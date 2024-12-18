Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.0 комментариев
Ивана Емельяненко приговорили к лишению свободы за драку
Боксера Ивана Емельяненко приговорили к лишению свободы за драку
Иван Емельяненко, младший брат известных бойцов ММА Федора и Александра Емельяненко, приговорен к одному году и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима после инцидента, в котором он избил мужчину.
Российский боец Иван Емельяненко, младший брат известных бойцов MMA Федора и Александра Емельяненко, был приговорен к году и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Как передает «Матч ТВ», решение вынес Старооскольский городской суд Белгородской области.
Инцидент, который привел к уголовному делу, произошел весной, однако о возбуждении дела стало известно только в ноябре. По словам адвоката Сергея Карпеева, Емельяненко долго искал встречу с мужчиной, который оскорблял его и близких. Во время этой встречи мужчина продолжал свои оскорбления, после чего Иван Емельяненко несколько раз ударил его по лицу. В результате у потерпевшего обнаружен перелом лицевых костей.
Адвокат также отметил, что потерпевший был неоднократно судим. Тем не менее суд принял решение в пользу строгого наказания для Емельяненко, учитывая тяжесть причиненного вреда. Сторона защиты, возможно, будет обжаловать приговор, о чем пока не сообщается.