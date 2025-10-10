Кто-то уверен, что во всем виноваты жадные девелоперы-капиталисты, которые хотят содрать три шкуры с того парня и со всех нас. А значит, загоняют нас все в меньшую и меньшую столичную жилплощадь. Но причины всего этого кроются, как всегда, глубже.9 комментариев
Лидеры стран СНГ провели краткую беседу перед саммитом в Душанбе
Перед началом саммита СНГ главы государств обсудили актуальные вопросы
Несколько лидеров стран СНГ провели короткую неформальную беседу перед началом заседания Совета глав государств в Душанбе.
Несколько лидеров стран СНГ провели короткую неформальную беседу перед началом заседания Совета глав государств в Душанбе, сообщает «Пул Первого».
В зале собрались президент Белоруссии Александр Лукашенко, президенты Азербайджана Ильхам Алиев и Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также генсек СНГ Сергей Лебедев.
«Ильхам Гейдарович, а вы говорили «не приедет», переживали. Я же говорил, что Никол Воваевич без нас никуда», – обратился Лукашенко к Алиеву.
На одном диване рядом сидели Алиев, Пашинян и Лебедев.
Саммит СНГ стартовал 10 октября в Душанбе. Для участия в нем прибыли лидеры Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, а также премьер Армении. Заседание совета проводит глава Таджикистана, который будет председательствовать в органах СНГ в 2025 году.
Совет глав государств СНГ является высшим органом Содружества, где решаются ключевые вопросы, включая возможные изменения Устава и структуры организации. Предыдущее заседание совета прошло в октябре 2024 года в Московском Кремле.
Ранее президент России Владимир Путин начал работу на Совете глав государств СНГ в Душанбе во Дворце нации.
В среду президент России Владимир Путин прибыл в Душанбе с трехдневным рабочим визитом. Его встретил в международном аэропорту президент Таджикистана Эмомали Рахмон, были подняты государственные флаги и выстроен почетный караул.
На саммите в Душанбе президент России Владимир Путин отметил возможность интеграции логистических маршрутов «Север – Юг» и «Восток – Запад» в единую сеть.
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия занимает одну из лидирующих позиций среди инвесторов в экономики стран Центральной Азии.