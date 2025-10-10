Путин не согласился с оценкой Пашиняна товарооборота России и Армении

Tекст: Елизавета Шишкова

Владимир Путин и Никол Пашинян обсудили динамику экономических отношений двух стран на полях саммита СНГ, передает РИА «Новости».

Путин подчеркнул, что участие в Евразийском экономическом союзе открывает дополнительные рынки и приносит странам экономические выгоды, приведя в пример рост торговли России с Арменией. Пашинян заявил, что товарооборот в этом году составил уже 4 млрд долларов, однако российский президент не согласился с этой цифрой и подчеркнул, что объем больше.

Премьер Армении также сообщил, что в прошлом году товарооборот достиг примерно 9 млрд долларов. Путин вновь не согласился и заметил: «Больше. И в прошлом году было больше, и в этом году будет больше. Это очевидно просто».

В ходе беседы стороны неоднократно озвучивали разные данные, что вызвало улыбку и у Путина, и у Пашиняна.

Пашинян объявил лидерам стран СНГ об установлении мира между Ереваном и Баку.