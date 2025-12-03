Еврокомиссия подготовила юридическую основу для конфискации российских активов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Европейская комиссия готовит юридическую основу для передачи замороженных российских активов на Украину, сообщает ТАСС со ссылкой на европейское издание Politico. По данным издания, ЕК намерена представить соответствующее обоснование 3 декабря, опираясь на статью 122 Договора о ЕС, позволяющую принимать экономические меры на основе солидарности между членами Евросоюза.

Еврокомиссия планирует трактовать этот пункт так, что для принятия решения об экспроприации будет достаточно квалифицированного большинства стран, что может лишить Венгрию возможности наложить вето. Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о намерении принять окончательное решение на саммите в декабре.

В Европе сейчас заморожено порядка 200 млрд евро российских суверенных резервов, большинство из которых находятся на счетах Euroclear в Бельгии. На октябрьском саммите в Брюсселе согласовать их использование Евросоюзу не удалось: премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер потребовал разделить финансовые риски между всеми странами сообщества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Бельгия отказалась поддержать инициативу по конфискации российских активов на саммите ЕС. Бельгийские власти заявили, что готовы обсуждать эти меры только при соблюдении определенных условий и правовых гарантий. Ранее Бельгия согласилась использовать российские активы при условии получения конкретных гарантий со стороны Евросоюза.