    Когда «коалиция желающих» превратится в «коалицию немогущих»
    Эксперт предсказала увеличение турпотока после введения безвиза для граждан Китая
    Дуров напомнил о порабощении Западом славянских народов
    Терапевт объяснил, почему женщины чаще мужчин доживают до пенсии
    Макрон сообщил о готовности 26 стран разместить войска на Украине
    Рубио пренебрежительно высказался о позиции ООН по уничтожению судна с наркотиками
    Призывники на западе Украины избили военкомов и открыли по ним огонь
    Трамп потребовал от Европы отказаться от покупки российской нефти
    Путин объявил о введении безвизового режима для граждан Китая
    Мнения
    Олег Хавич Как новый президент Польши стал жертвой своей русофобии

    Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.

    5 комментариев
    Борис Джерелиевский Наземные дроны отвоевывают ниши на поле боя

    Автономность беспилотных колесных и гусеничных платформ несколько ниже, чем у их летающих и плавающих собратьев – в силу технологических аспектов и непроработанности программного обеспечения. Но можно не сомневаться, что по мере развития ИИ автономизация наземных платформ будет расти, как и их роль в боевых действиях.

    3 комментария
    Илья Ухов Россия масштабирует опыт жизни без диктата Запада

    Россию в условиях крупномасштабного альянса с Глобальным Югом невозможно взять измором. Визит Путина в КНР наглядно показал роль Москвы в качестве ведущего центра нового многополярного мироустройства.

    0 комментариев
    4 сентября 2025, 21:35 • Новости дня

    Глава ЕК сообщила о подготовке 90 тыс. военных с Украины

    Глава ЕК Фон дер Ляйен сообщила о подготовке 90 тыс. военных с Украины

    Tекст: Евгения Караваева

    Европейский союз в рамках своей военной миссии завершил обучение крупнейшей группы украинских военных, достигнув отметки почти 90 тыс. человек.

    В рамках прошедшей в Париже встречи «коалиции желающих» председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз уже подготовил почти 90 тыс. украинских военных, передает РИА «Новости». По ее словам, Европа продолжит обучение украинских солдат и в дальнейшем.

    В заявлении фон дер Ляйен также отмечается, что 26 стран выразили готовность предоставить свои сухопутные, воздушные или морские силы для гарантий безопасности Украины.

    Встреча коалиции прошла под председательством премьер-министра Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона.

    В российском МИД подчеркнули, что любые сценарии размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлемы для России и несут угрозу резкой эскалации конфликта. В министерстве также заявили, что подобные инициативы Британии и других стран Европы расцениваются как подстрекательство к продолжению боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марк Рютте призвал ускорить заказы американских вооружений для Киева.

    Кая Каллас раскрыла план Евросоюза по так называемым гарантиям безопасности для Киева.

    Урсула фон дер Ляйен заявила о планах Евросоюза отправить солдат на Украину.

    3 сентября 2025, 09:35 • Новости дня
    NYP: США потребовали от Европы прекратить покупать российскую нефть
    NYP: США потребовали от Европы прекратить покупать российскую нефть
    @ Александр Саверкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон настаивает, чтобы европейские страны полностью отказались от импорта российской нефти, однако в Евросоюзе до сих пор продолжают закупать это сырье у России.

    В 2024 году Европа закупила российских энергоресурсов на 25,5 млрд долларов, что больше финансовой помощи Украине за тот же период, пишет New York Post со ссылкой на февральский отчет Центра исследований по энергетике и чистому воздуху.

    Один из функционеров в Белом доме пояснил, что Вашингтон требует от Европы прекратить закупки российской нефти и поддержать новые американские санкции против стран, продолжающих такие поставки. «США хотят, чтобы Европа присоединилась к санкциям и перестала покупать российскую нефть», – приводит издание прямую речь источника.

    Между тем советник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Европа готова поддержать американские санкции, если Вашингтон их инициирует, и пообещал донести эту позицию до европейских лидеров на текущей неделе.

    До этого президент США Дональд Трамп заявил о разочаровании переговорами с президентом России Владимиром Путиным.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ЕС политически настроен против российских энергоресурсов, однако Венгрия и Сербия продолжают строить долгосрочные планы по их закупке.

    Комментарии (19)
    4 сентября 2025, 15:08 • Новости дня
    Bild сообщил о смерти 16 кандидатов перед выборами в Германии

    Bild: шестнадцать кандидатов разных партий скончались перед выборами в Северном Рейне-Вестфалии

    Bild сообщил о смерти 16 кандидатов перед выборами в Германии
    @ Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия зафиксирована смерть шестнадцати кандидатов различных политических партий накануне муниципальных выборов, запланированных на 14 сентября.

    Как пишет газета Bild, председатель избирательной комиссии Северного Рейна-Вестфалии Моника Виссман подтвердила случаи смерти шестнадцати кандидатов на муниципальных выборах.

    Виссман заявила: «Глава избирательной комиссии земли Северный Рейн-Вестфалия сообщает о новых случаях смерти кандидатов муниципальных выборов, запланированных на 14 сентября. На данный момент ей известно о 16 случаях смерти».

    В числе умерших, уточняет издание, по одному кандидату от Социал-демократической партии Германии, Свободной демократической партии, «Зеленых» и других небольших политических движений. Ранее газета Welt сообщала о семи смертях среди представителей «Альтернативы для Германии».

    Полиция оценила первые четыре случая и исключила неестественные причины смерти, отмечает Bild. Другие кандидаты, скончавшиеся перед выборами, представляли различные политические силы региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц призвал пересмотреть модель социальных пособий в стране. Бывший канцлер Ангела Меркель отметила, что политика открытых дверей для сирийских беженцев укрепила позиции партии «Альтернатива для Германии».

    Социал-демократическая партия Германии окажется под давлением немецких СМИ и «Зеленых» из-за манифеста о сближении с Москвой, хотя инициативу могут поддержать другие европейские левые силы.

    Комментарии (11)
    4 сентября 2025, 12:00 • Видео
    Итоги визита Путина в Китай

    Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2025, 07:19 • Новости дня
    В Госдуме отметили «полнейшую истерику» Каллас

    В Госдуме отметили «полнейшую истерику» Каллас от итогов саммита ШОС

    В Госдуме отметили «полнейшую истерику» Каллас
    @ Kristian Tuxen Ladegaard Berg/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководитель европейской дипломатии Кая Каллас находится в истерическом состоянии после саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

    «Глава европейской дипломатии Каллас пребывает в полнейшей истерике от итогов саммита ШОС в Китае. Мол, позиции Запада под угрозой, а встреча лидеров КНР, России, Ирана и КНДР вообще «прямой вызов» миропорядку, основанному на правилах», – написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что у Каллас появилось осознание неминуемого разрушения этих правил, созданных коллективным Западом для оправдания монополизма и гегемонии.

    Парламентарий подчеркнул, что евробюрократия «в панике» из-за консолидации сил мирового большинства, направленной на преодоление навязанных западным меньшинством нарративов и ценностей. По мнению Слуцкого, именно такой новый порядок формируют сегодня Россия, Китай и страны Глобального Юга.

    Эпоха доминирования так называемого «золотого миллиарда», по словам Слуцкого, уходит, несмотря на попытки Запада противостоять этим изменениям. Это объективный исторический процесс, вызванный ростом влияния здравых сил в мировой политике.

    Напомним, глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что переговоры российского, китайского и северокорейского лидеров бросают вызов существующему мировому порядку.

    При этом Каллас сообщала, что ЕС собирается к 2031 году существенно увеличить затраты на военную сферу, сумма составит дополнительные 2 трлн евро.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что итоги визита президента России Владимира Путина в Китай говорят об укреплении многополярного мира.

    Комментарии (5)
    4 сентября 2025, 14:57 • Новости дня
    МИД Венгрии назвал принудительную мобилизацию на Украине позором Европы
    МИД Венгрии назвал принудительную мобилизацию на Украине позором Европы
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Насильственная мобилизация, сопровождающаяся избиениями и смертями на Украине, стала позорным явлением для Европы XXI века, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

    Министр заявил на пресс-конференции в Будапеште, что этот факт признан не только в Венгрии, но и во всем мире. По его словам, «на Украине ведется открытая охота на людей, что на Украине существует принудительная мобилизация», передает РИА «Новости».

    Сийярто подчеркнул, что во время мобилизации людей часто избивают, а в ряде случаев даже забивают до смерти. Он отметил, что такие действия происходят при молчаливом согласии европейских политиков, которые, по его мнению, позволяют Киеву действовать без ограничений.

    Министр назвал происходящее одним из величайших позоров Европы XXI века, отметив, что «в самом сердце Европы идет охота на людей». В заключение он выразил мнение, что ответственность за эти события несут не только прямые исполнители, но и европейские политики в Брюсселе, закрывающие глаза на происходящее.

    Накануне замглавы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса сообщил, что украинские власти не планируют останавливать мобилизацию даже при условии прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские пограничники с начала 2025 года задержали 13 тыс. человек за попытку сбежать из страны.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2025, 13:20 • Новости дня
    Рар оценил австрийский призыв к общей архитектуре безопасности Европы с Россией

    Политолог Рар: Безопасность Европы невозможна без изменения менталитета элит Запада

    Рар оценил австрийский призыв к общей архитектуре безопасности Европы с Россией
    @ Владимир Сергеев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Стабильность в Европе возможна лишь при создании общей архитектуры безопасности с участием европейских участников НАТО и Москвы. Альтернативой такому подходу является новая холодная война и перманентный раздел континента, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее в Австрии призвали «сделать шаг навстречу России» в контексте формирования архитектуры безопасности в Европе.

    «Россия и европейские страны с конца холодной войны стремились выстроить общую архитектуру безопасности на континенте. Она была возможна в рамках ОБСЕ, но Запад предпочел расширять НАТО на восток с целью ослабить Россию, что вызвало все те конфликты, которые мы видим сегодня», – напомнил германский политолог Александр Рар.

    «Решающим моментом стала Украина. Для Москвы членство страны-соседки в структурах Североатлантического альянса и накачивание ее оружием – неприемлемы. Запад же считает недопустимым «возврат» Киева в зону влияния России, потому что там резко выступают против восстановления в Европе сильной России», – указал он.

    Но только общая архитектуры безопасности, которая будет включать в себя и страны НАТО, и Россию, сделает Европу стабильной, добавил собеседник, уточнив, что не уверен в необходимости участия США в этом концепте. По его мнению, альтернативой такому подходу является перманентный раздел Европы, новая холодная война, милитаризация европейских экономик, геополитическое противостояние и политика устрашения вместо сотрудничества.

    Эксперт допустил, что в будущем все же можно добиться создания общего пространства безопасности от Лиссабона до Владивостока. «Для этого нужно изменение менталитета правящих элит Запада, преимущественно в странах русофобской Восточной Европы. Возможно, приход правых сил к власти изменит ситуацию к лучшему», – заключил Рар.

    Ранее Герберт Кикль, лидер Австрийской партии свободы – самой популярной в стране, в эфире телеканала OE24 призвал «сделать шаг навстречу России» и организовать совместную конференцию, чтобы построить архитектуру безопасности в Европе, сообщает РИА «Новости».

    Политик указал на необходимость выйти из нынешней ситуации неопределенности и угрозы создания нового «железного занавеса» в Европе с наращиванием вооружений с обеих сторон.

    «Разве у нас нет общих интересов? Разве не существует уровень взаимопонимания, несмотря на все различия? Я считаю, что таким образом можно было бы сделать то, чего хочет население, не только в Австрии, но и по всей Европе – найти мирное решение», – заверил Кикль.

    Ранее Дмитрий Медведев, зампред Совбеза России, в колонке для RT напомнил, что принцип нейтралитета является основой австрийской государственности, и отказ от него несет угрозы для страны.

    «Милитаристский курс Австрии уничтожает ее образ государства-миротворца, что существенно снижает возможность суверенного политического маневрирования Вены. Зато значительно повышает риск для частей бундесхеера стать конечной целью полетного задания средств огневого поражения Вооруженных сил России», – указал он. В ответ австрийский канцлер Кристиан Штокер заявил, что Австрия – нейтральная страна, и вопрос о ее вступлении в НАТО не стоит.

    Комментарии (3)
    4 сентября 2025, 14:42 • Новости дня
    Глава ЕК заявила о планах превратить Украину в «стального дикобраза»

    Фон дер Ляйен: Европа намерена превратить Украину в «стального дикобраза»

    Глава ЕК заявила о планах превратить Украину в «стального дикобраза»
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия работает над превращением Украины в «стального дикобраза», созданием многонациональных сил и укреплением самой европейской обороны, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

    По словам фон дер Ляйен, создание многонациональных сил проводится при участии Соединенных Штатов, передает «Газета.Ru» со ссылкой на «РБК Украина».

    Фон дер Ляйен призвала европейские страны активнее двигаться вперед в предоставлении гарантий безопасности для Киева.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил о завершении подготовки гарантий безопасности для Украины.

    В августе президент США Дональд Трамп заявил о согласии Путина принять гарантии безопасности для Украины.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что гарантии безопасности для Украины покрыты туманом и суевериями.

    Комментарии (12)
    3 сентября 2025, 23:59 • Новости дня
    Лидер популярной в Австрии партии призвал «сделать шаг навстречу России»

    Лидер Австрийской партии свободы Кикль: Нужно сделать шаг навстречу России

    Tекст: Антон Антонов

    Нужно провести конференцию с участием России для создания новой архитектуры безопасности в Европе, заявил лидер самой популярной партии в Австрии – правой АПС (Австрийской партии свободы) Герберт Кикль.

    «Я считаю очень разумным задуматься о том, чтобы сделать шаг навстречу России и организовать конференцию, на которой сказать: «Давайте построим совместную архитектуру безопасности для Европы», – приводит слова лидера АПС РИА «Новости» со ссылкой на OE24.

    На уточняющий вопрос ведущей о том, идет ли речь о сотрудничестве с президентом России Владимиром Путиным, Кикль ответил: «Совместно с Россией, чтобы выйти из этой ситуации неопределенности и угрозы нового «железного занавеса» в Европе». Он призвал остановить наращивание вооружений с обеих сторон.

    Кикль выразил мнение, что такие шаги открыли бы новые перспективы и создали условия для обсуждения общих интересов и достижения взаимопонимания, несмотря на существующие различия. Он уверен, что большинство населения не только в Австрии, но и по всей Европе, хочет мирного решения текущих противоречий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Кикль выступил против визита Владимира Зеленского в Австрию. В феврале в Австрии спустя почти пять месяцев после парламентских выборов была создана правящая коалиция с участием Австрийской народной партии, социал-демократов и либерального форума. Австрийская партия свободы, занявшая первое место на выборах в сентябре, не вошла в коалицию.

    Комментарии (3)
    4 сентября 2025, 17:30 • Новости дня
    Трамп потребовал от Европы отказаться от покупки российской нефти

    Reuters: Трамп потребовал от Европы отказаться от покупки российской нефти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп в разговоре с лидерами европейских стран выдвинул требование прекратить закупки нефти российского происхождения, пишет Reuters.

    Как заявил Reuters неназванный представитель американской администрации, в ходе состоявшегося в четверг разговора Трамп настаивал на необходимости полного отказа Европы от импорта российской нефти, передает РИА «Новости».

    Кроме того, президент США потребовал от европейских государств усилить экономическое давление на Китай. По словам источника агентства, эти меры должны быть реализованы из-за предполагаемой «поддержки Пекином России в контексте конфликта на Украине».

    Газета New York Post сообщала, что Вашингтон настаивает, чтобы европейские страны полностью отказались от импорта российской нефти, однако в Евросоюзе до сих пор продолжают закупать это сырье у России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что США не смогут закрыть Европу для российской нефти.

    Комментарии (7)
    3 сентября 2025, 07:25 • Новости дня
    Предсказан распад Евросоюза из-за БРИКС и ШОС

    Steigan: Евросоюз может распасться из-за роста БРИКС и ШОС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Усиление влияния БРИКС и ШОС может окончательно разрушить единство Европейского союза, заявил норвежский журналист Пол Стейган в материале для издания Steigan.

    Европейский союз стоит на пороге распада из-за растущего давления со стороны БРИКС и ШОС, заявил Стейган в статье для Steigan, передает РИА «Новости».

    По мнению автора, ЕС оказался в безвыходной ситуации, лишившись шансов на будущее и уступая новым международным объединениям в сфере экономики, торговли и технологий.

    Стейган отметил, что Соединенные Штаты наносят по Евросоюзу удары с помощью высоких пошлин, Россия препятствует амбициям ЕС относительно ресурсов на Украине, а БРИКС и ШОС предлагают экономические возможности, с которыми Брюссель не может конкурировать.

    По мнению Стейгана, Евросоюз «разорвут на части превосходящие силы – как изнутри, так и извне».

    Бизнес-структуры будут стремиться к вложениям в БРИКС и ШОС, когда увидят перспективы роста, а ЕС не сможет пережить этот переломный момент.

    Ранее СМИ писали, что Китай собрал под эгидой Шанхайской организации сотрудничества лидеров России, Индии, Ирана, КНДР, Пакистана и Белоруссии, чтобы укрепить свое дипломатическое влияние на фоне ослабления позиций Запада.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ШОС вслед за БРИКС намерена пойти по пути ухода от долларовой зависимости.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2025, 13:10 • Новости дня
    Фицо предложил Путину организовать совместную комиссию

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Словацкий премьер Роберт Фицо в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным предложил создать совместную комиссию двух стран.

    «Я хочу предложить встречу или заседание совместной комиссии как можно скорее», – сказал Фицо, передает ТАСС.

    Сторонам необходимо найти возможности по углублению и расширению сотрудничества, а также найти новые области для партнерства, сказал он.

    Во вторник в Пекине стартовали переговоры Путина и Фицо. Российский лидер указывал, что Россия остается надежным поставщиком для Словакии.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2025, 12:40 • Новости дня
    Болгария опровергла внешнее вмешательство в инцидент с самолетом главы ЕК

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Инцидент с приземлением самолета главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен без GPS не связан с внешним вмешательством, заявил болгарский премьер Росен Железяков.

    Власти страны не ведут расследование данного происшествия, заявил Желязков, передает ТАСС.

    Зафиксированные частотные помехи не были вызваны гибридными или киберугрозами и не были направлены на какой-либо конкретный авиационный объект, добавил он.

    Заявление Желязкова опровергает слова официального представителя Еврокомиссии Арианы Подесты, заявлявшей, что болгарские власти назвали произошедшее вмешательством со стороны России.

    Ранее сообщалось, что пилоты самолета фон дер Ляйен были вынуждены использовать бумажные карты для посадки в аэропорту города Пловдив из-за сбоя навигационных систем GPS.

    Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснял, что российских комплексов РЭБ нет поблизости к Пловдиву, где приземлялся самолет главы ЕК. Он отмечал, что там есть украинские и румынские системы РЭБ, используемые для противодействия дронам. Именно они могли стать причиной сбоя.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2025, 14:02 • Новости дня
    Премьер Словакии отказался поддержать отказ ЕС от российских энергоносителей

    Фицо: Словакия проголосует против отказа ЕС от российских энергоносителей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Пекине, что страна намерена голосовать против принятия плана Еврокомиссии о поэтапном отказе от российских энергоносителей к 2027 году.

    По словам Фицо, Словакия не поддержит ограничительные меры, так как они могут нанести большой вред европейским странам, передает ТАСС.

    Премьер также выразил уверенность, что до 1 января 2028 года, когда может вступить в силу полный запрет на закупки газа и нефти из России, ситуация может измениться и данный запрет не будет реализован.

    Фицо заявил о заинтересованности Словакии в дальнейшем сотрудничестве с Россией в энергетической сфере, отметив важность поставок российского газа и нефти для страны. «Мы хотим сотрудничать и в дальнейшем в энергетической области. Мы заинтересованы в поставках российского газа, нефти. Мы также заинтересованы в сотрудничестве и в других областях», – сказал он.

    Премьер также отметил, что объемы поставок российского газа по газопроводу «Турецкий поток» в Словакию продолжают расти и почти достигают 4 млрд кубометров в год.

    Напомним, во вторник в Пекине состоялись переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо на полях мероприятий, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны.

    Российский лидер заявил, что Россия останется надежным поставщиком для Словакии. Путин также посоветовал Венгрии и Словакии закрыть поставки газа и электроэнергии Украине.

    Комментарии (0)
    3 сентября 2025, 17:32 • Новости дня
    Путин: Россия не сомневалась в праве Украины вступить в ЕС, но не в НАТО

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия всегда возражала против членства Украины в НАТО, но не ставила под сомнение ее право вступать в Евросоюз, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

    «Мы всегда возражали против того, чтобы Украина была членом этого Североатлантического блока, но никогда не ставили под сомнение ее право заниматься своей экономической и хозяйственной деятельностью так, как она хочет. В том числе это касается и членства в ЕС», – отметил глава государства, передает ТАСС.

    Ранее Путин выразил уверенность в возможности достичь договоренности о прекращении конфликта на Украине. российский лидер назвал искоренение причин кризиса на Украине целью России. Он также заявил о скорой возможности завершить украинский конфликт.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2025, 13:15 • Новости дня
    Фицо заявил о необходимости выполнения Киевом условий для вступления в Евросоюз

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил, что поддерживает европейские устремления Киева при условии полного выполнения выдвинутых Евросоюзом требований.

    Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о необходимости выполнения Киевом всех требований, связанных с процессом присоединения к Евросоюзу, передает РИА «Новости».

    По его словам, каждая страна вправе сама определять собственные перспективы, однако Украина должна полностью удовлетворить условия, выдвигаемые Брюсселем для вступления в Европейский союз.

    Фицо подчеркнул, что этот вопрос станет частью его предстоящего разговора с Владимиром Зеленским, намеченного на пятницу. «С одной стороны, мы поддерживаем Украину в этом отношении. С другой стороны, я это подчеркиваю и говорил с самого начала, что Украина не может стать членом НАТО. Это мое окончательное решение. Но что касается вступления в ЕС, то мы готовы сотрудничать с Украиной», – заявил Фицо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия заявила, что не будет способствовать ускорению членства Украины в Евросоюзе. Украина не сможет добиться членства в ЕС с помощью шантажа, взрывов и угроз. The New York Times сообщил, что Дональд Трамп звонил Виктору Орбану с вопросом о членстве Украины в ЕС.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2025, 14:12 • Новости дня
    ЕК: Фицо не представлял ЕС на встрече с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не представлял Евросоюз на встрече с президентом России Владимиром Путиным в столице Китая, заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.

    «Ответ – нет», – сказала Хиппер, когда у нее спросили, представлял ли Фицо ЕС в Пекине, передает ТАСС.

    Другой представитель ЕК Паула Пинью подчеркнула, что ЕС никак не был представлен на этом мероприятии.

    Напомним, во вторник в Пекине состоялись переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо на полях мероприятий, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны.

    Российский лидер заявил, что Россия останется надежным поставщиком для Словакии. Путин также посоветовал Венгрии и Словакии закрыть поставки газа и электроэнергии Украине.

    Комментарии (0)
    Глава ЕК сообщила о подготовке 90 тыс. военных с Украины
    США решили прекратить программы помощи армиям стран Европы, граничащих с Россией
    ЦБ рассказал о рисках блокировки денежных переводов
    Россия заявила о планах увеличить поставки СПГ в Китай
    Выступление Стармера в британском парламенте едва не сорвали «непристойные звуки»
    Два командира ВСУ получили пожизненное за удары по Курской области
    Эксперт рассказал о правильном весе для прыжков с парашютом

    США не смогут закрыть Европу для российской нефти

    На фоне недовольства Дональда Трампа ходом переговоров с Россией по украинскому урегулированию американская пресса заявила о давлении США на Евросоюз, чтобы тот сам перестал покупать российскую нефть и присоединился к санкциям против других ее импортеров. О чем идет речь и чем опасно это давление? Подробности

    Россия и Китай консолидировали Глобальный Юг

    Владимир Путин завершил визит в Китай, в ходе которого участвовал в работе саммита ШОС, проводил двусторонние встречи и был главным гостем на грандиозном военном параде в Пекине. Итоги поездки российского лидера подтвердили, что многополярный мир продолжает укрепляться, а Россия становится ключевым игроком не только в Евразии. Подробности

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Зачем США угрожают вторжением в Мексику

    Соединенные Штаты находятся на грани ввода войск в очередную страну, и вновь под самым благовидным предлогом – борьба с наркотиками. И действительно, может сложиться впечатление, что другими способами невозможно перекрыть постоянный поток наркотиков из Латинской Америки в США и остановить деятельность наркокартелей. Однако на самом деле США сами вырастили и подкармливают эту угрозу. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    • Канцлер Германии слишком много на себя берет

      Канцлер Германии Фридрих Мерц отметился двумя громкими заявлениями. Согласно одному из них, Германия находится в конфликте с Россией, что ранее отрицалось. Согласно другому, Мерц спас НАТО от распада. В чем тут суть? И где здесь ложь?

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

