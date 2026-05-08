Ничего удивительного в запрете советской символики в Берлине на День Победы я не вижу – все развивается по очень знакомому сценарию. Только совершенно зря в этот блудняк втягивают немцев, которые два раза вписались в мировые войны и оба раза получили национальную катастрофу.2 комментария
Ученые сообщили о спокойной геомагнитной обстановке на Земле в День Победы
Несмотря на пересечение Землей быстрого потока солнечного ветра, геомагнитная обстановка 9 мая останется стабильной и спокойной, сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.
Геомагнитная активность в День Победы, 9 мая, прогнозируется на спокойном уровне. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в своем Telegram-канале.
Накануне вечером, около 18.00 по московскому времени, Земля пересекла границу быстрого потока солнечного ветра, исходящего из корональной дыры. Это явление было отчетливо зафиксировано благодаря резкому скачку индукции внешнего магнитного поля в околоземном пространстве.
Несмотря на это, геомагнитные индексы сохранились в пределах зеленой зоны. В течение 8 мая ожидаются попытки раскачать магнитосферу, поэтому предупреждение о возможных бурях пока остается в силе. Однако непосредственно в праздничный день геомагнитный фон будет стабильным.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые предупредили о заметном усилении геомагнитных возмущений 7 и 8 мая.
До этого выброс корональной плазмы спровоцировал на планете магнитную бурю среднего уровня.
В конце апреля специалисты зафиксировали нормализацию космической погоды после очередного шторма.