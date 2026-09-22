Суд оштрафовал продавца пирожков на Казанском вокзале

Владельца пекарни на Казанском вокзале наказали за продажу испорченных пирожков

Tекст: Дмитрий Зубарев

Транспортная прокуратура совместно со специалистами центра гигиены и эпидемиологии проверила точку общепита в Москве, передает РИА «Новости».

В ходе инспекции были обнаружены просроченные безалкогольные напитки, включая Fanta, Spirit и Ascania. Кроме того, на прилавках находились гнилые яблоки, а также томатная паста и ягодный джем с запахом испорченной продукции.

Для проверки безопасности блюд эксперты взяли образец ватрушки с мясом. Лабораторное исследование выявило превышение показателя мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. Подобное нарушение может указывать на присутствие опасных бактерий, таких как сальмонелла или золотистый стафилококк.

По итогам проверки прокуратура возбудила дело об административном правонарушении и направила материалы в судебные инстанции. Суд признал предпринимателя виновным в нарушении технических регламентов и санитарных норм, обязав его выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей.

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