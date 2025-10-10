Лидеры стран СНГ провели краткую беседу перед саммитом в Душанбе

Перед началом саммита СНГ главы государств обсудили актуальные вопросы

Tекст: Вера Басилая

Несколько лидеров стран СНГ провели короткую неформальную беседу перед началом заседания Совета глав государств в Душанбе, сообщает «Пул Первого».

В зале собрались президент Белоруссии Александр Лукашенко, президенты Азербайджана Ильхам Алиев и Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также генсек СНГ Сергей Лебедев.

«Ильхам Гейдарович, а вы говорили «не приедет», переживали. Я же говорил, что Никол Воваевич без нас никуда», – обратился Лукашенко к Алиеву.

На одном диване рядом сидели Алиев, Пашинян и Лебедев.

Саммит СНГ стартовал 10 октября в Душанбе. Для участия в нем прибыли лидеры Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, а также премьер Армении. Заседание совета проводит глава Таджикистана, который будет председательствовать в органах СНГ в 2025 году.

Совет глав государств СНГ является высшим органом Содружества, где решаются ключевые вопросы, включая возможные изменения Устава и структуры организации. Предыдущее заседание совета прошло в октябре 2024 года в Московском Кремле.

Ранее президент России Владимир Путин начал работу на Совете глав государств СНГ в Душанбе во Дворце нации.

В среду президент России Владимир Путин прибыл в Душанбе с трехдневным рабочим визитом. Его встретил в международном аэропорту президент Таджикистана Эмомали Рахмон, были подняты государственные флаги и выстроен почетный караул.

На саммите в Душанбе президент России Владимир Путин отметил возможность интеграции логистических маршрутов «Север – Юг» и «Восток – Запад» в единую сеть.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия занимает одну из лидирующих позиций среди инвесторов в экономики стран Центральной Азии.