Суд оставил в силе приговор младшему из братьев Емельяненко

Суд отклонил апелляцию Ивана Емельяненко, оставив приговор в 1,5 года в силе

Tекст: Мария Иванова

Суд отказался удовлетворить апелляцию Ивана Емельяненко, оставив в силе приговор о лишении свободы на срок полтора года. Боец был осужден за участие в драке, в результате которой против него было возбуждено уголовное дело, сообщает ТАСС.

«Суд оставил в силе приговор, Ивана могут направить для отбытия наказания в ближайшее время», – отметил собеседник агентства.

Решение суда было вынесено 18 декабря. Представитель Емельяненко заявил, что данное решение оставляет возможность подачи кассации, и сейчас адвокаты рассматривают этот вариант.

Иван Емельяненко является младшим братом известных бойцов Федора и Александра Емельяненко. Ему 36 лет, он участвовал в нескольких поединках в смешанных единоборствах и боксе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, младший брат Емельяненко был приговорен к одному году и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима после инцидента с избиением мужчины.

В 2015 году Александра Емельяненко приговорили по делу о сексуальном насилии, а в ноябре 2016 года он освободился из Борисоглебской колонии Воронежской области.