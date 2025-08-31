Фон дер Ляйен заявила о планах ЕС отправить солдат на Украину

Tекст: Ольга Иванова

Страны Европейского союза прорабатывают детальные планы по размещению на Украине своих военных для обеспечения постконфликтных гарантий безопасности, передает РИА «Новости». По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, речь идет о «довольно конкретных планах» с полным содействием США, включая командные, разведывательные и наблюдательные возможности.

Фон дер Ляйен заявила журналистам, что у Евросоюза существует четкая дорожная карта, и по ней уже достигнуто согласие с администрацией Белого дома. Она подчеркнула: «Европейские столицы работают над довольно точными планами потенциального военного развертывания на Украине в рамках гарантий безопасности в постконфликтный период, которые будут полностью поддерживаться возможностями США».

Издание Financial Times предполагает, что миссия может включать десятки тысяч военнослужащих ЕС. Военным будет оказана поддержка Соединенных Штатов, в том числе средствами управления, разведки и контроля на территории Украины.

Глава Военного комитета НАТО Каво Драгоне опроверг обсуждение ввода войск на Украину.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что страны НАТО не могут выступать миротворцами на территории Украины.

МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям.