Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.3 комментария
Суд оставил в силе приговор младшему из братьев Емельяненко
Суд отклонил апелляцию Ивана Емельяненко, оставив приговор в 1,5 года в силе
Московский суд оставил в силе приговор бойцу Ивану Емельяненко, младшему брату известных спортсменов Федора и Александра Емельяненко, приговорив его к 1,5 года лишения свободы за участие в потасовке.
Суд отказался удовлетворить апелляцию Ивана Емельяненко, оставив в силе приговор о лишении свободы на срок полтора года. Боец был осужден за участие в драке, в результате которой против него было возбуждено уголовное дело, сообщает ТАСС.
«Суд оставил в силе приговор, Ивана могут направить для отбытия наказания в ближайшее время», – отметил собеседник агентства.
Решение суда было вынесено 18 декабря. Представитель Емельяненко заявил, что данное решение оставляет возможность подачи кассации, и сейчас адвокаты рассматривают этот вариант.
Иван Емельяненко является младшим братом известных бойцов Федора и Александра Емельяненко. Ему 36 лет, он участвовал в нескольких поединках в смешанных единоборствах и боксе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, младший брат Емельяненко был приговорен к одному году и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима после инцидента с избиением мужчины.
В 2015 году Александра Емельяненко приговорили по делу о сексуальном насилии, а в ноябре 2016 года он освободился из Борисоглебской колонии Воронежской области.