Песков переадресовал кабмину вопрос о японской делегации

Парламент Молдавии одобрил самозапрет русского языка

Tекст: Денис Тельманов

Парламент Молдавии одобрил в первом чтении новый «Кодекс об организации и функционировании парламента», который отменяет использование русского языка как рабочего в высшем законодательном органе страны, передает РИА «Новости».

Проект разработан правящей партией «Действие и солидарность» (ПДС) и предусматривает отказ от обязательного перевода нормативных актов и дебатов на русский, а также запрещает выступления и обсуждения на нем в ходе пленарных заседаний.

Документ направлен на выполнение рекомендаций Еврокомиссии, данных Молдавии в рамках отчетов о расширении Евросоюза за 2023–2025 годы. Все парламентские обсуждения теперь должны проводиться исключительно на румынском языке, а за вопросы на русском председатель будет обязан делать предупреждение о необходимости перехода на румынский.

«Голосами 52 депутатов проект регламента принят в первом чтении. Ко второму чтению юридическая комиссия предложила объединить этот проект с инициативой о статусе, поведении и этике депутата», – заявил спикер парламента, лидер ПДС Игорь Гросу.

Трансляция заседания шла на сайте парламента. Оппозиция покинула зал до голосования в знак протеста, поскольку, по их словам, спикер отключал микрофоны оппозиционным депутатам при обсуждении вопроса.

История статуса русского языка в Молдавии неоднократно менялась. До 2014 года он был обязательным для изучения в школах, затем переведен в разряд иностранных языков. Конституционный суд в 2018 году отменил закон, дававший русскому языку статус средства межнационального общения, а в 2020 году парламент пытался вернуть особый статус, что вновь было признано неконституционным.

В то же время в межгосударственном договоре между Россией и Молдавией 2001 года зафиксированы обязательства Кишинева по условиям для использования русского языка, однако последние решения властей страны идут вразрез с этими договоренностями.

Кроме того, в прошлом году ПДС предложила закрыть Российский центр науки и культуры, а в феврале 2025 года МИД Молдавии объявил о расторжении соглашения с Россией о функционировании культурных центров. Российский центр культуры и науки должен прекратить работу в Кишиневе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что сокращение распространения русского языка в Молдавии связано с закрытием образовательных учреждений и ограничениями на использование языка.

Крупнейшие кабельные операторы Молдавии объявили о сокращении числа российских телеканалов по новым правилам медиазаконодательства.