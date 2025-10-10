На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».20 комментариев
Путин не согласился с оценкой Пашиняна товарооборота России и Армении
Во время саммита СНГ в Душанбе президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили данные о товарообороте России и Армении, выразив разные оценки объемов торговли.
Владимир Путин и Никол Пашинян обсудили динамику экономических отношений двух стран на полях саммита СНГ, передает РИА «Новости».
Путин подчеркнул, что участие в Евразийском экономическом союзе открывает дополнительные рынки и приносит странам экономические выгоды, приведя в пример рост торговли России с Арменией. Пашинян заявил, что товарооборот в этом году составил уже 4 млрд долларов, однако российский президент не согласился с этой цифрой и подчеркнул, что объем больше.
Премьер Армении также сообщил, что в прошлом году товарооборот достиг примерно 9 млрд долларов. Путин вновь не согласился и заметил: «Больше. И в прошлом году было больше, и в этом году будет больше. Это очевидно просто».
В ходе беседы стороны неоднократно озвучивали разные данные, что вызвало улыбку и у Путина, и у Пашиняна.
Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько лидеров стран СНГ провели короткую неформальную беседу перед началом заседания Совета глав государств в Душанбе.
Пашинян объявил лидерам стран СНГ об установлении мира между Ереваном и Баку.