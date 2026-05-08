Посол Петраков сообщил о трудностях российских дипломатов в Австралии
У российских дипломатов в Австралии возникают сложности из-за недружественной позиции страны по отношению к РФ, связанные с вопросами виз, счетов и собственности, рассказал посол в Австралии Михаил Петраков.
Он отметил, что причиной этого стала недружественная позиция австралийских властей по отношению к России.
Петраков подчеркнул: «Австралийское правительство занимает недружественную позицию в отношении России, и отдельные сложности по перечисленным вопросам возникают. На регулярной основе ведем работу по их устранению». По его словам, российская сторона продолжает предпринимать шаги для минимизации проблем, с которыми сталкивается дипмиссия.
С 2014 года Австралия последовательно вводит ограничительные меры против России. После 2022 года санкции были значительно ужесточены и расширены, что привело к новым трудностям для российских дипломатов и их семей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Петраков заявил, что торговые отношения России и Австралии полностью разрушены.