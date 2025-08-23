Летний Магадан бывает и солнечным, и даже жарким. Ходит молодёжь с выносным кофе, и кажется, что ты не в столице Колымского края, а на гламурном черноморском курорте. Больше стало туристов – в том числе из-за ковида и санкций мы стали активнее открывать свою страну, отложив турции и таиланды.0 комментариев
Боец MMA Иван Емельяненко отбыл половину срока и подал прошение об УДО
Иван Емельяненко, осужденный за избиение жителя Старого Оскола и отбывший половину срока, просит суд о досрочном освобождении после полутора лет в колонии.
Боец смешанных единоборств и мастер спорта по рукопашному бою Иван Емельяненко подал прошение об условно-досрочном освобождении, сообщает «Коммерсантъ». Документ поступил в Алексеевский районный суд Белгородской области.
В декабре 2023 года суд в Старом Осколе признал Емельяненко виновным в причинении тяжкого вреда здоровью и приговорил его к полутора годам колонии общего режима, а также оштрафовал на 500 тыс. рублей. Инцидент был связан с конфликтом между спортсменом и жителем Старого Оскола, который, по версии следствия, неоднократно оскорблял бойца.
После личного разговора в марте 2024 года мужчина принес извинения, но вскоре вновь начал распространять клевету и утверждал, что Емельяненко якобы должен ему деньги. В мае 2024 года спортсмен встретил обидчика на улице и избил его, в результате чего потерпевший получил переломы носа и челюсти. Экспертиза квалифицировала травмы как тяжкий вред здоровью.
По данным издания, Емельяненко отбывает уже половину назначенного срока. Суд рассмотрит прошение об УДО 10 сентября.
Ранее суд отказался удовлетворить апелляцию Ивана Емельяненко, оставив в силе приговор о лишении свободы на срок полтора года.