко освободился по условно-досрочному освобождению из белгородской колонии, передает Рен ТВ. После освобождения он заявил о планах вернуться в октагон и продолжить спортивную карьеру.

«По поводу возвращения на ринг. Думаю, да, если буду интересен. Надо созвониться с промоутерами. Думаю, что вернусь», – сказал Емельяненко.

Ранее Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство спортсмена об условно-досрочном освобождении. Иван Емельяненко стал вторым, кто освободился по УДО из этой колонии, первым был актер Михаил Ефремов.

Иван – младший брат известных бойцов Федора и Александра Емельяненко. Он принимал участие в боях по смешанным единоборствам и боксу.

Напомним, младший брат Емельяненко был приговорен к одному году и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима после инцидента с избиением мужчины.