Китай запустил грузовой космический корабль «Тяньчжоу-9» к орбитальной станции

Китай запустил грузовой корабль «Тяньчжоу-9» к орбитальной станции

Tекст: Ирма Каплан

С космодрома Вэньчан на восточном побережье южнокитайской провинции Хайнань в 05.34 (00.34 мск) 15 июля стартовала ракета «Чанчжэн-7» с грузовым космическим кораблем «Тяньчжоу-9», передает агентство «Синьхуа».

«Примерно через 10 минут грузовой корабль «Тяньчжоу-9» успешно отделился от ракеты и вышел на заданную орбиту. После этого солнечные панели корабля были плавно развернуты, запуск прошел успешно», – говорится в материале.

На китайской орбитальной станции, которая находится на высоте около 400 км от Земли, работают три тайконавта миссии «Шэньчжоу-20» – командир экипажа Чэнь Дун, Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе.

Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, Китай осуществил запуск зонда «Тяньвэнь-2» для изучения астероидов. В апреле Китай отправил на орбитальную станцию космический корабль «Шэньчжоу-20» с тремя вышеназванными тайконавтами на борту.