Песков заявил, что парад Победы в Москве состоится
Традиционный парад в честь Дня Победы на Красной площади пройдет в запланированном режиме, однако формат мероприятия претерпит существенные изменения из-за текущей обстановки, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил проведение праздничного мероприятия в честь 81-й годовщины Победы, передает РИА «Новости».
«Что касается формата проведения парада, то на этот счет было достаточно детальное сообщение министерства обороны две недели назад. С тех пор ничего не изменилось», – подчеркнул представитель Кремля.
Отвечая на вопрос о возможных корректировках планов, он отметил, что никаких нововведений за это время не произошло.
«Нет, никаких (изменений). Будет парад», – ответил Песков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России анонсировало проведение парада без участия колонны военной техники. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил отсутствие машин мерами безопасности из-за террористической угрозы. Помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил приезд премьер-министра Словакии Роберта Фицо на праздник.