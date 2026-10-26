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Жителя Орска задержали за убийство жены ножом на улице
СК: В Орске задержали мужчину за убийство жены ножом на улице
В Орске Оренбургской области полицейские задержали местного жителя, который нанес своей супруге множественные ножевые ранения на почве ревности.
Следователи завели уголовное дело об убийстве после смертельного нападения на женщину в Орске. Фигурант в ходе конфликта на улице ударил супругу ножом из ревности, от полученных ранений она скончалась, сообщает СУ СК по региону в Max.
Прибывшие на место полицейские задержали подозреваемого. Следователи детально осмотрели место происшествия и изъяли орудие преступления. По делу назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце житель Сочи зарезал собственную жену и соседа во время ссоры во дворе частного дома.
Летом правоохранители задержали в Подмосковье мужчину по подозрению в убийстве человека ножом.
В июне Следственный комитет возбудил уголовное дело после смертельного нападения с ножом в торговом центре Краснодара.