Жителя Орска задержали за убийство жены ножом на улице

СК: В Орске задержали мужчину за убийство жены ножом на улице

Tекст: Елизавета Шишкова

Следователи завели уголовное дело об убийстве после смертельного нападения на женщину в Орске. Фигурант в ходе конфликта на улице ударил супругу ножом из ревности, от полученных ранений она скончалась, сообщает СУ СК по региону в Max.

Прибывшие на место полицейские задержали подозреваемого. Следователи детально осмотрели место происшествия и изъяли орудие преступления. По делу назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце житель Сочи зарезал собственную жену и соседа во время ссоры во дворе частного дома.

Летом правоохранители задержали в Подмосковье мужчину по подозрению в убийстве человека ножом.

В июне Следственный комитет возбудил уголовное дело после смертельного нападения с ножом в торговом центре Краснодара.