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Синоптики спрогнозировали заморозки в Московском регионе
Синоптик Леус: Заморозки до минус трех градусов ожидаются в Московском регионе
В ночь на вторник в Московском регионе ожидаются заморозки до минус трех градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Ближайшей ночью в столице будет холодно. Температура воздуха составит плюс один – плюс три градуса, а по области местами столбики термометров опустятся до минус трех градусов», – цитирует синоптика РИА «Новости».
По его словам, предстоящей ночью в Московском регионе ожидается переменная облачность без осадков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Леус предупредил о слабых заморозках к утру понедельника в Московском регионе. В субботу он сообщил о повышении температуры до 14 градусов тепла в выходные в Москве.