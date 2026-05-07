Песков заявил, что парад Победы в Москве состоится

Россиянам рассказали о способах поиска предков по архивам и базам

Исследователь Копылов: Запросы в ЗАГСы или МФЦ могут помочь найти предков

Tекст: Дарья Григоренко

Эксперт считает, что изучение истории семьи требует терпения, но это важный и ценный труд, который помогает сохранить память о предках, передает Газета.Ru.

По словам Копылова, начинать следует с расспросов среди родственников, друзей семьи и соседей. Важно уточнить имена, фамилии, даты жизни и другие сведения, чтобы составить первоначальную схему генеалогического древа. Эти данные помогут выявить пробелы в семейной истории и определить дальнейшие направления поиска.

Исследователь советует изучить семейные архивы: фотографии, письма, документы о рождении, браке, трудовые книжки и другие бумаги. Сканирование документов и создание цифрового архива упрощает систематизацию информации. Если ваш предок участвовал в войнах XX века, сведения о нем можно найти в интернете, где иногда доступны даже сканы архивных документов.

Копылов рекомендует искать информацию о репрессированных предках на специализированных сайтах с открытым доступом. Для поиска архивных документов по дореволюционным предкам пригодятся сайты с автоматическим распознаванием рукописей и нейросетями, обрабатывающими документы с середины XVIII до начала XX века. Однако эксперт предостерегает: «отсутствие информации не гарантирует, что данных о ваших предках нет», и советует внимательно проверять все найденные сведения.

Для получения официальных документов эксперт советует обращаться в ЗАГСы или МФЦ. Документы старше 100 лет (или 75 лет для актов о смерти) хранятся в государственных архивах. За более свежей информацией следует обращаться в те органы, где был составлен акт.

Если онлайн-поиск не принес результатов, Копылов рекомендует обращаться в архивы – как региональные, так и федеральные, где есть оцифрованные документы и виртуальные читальные залы. В разных архивах можно найти метрические книги, ревизские сказки, переписи населения, документы о службе и дворянских родах, а также информацию о службе в армии в разные исторические периоды.

Если ваш предок работал в крупной компании, можно обратиться в архив отдела кадров – обычно эти сведения предоставляют бесплатно, если нет секретных данных. Дополнительные сведения часто встречаются в крупных библиотеках, где хранятся адресные и памятные книги, юбилейные сборники, дневники и переписки.

