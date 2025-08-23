Глава Военного комитета НАТО опроверг обсуждение ввода войск на Украину

Tекст: Елизавета Шишкова

Вопрос о возможности направления войск НАТО на территорию Украины не обсуждался в альянсе, передает ТАСС.

Глава Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне в интервью Corriere della Sera отметил: «Мы в НАТО об этом не говорили, вопрос не поднимался». Он подчеркнул, что данная тема остается исключительно политической и обсуждается на переговорах с Москвой.

По словам Драгоне, обсуждение гарантий безопасности для Украины только начинается, и вопросы, связанные с определением миссии, вооружения, а также участия стран, находящихся вне НАТО, остаются открытыми. Он добавил, что альянс в первую очередь сосредоточен на защите государств-членов.

Драгоне подтвердил приверженность НАТО поддержке Киева. Он уточнил, что в 2024 году страны альянса предоставили Украине военную помощь на сумму 50 млрд долларов, а с января текущего года эта цифра составила 33 млрд долларов. До конца 2024 года ожидается, что объемы достигнут уровня прошлого года.

Глава Военного комитета рассказал, что уже реализован механизм совместных закупок оружия для нужд Украины, разработанный с США. Три пакета, включающие компоненты ПВО и боеприпасы, профинансировали Нидерланды, Дания, Финляндия, Швеция и Германия. Драгоне пояснил, что речь идет о партиях стоимостью по полмиллиона долларов каждая..

Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что страны НАТО не могут выступать миротворцами на Украине.

Москва отметила, что сценарий размещения на Украине воинского контингента стран НАТО может привести к непредсказуемым последствиям.