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    Уникальная субмарина станет угрозой подводной инфраструктуре России
    Аргентина предъявила ультиматум Британии
    Лавров отказался от работы в Госдуме
    Эксперт объяснил заявление Ирана о готовности выйти из ДНЯО
    Российские войска освободили Веселое Поле в ДНР и харьковскую Крейдянку
    ВС России нанесли групповой удар по центрам обработки данных в Киеве
    Движение поездов под Брянском остановили после атаки ВСУ
    Шесть богатых стран потребовали урезать бюджет ЕС
    Объявлено о планах модернизации 75 аэродромов до 2030 года
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Хорошими делами прославиться – можно

    У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.

    2 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Украина никак не определится с гимном

    Исходно песня «Ще не вмерла» исполнялась в узком кругу и была вариацией на тему польского гимна, известного как «мазурка Домбровского», то есть была самодеятельной обработкой чужого национального символа.

    7 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Европейские правые России не друзья

    Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.

    33 комментария
    29 сентября 2026, 13:51 • Новости дня

    Словакия выступила против нового «железного занавеса» с Россией

    Глава МИД Словакии: Братислава против нового «железного занавеса» с Россией

    Tекст: Мария Иванова

    Словакия не хочет, чтобы между Европейским союзом и Россией опустился новый «железный занавес», заявил министр иностранных дел республики Юрай Бланар.

    Словакия выступает против изоляции России от Евросоюза, заявил Юрай Бланар по итогам встречи с главой МИД Германии в Братиславе. Он подчеркнул необходимость скорейшего начала мирных переговоров, передает РИА «Новости».

    Бланар отметил, что поиск дипломатического решения украинского конфликта будет непростым, однако без него ЕС может столкнуться с трудностями в обеспечении энергоресурсами.

    По его словам, планы заменить российские энергоносители поставками через Ормузский пролив оказались невыполнимыми из-за ситуации в регионе, что ведет к росту цен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца Словакия заявила о рисках для ЕС из-за отказа от энергоресурсов из России.

    В начале месяца Братислава выразила намерение восстановить диалог с Москвой.

    Летом глава МИД Словакии обвинил Запад в срыве мира на Украине.

    28 сентября 2026, 15:23 • Новости дня
    В Татарстане назвали провокацией санкции ЕС против главы республики

    Власти Татарстана назвали санкции ЕС против Минниханова циничной провокацией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова назвала провокацией и циничным использованием детей в политических целях европейские санкции против руководителя региона.

    Власти республики расценивают ограничения за эвакуацию детей из зоны конфликта на Украине как бесстыдную попытку Запада опорочить российские духовно-нравственные ценности, пишет РИА «Новости».

    «Введение санкций в отношении раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова за эвакуацию детей из зоны конфликта на Украине расцениваем, как провокацию и циничное использование детей в политических целях», – говорится в сообщении.

    Ранее Совет ЕС объявил о введении ограничений против десяти физических и 17 юридических лиц. В санкционный список вошел Минниханов. Меры предусматривают замораживание активов и запрет на въезд в Евросоюз.

    В пресс-службе допустили, что в нынешней ситуации Брюссель мог найти различные основания для ограничений, в том числе с учетом вклада Татарстана в укрепление обороноспособности России и защиту ее рубежей. Однако особое возмущение вызвала указанная Евросоюзом причина введения санкций.

    «Однако именно формулировка "принудительная депортация детей" является бесстыдной попыткой запада опорочить духовно-нравственные ценности России, направленные на защиту и заботу о детях», – подчеркнули в пресс-службе.

    Напомним, в понедельник Евросоюз ввел санкции против главы Татарстана.

    В прошлом месяце Минниханов назвал Китай главным инвестором в экономику региона.

    Летом руководитель республики пообещал президенту решить проблему нехватки врачей.

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    29 сентября 2026, 12:49 • Новости дня
    Шесть богатых стран Евросоюза потребовали урезать бюджет объединения

    Politico: Германия и еще пять стран потребовали урезать бюджет ЕС на сотни миллиардов евро

    Шесть богатых стран Евросоюза потребовали урезать бюджет объединения
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Коалиция состоятельных стран Евросоюза потребовала радикально сократить следующий долгосрочный бюджет объединения.

    Лидеры Германии, Нидерландов, Австрии, Дании, Швеции и Финляндии призвали сократить проект следующего бюджета Евросоюза «на несколько сотен миллиардов евро», пишет Politico.

    Следующий семилетний многолетний финансовый план, который вступит в силу в 2028 году, регулирует расходы на различные нужды – от субсидий сельскому хозяйству до оборонных программ и выплат бедным регионам. Еврокомиссия предложила бюджет в размере почти 2 трлн евро. Однако многие страны – нетто-доноры, которые платят в бюджет больше, чем получают из него, хотят сократить свои взносы. Другие страны выступают за увеличение расходов.

    В письме шести стран отмечается, что они финансируют почти 40% всех взносов государств-членов ЕС. Они считают номинальное увеличение бюджета на 60% по сравнению с текущим «просто нереалистичным». Еврокомиссия планирует создать новые возможности для получения доходов за счет общеблоковых налогов, но это не устраивает более экономные страны.

    Ожидается, что председательствующая в Совете ЕС Ирландия представит новый проект бюджета с обновленными цифрами в ближайшие дни. Лидеры обсудят его на саммите в Брюсселе с 15 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Германия и пять других стран Евросоюза выдвинули ультиматум по бюджету блока. На прошлой неделе Еврокомиссия допустила сокращение помощи третьим странам на 40%. В начале прошлой недели государства Евросоюза отказались урезать ключевые расходы нового бюджета.

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    29 сентября 2026, 13:20 • Видео
    Лидера Венгрии лишили иммунитета: украл телефон

    Парламент Венгрии лишил юридического иммунитета премьер-министра Петера Мадьяра за кражу сотового телефона. Ситуация вдвойне уникальная, поскольку премьер сам об этом попросил.

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    29 сентября 2026, 08:52 • Новости дня
    ЕС начал обсуждать меры экономии электроэнергии

    ЕС начал обсуждать меры экономии электроэнергии из-за риска потери топлива из США

    ЕС начал обсуждать меры экономии электроэнергии
    @ Francisco Seco/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США Дональд Трамп пригрозил ограничить экспорт американского дизельного топлива, что вынудило государства Евросоюза вернуться к рассмотрению мер снижения энергопотребления, отмечают СМИ.

    Страны Европы возвращаются к обсуждению экстренных мер экономии энергии, аналогичных тем, что вводились после начала полномасштабного конфликта на Украине. Поводом стали высокие цены, низкая заполненность газовых хранилищ и угроза ограничения экспорта американского дизельного топлива, пишет Politico.

    Уровень тревоги в Брюсселе вырос после того, как еврокомиссар по энергетике Йоргенсен разослал столицам государств письмо с призывом рассмотреть шаги по снижению энергопотребления. Для обсуждения ситуации министры энергетики Евросоюза собрались на неформальную встречу в Дублине, к которой также привлекли представителей Великобритании, Норвегии и Украины, отмечает РИА «Новости».

    Одновременно Координационная группа Евросоюза по нефти приступила к оценке возможных последствий в случае введения Соединенными Штатами запрета на экспорт. По данным Еврокомиссии, в настоящий момент конкретного дефицита дизельного топлива в объединении не наблюдается, однако зависимость от американских поставок остается высокой.

    После отказа от российских энергоресурсов доля США в европейском импорте сжиженного природного газа выросла до 63,2%, а нефти – до 18,8%. При этом доля российского газа за четыре года сократилась с 45% до 12%. В Москве неоднократно подчеркивали, что подобная политика наносит ущерб самой Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу еврокомиссар предрек европейским государствам самую суровую зиму из-за цен на энергоносители.

    На прошлой неделе премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил руководство объединения в игнорировании топливного кризиса.

    Летом Еврокомиссия пообещала защитить страны союза от последствий возможных решений американского президента.

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    28 сентября 2026, 19:10 • Новости дня
    Эксперты «Валдая» заявили о возвращении роли государства и сильных лидеров в мировую политику

    Клуб «Валдай» представил доклад «Без паники: государство и ответственность за будущее»

    Ослабление международных институтов сопровождается усилением государств и ростом влияния отдельных лидеров, считают авторы ежегодного доклада клуба «Валдай». По их оценке, разрушение прежнего миропорядка не означает остановки развития, а государство остается главным инструментом защиты человека в условиях технологических перемен и международной нестабильности.

    Международный дискуссионный клуб «Валдай» представил ежегодный аналитический доклад «Без паники: государство и ответственность за будущее», говорится на сайте организации. В подготовке доклада участвовали программный директор клуба, профессор МГИМО Олег Барабанов; программный директор клуба, заместитель главного редактора сайта valdaiclub.com Антон Беспалов; программный директор клуба, научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев; директор по научной работе Фонда клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов; декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов и программный директор клуба, генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.

    Презентация доклада состоялась в рамках XXIII ежегодного заседания клуба «Валдай», которое проходит с 28 сентября по 1 октября в Подмосковье. Тема заседания – «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?».

    Авторы начинают доклад с фразы «Бывают времена, о которых острословы говорят: «Раньше будущее было лучше», однако предлагают рассматривать происходящие перемены не как неизбежную катастрофу. В докладе говорится, что «кардинальные перемены на международной арене – не стихийное бедствие, а основание задуматься, почему прежние нормы перестали отвечать меняющимся задачам». В документе анализируются изменения международного порядка, влияние технологического развития, роль искусственного интеллекта, возвращение государства в качестве ключевого политического субъекта и усиление значения национального суверенитета.

    Отдельный раздел посвящен страхам, связанным с искусственным интеллектом. Авторы рассматривают не только опасения по поводу сокращения рабочих мест, но и более широкие общественно-политические последствия развития технологий. В докладе отмечается, что геополитическое соперничество переносится в сферу искусственного интеллекта, а государства стремятся контролировать правила функционирования нейросетей и данных, на которых они обучаются. По их мнению, это может привести к противоборству суверенных систем искусственного интеллекта. Разрушительные возможности таких цифровых участников, допускают эксперты, могут оказаться выше, чем при привычном идейно-политическом противостоянии.

    Распространение беспилотников и ИИ меняет и характер вооруженных конфликтов, стирая границу между военной и гражданской сферами. Все большее значение приобретает устойчивость политической системы, экономики и общества, способная лишать более сильные в военном отношении державы части их преимуществ.

    Авторы также обращают внимание на двойственный характер технологического прогресса. С одной стороны, он расширяет возможности человека, а с другой – создает новые риски контроля, отчуждения и утраты автономии.

    Одним из центральных выводов доклада становится тезис о возвращении государства в международную и общественную жизнь. По оценке авторов, прежние представления о постепенном ослаблении государств и стирании суверенных границ больше не соответствуют реальности. В документе говорится, что «ренессанс государства – это прежде всего возвращение суверенитета в качестве стержневой политической категории».

    Они связывают усиление роли государства с ослаблением международных институтов, ростом конкуренции между крупными державами и распространением цифровых платформ, которые претендуют на влияние за пределами традиционных государственных границ.

    Отдельное внимание уделено так называемому когнитивному, или ценностному, суверенитету. В докладе он описывается как способность контролировать формулирование понятий, смыслов и представлений о мире. Авторы рассматривают современный мир как полицентричный и находящийся в переходном состоянии. В докладе подчеркивается, что новая система еще не приобрела окончательной формы, а взаимодействие государств остается конкурентным и конфликтным.

    Россию авторы характеризуют как классическую континентальную державу, заинтересованную в предсказуемой обстановке у своих границ, порядке и прозрачности в Евразии. В этой логике они рассматривают и российско-китайское взаимодействие, основанное на принципах невмешательства, равноправия и неделимости безопасности. Присоединение других опорных стран к сотрудничеству в рамках ШОС и БРИКС, по их оценке, постепенно создает альтернативную международную инфраструктуру.

    Дальнейшую расстановку сил эксперты связывают с несколькими обстоятельствами. Среди них судьба Европы и возможное превращение Германии в ведущую военную державу континента, выбор Индии между различными стратегическими ролями, а также то, как новые крупные державы, включая Бразилию и Индонезию, будут использовать свои преимущества. В докладе отмечается, что новая расстановка сил складывается «медленно и нелинейно», а к российско-китайской конфигурации постепенно примыкают другие страны и объединения.

    Финальная часть доклада посвящена вопросу о том, станет ли будущее лучше прошлого. Авторы не дают однозначного оптимистического прогноза и подчеркивают, что будущее зависит от решений людей и государств: «Нам не нужно будущее, которое станет лучше, чем раньше. Нужно будущее, которое не хуже. И которое, в принципе, будет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник организаторы перенесли заседание клуба «Валдай» из Сочи в Подмосковье. В декабре прошлого года ЕС ввел санкции против пяти связанных с клубом «Валдай» россиян.

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    28 сентября 2026, 18:41 • Новости дня
    Ирландский эксперт спрогнозировал сокращение помощи Киеву со стороны ЕС

    Историк Робертс: ЕС может существенно сократить помощь Киеву в ближайшие месяцы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Под влиянием меняющихся общественных настроений поддержка Киева со стороны Евросоюза может существенно сократиться или полностью прекратиться уже в ближайшие месяцы, сообщил заслуженный профессор исторического факультета Университетского колледжа Корка (Ирландия) Джеффри Робертс.

    Как указал Робертс в рамках заседания дискуссионного клуба «Валдай», поддержка Киева со стороны европейских стран может существенно снизиться или полностью прекратиться в ближайшие месяцы из-за изменения общественных настроений, передает РИА «Новости».

    «Общественное мнение, я думаю, поворачивает вспять ход войны. Возможности для его выражения могут иметь практические последствия. Есть серьезные перспективы остановить этот процесс в ближайшие несколько месяцев», – отметил эксперт.

    В качестве примера возможных политических изменений Робертс привел предстоящие выборы во Франции. По его словам, победа Марин Ле Пен в 2027 году приведет к фундаментальному сдвигу в позиции Парижа и всей Европы.

    Заседание клуба «Валдай» проходит в Подмосковье с 28 сентября по 1 октября, собрав 120 участников из 40 стран. Главной темой мероприятия стала ответственность за будущее и пределы возможного. Программа завершится пленарной сессией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о невозможности Парижа продолжать финансирование Киева.

    Кандидат от этой партии остается фаворитом на выход во второй тур президентских выборов во Франции 2027 года.

    Бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель спрогнозировала сокращение европейской финансовой поддержки из-за скандальных требований Владимира Зеленского.

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    28 сентября 2026, 15:45 • Новости дня
    Глава МИД ФРГ проинформировал Каллас о результатах переговоров с Лавровым

    Вадефуль проинформировал Каллас о результатах переговоров с Лавровым

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас узнала от министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля подробности его недавней встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

    Руководитель внешнеполитической службы Европейского союза сообщила об обсуждении прошедших на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке переговоров, передает ТАСС.

    «Министр Вадефуль проинформировал меня, о чем он говорил с министром Лавровым», – заявила Каллас во время пресс-конференции по итогам встречи министров обороны ЕС.

    По ее словам, Вадефуль говорил о «гибридных атаках» и призывах «прекратить войну».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главы МИД России и Германии провели двусторонние переговоры на полях Генассамблеи ООН впервые за четыре с половиной года.

    Закрытая беседа дипломатов продлилась ровно 20 минут.

    Во время встречи министры обсудили двусторонние отношения Москвы и Берлина наряду с текущей ситуацией на Украине.

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    28 сентября 2026, 17:09 • Новости дня
    МИД Армении заявил о приверженности углублению партнерства с ЕС

    Tекст: Ольга Иванова

    Замглавы МИД Армении Ваан Костанян подтвердил курс на углубление партнерства с ЕС в рамках процесса возможного вступления страны в объединение.

    Костанян принял делегацию рабочей группы Совета Европейского союза по Восточной Европе и Центральной Азии, передает ТАСС. В ходе встречи стороны обсудили повестку двусторонних отношений.

    «В ходе встречи развернулось обстоятельное обсуждение вопросов повестки отношений Армения – ЕС. Заместитель министра подчеркнул приверженность правительства Армении углублению партнерства с ЕС в соответствии с принятым парламентом законом о начале процесса членства Армении в ЕС», – отметили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.

    Участники переговоров обратили внимание на важность реализации соглашения о всеобъемлющем партнерстве, а также обсудили перспективы сотрудничества в сфере безопасности. Кроме того, дипломаты затронули вопросы интеграции Еревана в региональные транспортные сети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти России призвали Армению выбрать между стандартами Евросоюза и правилами Евразийского экономического союза.

    Директор Департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников назвал интерес Евросоюза к республике попыткой нанести вред России.

    Европейский парламент одобрил предоставление Еревану льготных торговых условий.

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    28 сентября 2026, 20:52 • Новости дня
    ЕК отклонила запрос о выделении 250 млн долларов для украинских фермеров

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейская комиссия отказалась выделить 250 млн долларов на поддержку украинских сельскохозяйственных производителей в условиях экономического кризиса, сообщил министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий.

    Высоцкий сообщил об отказе в финансировании в интервью агентству Bloomberg, передает РИА «Новости». По его словам, европейские чиновники не поддержали инициативу по выделению средств на механизм поддержания ликвидности аграриев.

    «Исполнительный орган Европейской комиссии отклонил запрос о выделении 250 млн долларов для фермеров и механизма поддержки их ликвидности», – подчеркнул Высоцкий.

    Глава ведомства констатировал кризисное состояние национальной экономики и недостаточные объемы экспорта. Он выразил обеспокоенность перспективами весенней посевной кампании следующего года, отметив, что ситуация в сельскохозяйственной отрасли остается критической.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина прекратила морской экспорт аграрной продукции из-за блокады портов.

    Министр аграрной политики Тарас Высоцкий допустил сокращение посевных площадей в стране на треть.

    Месяцем ранее Еврокомиссия отказала украинским фермерам в выделении дополнительных 220 млн евро.

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    28 сентября 2026, 15:48 • Новости дня
    Евросоюз ввел санкции против детского лагеря в КНДР

    ЕС ввел санкции против северокорейского детского лагеря «Сондовон»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет ЕС включил в санкционный список международный детский лагерь «Сондовон» в КНДР за приписываемое участие в перемещении украинских детей.

    Евросоюз ввел санкции против детского лагеря «Сондовон» в КНДР за якобы участие «в организованных программах, связанных с перемещением украинских детей», передает ТАСС со ссылкой на решение Совета ЕС.

    Лагерь вошел в список 17 организаций, в отношении которых ЕС ввел санкции за эвакуацию детей из зоны конфликта на Украине. В Брюсселе эти действия называют «принудительной депортацией».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Татарстане назвали провокацией санкции ЕС против главы республики. В понедельник ЕС ввел санкции против Минниханова.

    В середине месяца МИД России пообещал ответить на расширение антироссийских санкций Евросоюза.

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    28 сентября 2026, 15:53 • Новости дня
    Евросоюз решил исключить Вьетнам и Панаму из налогового черного списка

    Bloomberg: ЕС решил исключить Вьетнам и Панаму из налогового черного списка

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министры финансов стран Евросоюза в октябре обсудят исключение Вьетнама и Панамы из черного списка сообщества по налоговым вопросам.

    Вьетнам будет перемещен в серый список стран, которые не соответствуют международным налоговым стандартам, но обязуются проводить реформы, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    В свою очередь, Панама будет полностью исключена из черного списка. Государство находилось в черном списке ЕС с 2020 года, а Вьетнам – с февраля 2026 года.

    Черный и серый налоговые списки Евросоюза были созданы в 2017 году в результате масштабных налоговых скандалов предыдущих лет, включая «Панамское досье» и «Люксембургское досье», когда в СМИ утекли сведения о сотнях офшорных счетов политиков и бизнесменов всего мира, использовавших офшоры для уклонения от уплаты налогов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Евросоюз решил ввести санкции против президента FIDE и директора Эрмитажа.

    В конце прошлого года ЕС ввел ограничения против компаний из Вьетнама за связь с теневым флотом.

    В прошлом году сообщество включило Россию в финансовый «черный список».

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    28 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    Каллас сообщила о продлении тренировочной миссии ЕС для ВСУ

    Каллас сообщила о продлении на два года тренировочной миссии ЕС для ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейский союз продлил тренировочную миссию для украинских военнослужащих на два года, а также планирует создать координационный центр в Киеве, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас.

    Страны Евросоюза согласовали первый этап пересмотра тренировочной миссии для украинских военных EUMAM, передает РИА «Новости». В рамках этого решения миссия будет продлена на два года.

    «Страны-члены согласовали первый этап стратегического пересмотра EUMAM, продлив нашу миссию для Украины еще на два года. Мы также приступим к созданию координационной ячейки в Киеве, сосредоточенной на изучении опыта боевых действий и укреплении военного образования», – заявила Каллас.

    Глава европейской дипломатии добавила, что благодаря новому взносу Нидерландов удалось полностью профинансировать модернизацию двух учебных центров на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз подготовил почти 90 тыс. украинских военных.

    В августе прошлого года страны ЕС договорились о расширении мандата тренировочной миссии на территорию Украины.

    В ноябре 2024 года Европейский совет утвердил бюджет этой программы в размере 409 млн евро.

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    28 сентября 2026, 14:34 • Новости дня
    Мирошник: Запад препятствовал голосованию россиян за рубежом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Западные страны активно вмешивались в выборы в Госдуму, запугивая международных наблюдателей и блокируя голосование россиян за границей, сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    Мирошник выступил с заявлением на 63-й сессии Совета ООН по правам человека, передает ТАСС.

    «Среди способов вмешательства в электоральные процессы в России было использовано запугивание международных наблюдателей, угрозы членам комиссий, воспрепятствование голосованию за рубежом и призывы к непризнанию результатов выборов», – отметил дипломат.

    Кроме того, Мирошник обратил внимание на двойные стандарты Евросоюза. По его словам, ЕС угрожает ввести санкции против организаторов и кандидатов на российских выборах на освобожденных территориях, но при этом игнорирует отсутствие выборов на Украине. Дипломат напомнил, что местные выборы там не проводились почти шесть лет, парламентские – семь лет, а президентские – семь с половиной лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Родион Мирошник запланировал выступление в Совете ООН с докладом о преступлениях киевского режима.

    Глава МИД Сергей Лавров указал на создание западными странами препятствий для голосования россиян за рубежом.

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    28 сентября 2026, 14:28 • Новости дня
    Евросоюз признал нехватку кораблей для операции в Красном море

    Глава дипломатии ЕС Каллас заявила о нехватке кораблей в Красном море

    Tекст: Мария Иванова

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас констатировала нехватку судов, участвующих в военно-морской операции Aspides в Красном море, для обеспечения безопасности международных маршрутов.

    Судоходные пути в Красном море подвергаются растущему риску из-за активности хуситов, в связи с чем европейская миссия Aspides нуждается в дополнительных силах, передает РИА «Новости».

    По словам руководителя европейской дипломатии, миссия позволяет поддерживать жизненно важный водный коридор открытым, однако для повышения ее результативности необходимо увеличить численность задействованного флота.

    Каллас уточнила, что первоначально при запуске операции предполагалось привлечь как минимум десять кораблей, но в настоящее время миссия не располагает таким количеством судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Бельгия решила отправить проблемный 35-летний фрегат в Красное море.

    В марте Германия выразила скептицизм относительно расширения миссии Aspides на Ормузский пролив.

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    28 сентября 2026, 14:20 • Новости дня
    Литва объявила Усманова и Фридмана нежелательными лицами

    Предприниматели Алишер Усманов и Михаил Фридман объявлены нежелательными в Литве

    Tекст: Мария Иванова

    Российские предприниматели Алишер Усманов и Михаил Фридман, исключенные из санкционного списка ЕС, объявлены нежелательными в Литве лицами.

    Об этом сообщил представитель департамента миграции страны Рокас Пукинскас, передает ТАСС.

    «На основе представления министра иностранных дел Кестутиса Будриса министр внутренних дел Мартинас Кателинас принял решение о включении данных лиц в список национальных санкций Литвы, что технически и выполнил департамент миграции», – сказал Пукинскас.

    Он не уточнил, на какой срок Усманову и Фридману запрещен въезд в Литву, но добавил, что запрет может пересматриваться и продляться. Как ранее отмечал глава МВД, национальные санкции вводятся в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Европейская комиссия отказалась раскрыть причины снятия санкций с российских миллиардеров.

    В Евросоюзе объяснили усталостью снятие ограничений с Михаила Фридмана и Алишера Усманова.

    В прошлый вторник Усманов, Фридман и Игорь Фалалеев были исключены из санкционного списка ЕС.

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    28 сентября 2026, 14:26 • Новости дня
    Представитель правительства Испании в Сеуте ушел в отставку

    EFE: Представитель правительства Испании в Сеуте покинул пост из-за мигрантов

    Tекст: Мария Иванова

    Представитель центрального правительства Испании в Сеуте Мигель Анхель Перес Триано объявил об уходе в отставку на фоне миграционного кризиса.

    Мигель Анхель Перес Триано уходит с поста главы представительства правительства в автономном городе, а также оставляет пост генерального секретаря местного отделения Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), передает EFE.

    Политик принял это решение после консультаций с семьей из-за давления, оскорблений и кампании по дискредитации. Ранее он оказался в центре скандала из-за предупреждений Национального разведывательного центра Испании накануне массового проникновения мигрантов в Сеуту 30 и 31 июля, отмечает РИА «Новости».

    В конце июля Сеута, граничащая с Марокко, столкнулась с массовым наплывом мигрантов. МВД Испании сообщало о проникновении около 72 тыс. человек, что привело к перегрузке местных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Мадриде прошел многотысячный митинг в защиту Сеуты и за досрочные выборы.

    На прошлой неделе Испания стянула войска к границе города из-за угрозы нового прорыва нелегалов.

    В начале месяца Мадрид установил причастность властей Марокко к вторжению мигрантов.

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