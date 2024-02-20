Климатолог рассказал о погоде в России предстоящим летом

Климатолог Кокорин рассказал о погоде в России предстоящим летом

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Кокорина, эффект Эль-Ниньо будет сильно заметен в Индонезии, Перу или даже в Калифорнии, передает ТАСС. На России феномен не скажется, поэтому сильная жара стране не грозит.

При этом повышение средней температуры воздуха в среднем по всему миру будет рекордным, добавил климатолог.

Климатическое явление Эль-Ниньо происходит в среднем один раз в период от 2 до 7 лет и обычно длится от девяти месяцев до года. Оно связано с повышением температуры воды в центральной и восточной тропической части Тихого океана.

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