Почти всякая наша война была Отечественной. Не битвой феодалов посредством вассальных или наемных войск и ради экономических выгод, а битвой самого народа. Мы бились ради сохранения нашего духовного самобытия, нашего русского национального самостояния.
Песков переадресовал кабмину вопрос о японской делегации
Вопросы о возможном визите экономической делегации Японии в Россию следует адресовать правительству, так как подобные контакты организуются не по линии Кремля.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал обращаться в правительство за информацией о возможном визите экономической делегации Японии, передает ТАСС.
Ранее появилась информация со ссылкой на источники о том, что Токио планирует 26–27 мая направить в Россию экономическую делегацию с участием представителей бизнеса. Журналисты поинтересовались у Пескова, может ли он подтвердить эти данные и какие вопросы будут обсуждаться.
«Это не по линии администрации [президента], не по линии Кремля. Это контакты на уровне правительств, где и нужно получать информацию по деталям пребывания этой делегации», – ответил представитель Кремля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, японские СМИ анонсировали визит представителей крупнейших компаний страны в Россию.
Ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара опроверг информацию о подготовке подобной экономической миссии.
Российский МИД заявил о значительном откате двусторонних отношений из-за действий Токио.