Какую функцию несет Москва сегодня? Парадоксально, но из роли альтернативы она, как верно заметил Такер Карлсон, начинает выходить на роль лидера глобальной конкуренции территорий.17 комментариев
Климатолог рассказал о погоде в России предстоящим летом
Климатолог Кокорин рассказал о погоде в России предстоящим летом
Погода в мире в этом году ожидается теплее, чем в прошлом, но климатическое явление Эль-Ниньо, которое приносит жару в экваториальную часть Земли, не скажется на погоде в России предстоящим летом, рассказал климатолог Алексей Кокорин.
По словам Кокорина, эффект Эль-Ниньо будет сильно заметен в Индонезии, Перу или даже в Калифорнии, передает ТАСС. На России феномен не скажется, поэтому сильная жара стране не грозит.
При этом повышение средней температуры воздуха в среднем по всему миру будет рекордным, добавил климатолог.
Климатическое явление Эль-Ниньо происходит в среднем один раз в период от 2 до 7 лет и обычно длится от девяти месяцев до года. Оно связано с повышением температуры воды в центральной и восточной тропической части Тихого океана.
Ранее синоптик сказала, когда в Москве наступит метеорологическая весна.