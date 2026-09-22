Когда вы трудитесь ради блага сограждан – и получаете в ответ несправедливую ругань, трудно сохранять усердие и любовь к людям. Нужна какая-то внутренняя опора.0 комментариев
Суд оштрафовал продавца пирожков на Казанском вокзале
Владельца пекарни на Казанском вокзале наказали за продажу испорченных пирожков
Суд в Москве оштрафовал на 30 тыс. рублей владельца пекарни на Казанском вокзале, продававшего несоответствующие санитарным нормам пирожки, просроченную «Фанту» и гнилые яблоки, говорится в материалах, с которыми ознакомилось.
Транспортная прокуратура совместно со специалистами центра гигиены и эпидемиологии проверила точку общепита в Москве, передает РИА «Новости».
В ходе инспекции были обнаружены просроченные безалкогольные напитки, включая Fanta, Spirit и Ascania. Кроме того, на прилавках находились гнилые яблоки, а также томатная паста и ягодный джем с запахом испорченной продукции.
Для проверки безопасности блюд эксперты взяли образец ватрушки с мясом. Лабораторное исследование выявило превышение показателя мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. Подобное нарушение может указывать на присутствие опасных бактерий, таких как сальмонелла или золотистый стафилококк.
По итогам проверки прокуратура возбудила дело об административном правонарушении и направила материалы в судебные инстанции. Суд признал предпринимателя виновным в нарушении технических регламентов и санитарных норм, обязав его выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей.
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