Определены дата и место прощания с артисткой Галиной Ненашевой
Галину Ненашеву решили похоронить 12 мая на Троекуровском кладбище
Проводить в последний путь исполнительницу русских народных песен и романсов Галину Ненашеву можно будет 12 мая на Троекуровском кладбище, сообщила семья артистки.
Церемония прощания с заслуженной артисткой России начнется в полдень, передает ТАСС.
«Галину Алексеевну похоронят 12 мая на Троекуровском кладбище. Церемония прощания пройдет в прощальном зале в 12.00 в этот же день», – рассказал собеседник агентства.
Будущая звезда советской эстрады родилась 18 февраля 1941 года в Архангельской области. Пик ее всесоюзной популярности пришелся на 1970-е годы.
В богатый репертуар вокалистки входили известные русские народные песни, классические романсы и произведения выдающихся композиторов.
Исполнительница умерла 4 мая в возрасте 85 лет.
Последние три месяца из-за проблем со здоровьем она не покидала дом и соблюдала строгий постельный режим. В январе медики доставили певицу в больницу с нестабильной стенокардией.