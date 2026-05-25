СК установил причину взрыва на газовозе «Арктик Метагаз»
СК подтвердил внешнее воздействие взрывчатки на газовоз «Арктик Метагаз»
Характер повреждений газовоза «Арктик Метагаз», атакованного в Средиземном море, свидетельствует о воздействии взрывных устройств снаружи судна, утечки топлива и загрязнения акватории удалось избежать, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
По словам Петренко, специалисты осмотрели пострадавший в марте газовоз, следует из сообщения СК в Max.
«Характер повреждений свидетельствует о внешнем воздействии поражающих факторов взрывных устройств», – сказала Петренко.
По ее словам, следственные действия проводились с использованием беспилотной авиации и подводных аппаратов. Проверка показала полное уничтожение систем управления и разрушение двух из четырех газовых резервуаров. При этом утечек горючего и экологического ущерба не зафиксировано.
Следователи совместно с профильными экспертами изъяли бортовой самописец судна. Сейчас проводится расшифровка данных о рейсе в рамках компьютерно-технической экспертизы. Кроме того, по данному уголовному делу назначен комплекс дополнительных судебных исследований.
В мартовском нападении на «Арктик Метагаз» участвовали минимум два воздушных беспилотника и три безэкипажных катера со взрывчаткой.
Министерство транспорта России квалифицировало данный инцидент в Средиземном море в качестве акта международного терроризма.
В середине апреля ливийские спасательные службы отбуксировали поврежденный танкер «Арктик Метагаз» в международные воды.