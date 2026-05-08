  Минобороны заявило о 1365 нарушениях Украиной режима прекращения огня
    Какой мир на Ближнем Востоке выгоден России
    Кремль: Переговоры с Украиной возможны только после вывода ВСУ из Донбасса
    Балтфлот принял в состав носителя «Калибров»
    В Москве ввели ежедневный фотоконтроль курьеров и автоматизацию скорости
    На подлете к Москве за ночь уничтожено 26 беспилотников
    Focus: Запад не одобрит атаку Украины на Москву 9 Мая
    Трамп назвал удары по Ирану «любовным похлопыванием»
    Возле Ормузского пролива впервые атакован китайский танкер
    Посол отметил кардинальное изменение отношения США ко Дню Победы
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Германия идет по пути Прибалтики

    Ничего удивительного в запрете советской символики в Берлине на День Победы я не вижу – все развивается по очень знакомому сценарию. Только совершенно зря в этот блудняк втягивают немцев, которые два раза вписались в мировые войны и оба раза получили национальную катастрофу.

    Антон Крылов Антон Крылов Электросамокаты на тротуарах доживают последние дни

    Ограничения движения электротехники на тротуарах неизбежен во всех городах мира. Где ширина улиц позволяет – проложат отдельные дорожки, как проложили для велосипедов. Где не позволяет – запрет будет тотальным.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как вьетнамцы устроили французам Сталинград

    7 мая 1954 года 11 тыс. французов сдались бойцам Вьетминя после битвы при Дьенбьенфу. Это была блестящая тактическая победа – одна из главных во вьетнамской истории. За ней последовали и стратегические последствия – как для Вьетнама, так и для французской колониальной империи.

    8 мая 2026, 10:41 • Новости дня

    Ученые сообщили о спокойной геомагнитной обстановке на Земле в День Победы

    Tекст: Мария Иванова

    Несмотря на пересечение Землей быстрого потока солнечного ветра, геомагнитная обстановка 9 мая останется стабильной и спокойной, сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Геомагнитная активность в День Победы, 9 мая, прогнозируется на спокойном уровне. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в своем Telegram-канале.

    Накануне вечером, около 18.00 по московскому времени, Земля пересекла границу быстрого потока солнечного ветра, исходящего из корональной дыры. Это явление было отчетливо зафиксировано благодаря резкому скачку индукции внешнего магнитного поля в околоземном пространстве.

    Несмотря на это, геомагнитные индексы сохранились в пределах зеленой зоны. В течение 8 мая ожидаются попытки раскачать магнитосферу, поэтому предупреждение о возможных бурях пока остается в силе. Однако непосредственно в праздничный день геомагнитный фон будет стабильным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые предупредили о заметном усилении геомагнитных возмущений 7 и 8 мая.

    До этого выброс корональной плазмы спровоцировал на планете магнитную бурю среднего уровня.

    В конце апреля специалисты зафиксировали нормализацию космической погоды после очередного шторма.

    6 мая 2026, 12:59 • Новости дня
    Синоптик сообщил о приходе «черемуховых холодов» в Москву

    Tекст: Мария Иванова

    После аномальной жары столичный регион накроет волна прохлады с ливнями, которая продлится все праздничные выходные и отступит лишь к началу следующей рабочей недели, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Майский зной сменится резким снижением температуры в преддверии праздников. «Легкие «черемуховые» холода придут на несколько суток в Москву и остальную часть Центральной России в пятницу», – передает Telegram-канал ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

    В четверг воздух в столице прогреется до 28 градусов тепла, что на десять градусов превышает климатическую норму. Однако уже на следующий день регион пересечет холодный атмосферный фронт с грозами. Дневная температура опустится до 18 градусов тепла.

    В День Победы ожидается пасмурная и некомфортная погода. Столицу накроет волновой циклон, который принесет обильные осадки в виде пяти-шести литров воды на квадратный метр. Воздух остынет до девяти градусов тепла, что соответствует показателям апреля.

    Прохладная и дождливая погода сохранится до конца выходных. Потепление начнется лишь во вторник, 12 мая, когда температурный фон вернется в климатическое русло и достигнет 18 градусов тепла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник температура воздуха в Москве достигла рекордной отметки в 25,1 градуса.

    Перед этим синоптик Михаил Леус зафиксировал начало метеорологического лета в столице.

    При этом Евгений Тишковец заранее предупредил о резком пятничном похолодании до 17 градусов.


    6 мая 2026, 07:31 • Новости дня
    Москвичам пообещали заметное похолодание

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В среду жителей столицы ожидает теплая погода с кратковременными осадками, однако к выходным в город придет заметное похолодание, сказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    «В течение дня через Центральную Россию «скользнет» холодный атмосферный фронт. В Москве и по области будет облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь, не исключена гроза», – рассказал синоптик РИА «Новости».

    Он добавил, что атмосферное давление вырастет до 745 миллиметров ртутного столба.

    В четверг температура воздуха поднимется до 27 градусов, однако уже в пятницу очередной холодный фронт принесет похолодание до 17 градусов. В День Победы, 9 мая, пройдут дожди, а дневная температура не превысит 15 градусов. Прохладная погода сохранится и в воскресенье.

    Напомним, во вторник температура воздуха в Москве достигла отметки 25,1 градуса, это стало новым максимумом с начала 2026 года.

    7 мая 2026, 12:32 • Видео
    Почему Украина воюет колумбийцами

    Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    6 мая 2026, 11:05 • Новости дня
    Американский астронавт Брайан Бинни рассказал о встрече с НЛО

    Tекст: Мария Иванова

    Пилот первого коммерческого космического корабля Брайан Бинни незадолго до смерти раскрыл тайну своего близкого контакта с неопознанными объектами в Калифорнии в 2003 году.

    Американский астронавт Брайан Бинни незадолго до своей смерти рассказал о контакте с предполагаемыми пришельцами, которые явились к нему домой в Калифорнии в 2003 году, передает РИА Новости со ссылкой на британское издание Daily Mail.

    Эта история легла в основу нового документального фильма.

    «Бинни заявил, что в декабре 2003 года, спустя несколько дней после аварии во время испытательного полета, пережил близкий контакт, который перевернул его мир с ног на голову», – пишет издание.

    Астронавт вспоминал, как однажды ночью проснулся от того, что двор его дома был залит ярким светом, тогда как остальная улица оставалась в темноте. Он увидел множество летающих шарообразных предметов разного размера, некоторые из которых пролетали прямо сквозь него. Эту тайну исследователь хранил долгие годы.

    Исполнительный продюсер документального фильма Кевин Карран отметил, что к рассказу стоит отнестись серьезно из-за безупречной репутации пилота.

    Брайан Бинни ушел из жизни в сентябре 2022 года в возрасте 69 лет после сердечного приступа. Он вошел в историю как пилот первого коммерческого космического корабля SpaceShipOne.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конгрессмен Тим Берчетт потребовал публикации правительственных файлов о неопознанных летающих объектах.

    Президент США пообещал обнародовать секретные документы Пентагона о внеземных цивилизациях.

    Отставной офицер ВВС США Роберт Салас ранее рассказал о выведении из строя американских ядерных ракет неопознанными объектами.

    5 мая 2026, 21:07 • Новости дня
    Ученые назвали наилучшее время для наблюдения Майских Акварид

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ночь на среду, которая станет максимумом Майских Акварид, на небе будут заметны только наиболее яркие метеоры из-за яркой Луны, отмечают астрономы.

    В ночь на 6 мая ожидается пик метеорного потока Майские Аквариды, но почти полная Луна засветит небо, что позволит увидеть только самые яркие метеоры. Астроном Людмила Кошман сообщила ТАСС, что «в этом году почти полная Луна позволит увидеть только яркие метеоры», добавив, что важно наличие безоблачной погоды для удачных наблюдений.

    Майские Аквариды представляют собой ежегодный метеорный поток, связанный с пылевым следом кометы Галлея. Максимальная активность потока приходится на начало мая, а в 2026 году пик ожидается в ночь на 6 мая. Обычно в этот период можно наблюдать до 40 метеоров в час, однако в нынешних условиях их число может быть меньше из-за засветки от Луны.

    Метеоры Майских Акварид отличаются белым цветом, высокой скоростью и длинными светящимися следами на небе. Наиболее благоприятным временем для наблюдения в ночь на 6 мая станут предрассветные часы – с двух до четырех утра, при этом смотреть рекомендуется в сторону юго-восточного горизонта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, максимальная активность метеорного потока Майские Аквариды ожидается в ночь на 6 мая и продлится до 10 мая.

    Астроном Алексеев ранее назвал даты самых ярких весенних звездопадов. До этого ученые спрогнозировали пик активности метеорного потока Лириды.


    5 мая 2026, 21:40 • Новости дня
    Во вторник в Москве зафиксировали самый теплый день с начала года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во вторник температура воздуха в Москве достигла отметки 25,1 градуса, что стало новым максимумом с начала 2026 года, сообщили синоптики.

    5 мая стал самым теплым днем в Москве с начала текущего года, сообщил синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале. Согласно данным базовой метеостанции ВДНХ, воздух к 16 часам прогрелся до 25,1 градуса. В понедельник был установлен предыдущий температурный рекорд, но уже на следующий день показатель обновился.

    Михаил Леус в своем сообщении отметил: «Недолго понедельник был на первой строчке в списке самых теплых дней с начала года, он уже уступил место дню сегодняшнему – температура воздуха, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, превысила 25-градусную отметку, в 16 часов термометр показывал плюс 25,1 градуса».

    При этом синоптик подчеркнул, что в ближайшие дни в столице температура не достигнет отметки в 30 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, москвичам пообещали облачный и жаркий вторник.

    Ранее синоптики назвали теплый воздух с юго-запада из района Средиземноморья причиной возможной первой грозы сезона в Москве и области. До этого сообщалось, что в Московском регионе до конца мая сохранится устойчивая теплая погода с дневной температурой 25–28 градусов и отсутствием осадков при превышении климатической нормы на несколько градусов.

    6 мая 2026, 18:20 • Новости дня
    Грозу, град и кратковременные дожди предсказали синоптики в Москве 7 мая

    Tекст: Денис Тельманов

    В столице 7 мая ожидаются гроза с градом и кратковременные осадки, но не во всех районах города сохранится теплая погода до плюс 27 градусов.

    Гроза с градом и кратковременный дождь ожидаются 7 мая в Москве, но осадки пройдут не по всей территории города, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалиста Гидрометцентра Людмилу Паршину.

    Специалист отметила: «Гроза с градом и кратковременный дождь пройдут в четверг в столице, но не по всей ее территории, однако температура воздуха остается теплой до плюс 27 градусов».

    По словам Паршиной, теплую погоду в Москве сохраняет циклон, пришедший из районов Прибалтики и севера Белоруссии. Этот циклон будет влиять на погоду до конца дня, удерживая столицу в теплой воздушной массе. Тем не менее, атмосферные явления принесут кратковременные дожди, местами грозы, град и порывистый ветер.

    Синоптик добавила, что уже 8 мая циклон сместится восточнее Москвы и окажется над Нижним Новгородом. В этот день в Москве ожидается похолодание примерно на 6 градусов, а также сохранятся дожди и местами возможны грозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, температура воздуха в Москве достигла отметки 25,1 градуса, что стало новым максимумом с начала 2026 года.

    Синоптики предупредили о резком похолодании с ливнями, которое продлится все праздничные выходные. Власти объявили предупреждение о потенциально опасной погоде из-за сильных дождей, гроз и порывов ветра в Москве и Подмосковье.

    6 мая 2026, 07:59 • Новости дня
    Fox Weather сообщил о возможном нашествии акул в Калифорнии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американскому штату Калифорния грозит нашествие акул из-за метеоявления Эль-Ниньо – этот феномен вызывает аномальное повышение температуры на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана, сообщает телеканал Fox Weather.

    Американскому штату Калифорния угрожает нашествие акул из-за метеорологического феномена Эль-Ниньо, передает РИА «Новости». По данным телеканала Fox Weather, повышение температуры воды в экваториальном Тихом океане приводит к тому, что к побережью южной Калифорнии устремляются различные виды акул.

    В сообщении телеканала отмечается: «Так как Эль-Ниньо нагревает побережье Южной Калифорнии, ожидается, что в регион мигрируют больше акул».

    Морской биолог Крис Лоу в эфире Fox Weather пояснил, что белые акулы и акулы-молоты, обычно размножающиеся у южного побережья, из-за повышения температуры будут вынуждены переместиться на север. При этом южные виды, такие как тигровые акулы, займут их место у южного побережья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, климатолог Алексей Кокорин рассказал о явлении Эль-Ниньо и его влиянии на погоду в мире и на побережье Калифорнии.

    Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о прекращении влияния Эль-Ниньо с апреля и о возвращении температуры воды в восточной части Тихого океана к норме.

    В Уссурийском заливе Приморского края акулы-мако появились раньше обычного из-за аномального прогрева воды, достигшего 22 градусов.

    5 мая 2026, 12:08 • Новости дня
    Астрономы нашли атмосферу у загадочного двойника Плутона

    Tекст: Мария Иванова

    Исследователи космоса зафиксировали признаки разреженной газовой оболочки у небольшого ледяного тела диаметром около 470 километров, расположенного далеко за орбитой Нептуна.

    Астрономы заметили признаки атмосферы у космического объекта 2002 XV.93, передает РИА «Новости». Если эта теория подтвердится, он станет первым небесным телом столь скромных размеров с собственной газовой оболочкой. Об открытии сообщил журнал Science News.

    «Это открытие говорит о том, что малые ледяные миры позади Нептуна, возможно, не так инертны и неизменны, как мы зачастую думали. До сих пор Плутон оставался единственным транснептуновым объектом с подтвержденной атмосферой», – подчеркивает ведущий автор исследования Ко Аримацу.

    Наблюдения велись через сеть японских телескопов. В январе 2024 года изучаемое тело перекрыло свет далекой звезды, что позволило выявить микрозатмение. Ученые полагают, что газ мог появиться недавно из-за столкновения или активности ледяных вулканов.

    Окончательно подтвердить наличие атмосферы и выяснить ее природу помогут дальнейшие исследования. Ранее единственным подобным телом в поясе считался Плутон, чья газовая оболочка состоит из замерзающих при удалении от Солнца веществ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская школьница попросила главу НАСА вернуть Плутону статус планеты.

    Российские ученые представили проект первой распределенной космической солнечной обсерватории на базе малых спутников.

    7 мая 2026, 15:28 • Новости дня
    Четверг 7 мая стал самым теплым днем с начала года в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    В столице зафиксировали рекордное для 2026 года потепление, когда температура воздуха поднялась выше плюс 27 градусов и побила предыдущий максимум.

    Четверг в Москве стал самым тёплым днём с начала года – температура воздуха поднялась выше плюс 27 градусов, сообщает РИА «Новости»

    Как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, уже к полудню на базовой метеостанции ВДНХ зафиксировали 27,4 градуса.

    «Четверг в Москве стал самым тёплым днём с начала года. Уже к полудню температура воздуха в Москве, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, достигла отметки в плюс 27,4 градуса, что делает сегодняшний день самым тёплым с начала нынешнего года. Прежний лидер, день 5 мая, был на 2,3 градуса прохладнее», – сообщил Леус.

    Синоптик добавил, что рост температуры в регионе ещё продолжается, поэтому окончательное значение максимума определят после 21 часа, когда снимут показания с максимальных термометров.

    Он уточнил, что существенного увеличения температуры уже не ожидается, так как в небе начали формироваться кучево-дождевые облака, которые ограничат прогрев.

    На западе Московской области прошли грозы, которые, по словам Леуса, в течение ближайшего времени могут дойти и до столицы. В четверг горожан ожидают порывистый ветер, кратковременные ливни, а местами возможен град.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице 7 мая ожидаются гроза с градом и кратковременные осадки, однако в отдельных районах города сохранится теплая погода до плюс 27 градусов.

    Приуроченные к 9 Мая праздничные мероприятия в столице пройдут на фоне облачности и небольших осадков из-за приближающегося холодного атмосферного фронта. На юге Подмосковья в четверг температура повысится до 30 градусов, что станет рекордом за последние почти 60 лет.

    6 мая 2026, 09:23 • Новости дня
    Желтый уровень погодной опасности ввели в Московском регионе из-за гроз

    Tекст: Мария Иванова

    В столице и Подмосковье вновь объявлено предупреждение о потенциально опасной погоде из-за ожидаемых ливней с грозами и сильными порывами ветра.

    Гидрометцентр России предупредил жителей столичного региона о неблагоприятных погодных условиях, передает ТАСС.

    «Желтый уровень погодной опасности в столичном регионе действует до 21:00 мск в связи с ожидаемой в отдельных районах грозой с дождем и усилением юго-западного ветра при грозе до 15 м/с в порывах», – сообщил представитель метеослужбы.

    Желтый уровень означает потенциальную опасность погоды. Аналогичное предупреждение действовало накануне, когда в некоторых районах Москвы и Подмосковья прошла первая в этом году гроза с дождем. Синоптики прогнозируют, что днем воздух в столице прогреется до 25-27 градусов тепла, а по области температура составит от 22 до 27 градусов выше нуля.

    Метеорологи не исключают, что грозы могут повториться и 7 мая. При этом текущие дни станут самыми теплыми на этой рабочей неделе. Специалисты отмечают, что послеполуденные температуры приблизятся к абсолютным максимумам. Согласно летописи погоды, самым жарким 6 мая в Москве было в 1970 году, когда термометры показали 27,5 градуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первая в этом году гроза прошла на северо-западе Подмосковья и в Зеленограде.

    Накануне Гидрометцентр назвал причиной непогоды теплый воздух из Средиземноморья.

    Специалисты центра погоды «Фобос» спрогнозировали повышение температуры воздуха в столице до 26 градусов тепла.

    7 мая 2026, 06:13 • Новости дня
    Космический корабль «Тяньчжоу-9» вернулся на Землю

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китайский грузовой космический корабль «Тяньчжоу-9» вернулся на Землю, сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на Управление программы пилотируемых космических полетов.

    Китайский грузовой космический корабль «Тяньчжоу-9» благополучно вернулся на Землю, передает ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа и Управление программы пилотируемых космических полетов. В официальном сообщении отмечается: «Китайский грузовой космический корабль «Тяньчжоу-9» вновь вошел в атмосферу Земли».

    Китай продолжает активно развивать собственную космическую программу. В последние годы страна увеличила темпы разработки метеорологических, телекоммуникационных и навигационных спутников, а также технологий для освоения Луны.

    На орбите уже функционирует китайская космическая станция, которая открыта для проектов международного сотрудничества. Кроме того, по госпрограмме ведутся амбициозные проекты по исследованию астероидов и планеты Марс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай запустил грузовой космический корабль «Тяньчжоу-9» к орбитальной станции.

    Ранее Пекин направил в космос пилотируемый аппарат «Шэньчжоу-20» с тремя тайконавтами на борту.

    Позже страна вывела на орбиту новую группу интернет-спутников.

    7 мая 2026, 10:59 • Новости дня
    Эксперты спрогнозировали мощные магнитные бури на Земле

    Tекст: Мария Иванова

    В ближайшие дни ожидается заметное усиление геомагнитных возмущений, вызванное резким ростом скорости солнечного ветра в окрестностях планеты, предупредили ученые.

    Вероятность геомагнитных событий 7 и 8 мая значительно возрастет, сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    В каждый из этих дней шансы на магнитную бурю красного уровня составляют около трети. С такой же вероятностью могут произойти более слабые возмущения желтого уровня.

    Оставшаяся часть вероятности предполагает сохранение магнитного поля в спокойной зеленой зоне. На данный момент специалисты оценивают общую интенсивность надвигающегося явления как среднюю.

    Сейчас общая активность Солнца остается на низком уровне. Однако к концу недели прогнозируется рост числа солнечных вспышек. Следующий, более мощный период возмущений ожидается с 15 по 18 мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты составили подробный прогноз геомагнитной активности на май.

    В ночь на 5 мая выброс корональной плазмы спровоцировал на Земле магнитную бурю класса G2.

    Ранее ученые предупреждали о геомагнитных ударах планетарного масштаба.

    7 мая 2026, 08:10 • Новости дня
    Синоптик спрогнозировал аномальную жару на юге Подмосковья

    Tекст: Мария Иванова

    В четверг на юге Подмосковья ожидается повышение температуры до 30 градусов, что станет рекордом за последние почти 60 лет, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Евгений Тишковец сообщил, что в столичном регионе прогнозируется аномальное потепление, передает его Telegram-канал. По его словам, температура поднимется на 10 градусов выше климатической нормы, приблизившись к рекорду 1967 года.

    В Москве и области ожидается переменная облачность, вечером возможны ливни, грозы и местами град. Скорость ветра при порывах достигнет девяти метров в секунду. Температура воздуха составит от 25 до 28 градусов тепла.

    После пятидневного «метеорологического» лета в Центральную Россию вернутся холода.

    В пятницу ожидается прохождение холодного фронта, который принесет ливни и ночные грозы, а температура опустится до 13–18 градусов.

    В выходные дни погода останется ненастной и прохладной, однако с началом следующей рабочей недели температурный фон вернется к майской норме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптики предсказали москвичам грозу с градом и потепление до 27 градусов.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал скорое наступление «черемуховых холодов».

    Представитель Гидрометцентра Людмила Паршина анонсировала облачную погоду с осадками на День Победы.

    7 мая 2026, 06:15 • Новости дня
    В Гидрометцентре спрогнозировали дождливую погоду в Москве на День Победы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Приуроченные к 9 Мая праздничные мероприятия в столице пройдут на фоне облачности и небольших осадков из-за надвигающегося холодного атмосферного фронта, сообщила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

    Температура воздуха в столице на День Победы поднимется лишь до 15 градусов, пояснила Паршина РИА «Новости».

    Накануне праздника в город придет холодный атмосферный фронт, который принесет с собой ощутимое похолодание.

    Ранее пресса публиковала противоречивые данные о возможной жаре до 25 градусов или сильных ливнях при температуре около девяти градусов. Эксперт отметила, что подобные расхождения вызваны разными подходами метеорологов к моделированию синоптических процессов.

    По оценкам Гидрометцентра, похолодание задержится в городе на несколько дней. Специалист напомнила, что весенняя погода крайне неустойчива из-за подготовки климата к летнему сезону, поэтому прогнозы могут регулярно корректироваться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал приход «черемуховых холодов» в столичный регион на праздничные выходные.

    8 мая 2026, 08:21 • Новости дня
    Температурные рекорды полувековой давности побиты в пяти регионах России

    Tекст: Мария Иванова

    В центральной части страны зафиксированы небывалые температурные показатели, превысившие значения, установленные более полувека назад.

    Исторические рекорды тепла были обновлены сразу в пяти российских регионах, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.\Новые максимальные значения зафиксированы в Смоленской, Нижегородской, Калужской, Тульской и Орловской областях.

    «Такой жары 7 мая не было с 1967 года!» – отметил синоптик. В Туле воздух прогрелся до 29,7 градуса, в Орле – до 29,1, в Калуге зафиксировали 28,9 градуса. В Нижнем Новгороде и Смоленске температура поднялась до 27,1 и 27 градусов соответственно.

    Аномально высокие показатели также отмечены в Подмосковье. В Коломне столбики термометров достигли отметки 30,9 градуса, а в Можайске – 28,5.

    В столице максимальная температура составила 30 градусов на Балчуге, при этом на ВДНХ воздух прогрелся до 28,8 градуса

    Метеоролог подчеркнул, что период летнего тепла завершился, и возвращение 30-градусной жары ожидается только с наступлением календарного лета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптики спрогнозировали повышение температуры на юге Подмосковья до 30 градусов. Температура воздуха в столице накануне поднялась выше 27 градусов.

    На смену аномальной жаре в столичный регион придет волна прохлады с ливнями.

    США объяснили удары по Ирану ответом на обстрел эсминцев
    Стармер оказался под угрозой отставки
    Нацразведка США обвинила Обаму в создании фальсификаций о России
    Рига выразила протест России из-за украинского дрона над Латвией
    Немецкая молодежь отказалась готовиться к войне против России
    Украина сообщила о масштабном лесном пожаре возле Чернобыля
    Внучку экс-мэра Самары Тархова отдали под суд за убийство деда

    Какой мир на Ближнем Востоке выгоден России

    Энергетический кризис из-за военного конфликта США с Ираном сильно помог российскому бюджету нарастить нефтегазовые доходы. Поэтому быстрый мир и разблокировка Ормуза для России не лучший вариант. Равно как и обратный сценарий, когда война вспыхивает с новой силой. Какой конец ближневосточного кризиса более выгоден России? Подробности

    Рейтинг недружественных правительств. Германию толкают в топку конфликта с Россией

    Газета ВЗГЛЯД представила апрельский «Рейтинг недружественных правительств». Германия показала самый высокий индекс враждебности, Британия и Франция – почти на том же уровне. Ключевой вывод: эскалация против России, нараставшая в предыдущие месяцы, перешла в структурированную фазу – и обернулась гонкой за лидерство внутри антироссийского блока. Подробности

    Новый российский БТР должен стать простым и дешевым

    Новый БТР создается в России – соответствующую инициативную разработку ведет «КамАЗ». Почему имеющиеся на вооружении бронетранспортеры БТР-82А нуждаются в замене, что не так с давним проектом К-16 «Бумеранг» – и какими качествами, с высокой вероятностью, будет обладать новая бронемашина? Подробности

    Попытка НАТО захватить кинематограф обречена на провал

    Секретариат НАТО озарила идея: привлечь профессиональных кинематографистов для антироссийской пропаганды. Сами кинематографисты такими попытками возмущены. Кино – это место, где НАТО точно не ждут, поэтому планы альянса посыпались на первой же линии обороны. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Почему Украина воюет колумбийцами

      Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    Европа урезает власть Зеленского

      После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    Вашингтон заставил Германию скулить

      В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

