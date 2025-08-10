В Москве мальчик погиб после падения из окна пятого этажа

Иран пообещал заблокировать передачу Зангезурского коридора США

Tекст: Вера Басилая

Официальный Тегеран решительно осудил любые попытки передачи Зангезурского коридора под управление США, передает «Интерфакс».

Советник руководителя Ирана Али Акбар Велайяти заявил, что Исламская Республика не позволит создать в регионе так называемый «американский коридор». В интервью агентству «Тасним» он подчеркнул, что такой коридор превратится в площадку для «наемников президента США Дональда Трампа».

Велайяти напомнил, что Иран всегда выступал против реализации Зангезурского коридора, считая ее угрозой геополитическому балансу и потенциальной причиной дезинтеграции Армении. Он отметил, что такой шаг приведет к изменению региональных границ и усилит противоречия на Кавказе.

Ранее посол США в Турции Том Баррак, по данным турецкой газеты «Йени шафак», говорил о возможной передаче коридора под контроль США на 100 лет. В планах предусматривалась аренда инфраструктуры американским консорциумом с последующей модернизацией территории.

Ранее Трамп объявил об отмене ограничений на военное сотрудничество с Азербайджаном.

В СМИ отмечалось, что итогом встречи Алиева и Пашиняна стало подписание рамочного мирного соглашения, закрепляющего исключительные права США на развитие стратегического транзитного коридора через Южный Кавказ.

Премьер Армении Пашинян заявил, что Зангезурского коридора не будет, однако анонсировал проект «Перекресток мира» с восстановлением Мегринской железной дороги и созданием новых транспортных маршрутов.

Политолог Павел Данилин предположил, что после подписания меморандума Армения может потерять часть территорий и быть отрезанной от Ирана, что будет расценено как сдача интересов страны премьером Пашиняном.

