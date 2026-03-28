Tекст: Катерина Туманова

«Вместо того чтобы помочь и оказать давление на президента Украины с целью возобновления эксплуатации газопровода «Дружба», вы направили нам письмо с угрозой, что из-за вашего бездействия и приоритета интересов Украины над интересами государств-членов ЕС Словакия была вынуждена принять меры для защиты своего внутреннего топливного рынка», – говорит Фицо в видеообращении, выложенном в соцсети Facebook* (принадлежит Meta*, признанной в России как экстремистская и запрещенной).

Словакия, по его словам, не поддержит 20-й пакет санкций против России, если Европейская комиссия будет отстаивать интересы Украины в вопросе поставок нефти.

«Если Европейская комиссия собирается отдавать предпочтение Украине перед Словакией, то может забыть о поддержке 20-го пакета санкций против России или нашей готовности пойти на встречу при быстром вступлении Украины в Евросоюз без выполнения необходимых требований», – приводит слова премьера Фицо РИА «Новости».

Он отметил, что ситуация с возобновлением прокачки нефти по нефтепроводу «Дружба», остановленной по инициативе Киева, затрагивает не только Словакию и Венгрию, но и всю Центральную Европу. По словам Фицо, если бы нефтепровод продолжал работу, не возникало бы проблем с высокими ценами на топливо.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Словакии приняло решение о немедленном прекращении соглашения с Украиной по аварийным поставкам электроэнергии. До этого Фицо объявил о прекращении экспорта дизельного топлива на Украину.

