Глава МИД Словакии: Братислава против нового «железного занавеса» с Россией

Tекст: Мария Иванова

Словакия выступает против изоляции России от Евросоюза, заявил Юрай Бланар по итогам встречи с главой МИД Германии в Братиславе. Он подчеркнул необходимость скорейшего начала мирных переговоров, передает РИА «Новости».

Бланар отметил, что поиск дипломатического решения украинского конфликта будет непростым, однако без него ЕС может столкнуться с трудностями в обеспечении энергоресурсами.

По его словам, планы заменить российские энергоносители поставками через Ормузский пролив оказались невыполнимыми из-за ситуации в регионе, что ведет к росту цен.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца Словакия заявила о рисках для ЕС из-за отказа от энергоресурсов из России.

В начале месяца Братислава выразила намерение восстановить диалог с Москвой.

Летом глава МИД Словакии обвинил Запад в срыве мира на Украине.