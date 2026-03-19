Очевидно, цель Израиля – не в обретении новых территорий, а в обеспечении выживания в рамках уже имеющихся территорий и в условиях полностью враждебного окружения. Цель Израиля – не непрерывная война, цель – ослабление и разобщение противника, а война – средство.0 комментариев
Выпавшая в Москве из окна трехлетняя девочка погибла в больнице
В медучреждении скончался трехлетний ребенок, ранее выпавший из окна квартиры на пятом этаже в Москве, сообщили в Главном следственном управлении СК по городу.
Ребенок 2023 года рождения получил смертельные травмы в результате падения, пояснили в ведомстве, сообщает ТАСС.
По предварительным данным, малышка ненадолго осталась одна в комнате и упала с высоты пятого этажа. Несмотря на усилия медиков, спасти пострадавшую не удалось.
Следователи квалифицировали случившееся как причинение смерти по неосторожности, возбуждено уголовное дело.
В ведомстве призвали родителей не оставлять детей без присмотра при открытых окнах.
В ноябре девятилетняя девочка выжила после падения из окна квартиры на седьмом этаже на юге Москвы. Малолетний мальчик погиб в результате падения с пятого этажа жилого дома на улице Изюмская.