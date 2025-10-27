Сегодня нет полной уверенности в том, что США будут готовы держать своих европейских подопечных в узде. Это делает еще более опасными любые дискуссии о том, что у Германии или Евросоюза может появиться право распоряжаться оружием массового поражения.3 комментария
Глава МИД Армении назвал Россию важным партнером страны
Армения по-прежнему поддерживает тесное партнерство с Россией, при этом двусторонние экономические связи остаются достаточно активными и развиваются на фоне обсуждения новых бюджетных проектов, сообщил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.
Россия остается близким партнером Армении, о чем заявил глава МИД республики Арарат Мирзоян в ходе выступления в парламенте, передает ТАСС.
Министр отметил, что стратегическое партнерство между двумя странами сохраняется, а экономические контакты являются весьма интенсивными.
Мирзоян сообщил, что в понедельник состоится заседание по вопросам Евразийского экономического союза, в ходе которого представители Армении намерены подробно обсудить существующие аспекты сотрудничества с Россией. Он подчеркнул, что такие диалоги позволяют укреплять двусторонние отношения.
Выступление главы МИД Армении прозвучало во время обсуждения проекта государственного бюджета страны на 2026 год. Трансляция мероприятия велась местными телеканалами. По словам Мирзояна: «Россия продолжает оставаться нашим близким партнером. Также очень интенсивны наши экономические связи».
Он добавил, что благодаря формату ЕАЭС стороны могут обсуждать и решать важнейшие экономические вопросы. В своем выступлении дипломат также акцентировал внимание на необходимости укреплять партнерские отношения в различных сферах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Азербайджана подтвердили возможность транзита российской продукции по железной дороге в Армению.
На саммите СНГ в Душанбе президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян обсудили разницу в оценках объемов торговли между Россией и Арменией.
Премьер-министр Армении заявил, что объем товарооборота с Россией в прошлом году достиг примерно 9 млрд долларов. Президент России отметил, что реальный товарооборот превышает эту сумму и продолжает расти.