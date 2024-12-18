Боксера Ивана Емельяненко приговорили к лишению свободы за драку

Tекст: Ольга Иванова

Российский боец Иван Емельяненко, младший брат известных бойцов MMA Федора и Александра Емельяненко, был приговорен к году и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Как передает «Матч ТВ», решение вынес Старооскольский городской суд Белгородской области.

Инцидент, который привел к уголовному делу, произошел весной, однако о возбуждении дела стало известно только в ноябре. По словам адвоката Сергея Карпеева, Емельяненко долго искал встречу с мужчиной, который оскорблял его и близких. Во время этой встречи мужчина продолжал свои оскорбления, после чего Иван Емельяненко несколько раз ударил его по лицу. В результате у потерпевшего обнаружен перелом лицевых костей.

Адвокат также отметил, что потерпевший был неоднократно судим. Тем не менее суд принял решение в пользу строгого наказания для Емельяненко, учитывая тяжесть причиненного вреда. Сторона защиты, возможно, будет обжаловать приговор, о чем пока не сообщается.

