Путин прибыл во Дворец нации в Душанбе на саммит СНГ

Путин связал крушение AZAL с украинским беспилотником

Путин объяснил крушение самолета AZAL присутствием украинских беспилотников в небе

Tекст: Елизавета Шишкова

Россия в день крушения самолета AZAL «вела» три украинских беспилотника, которые пересекли границу, заявил президент Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает ТАСС.

«Мы вели сразу три таких (украинских – прим. ВЗГЛЯД) беспилотника, которые пресекли границу Российской Федерации», – сказал глава государства.

«Сейчас в целом можно говорить о причинах этой трагедии, этой катастрофы. Она связана с несколькими обстоятельствами. Первое заключается в том, что в небе находился украинский беспилотник», – сказал Путин.

По его словам, две выпущенные ракеты ПВО не поразили самолет напрямую, а взорвались в нескольких метрах.

«Вторая причина заключается в технических сбоях самой системы ПВО России. И две ракеты, которые были выпущены, они не поразили напрямую самолет, если бы это произошло, он рухнул бы на месте, а взорвались, может это была самоликвидация, в нескольких метрах, где-то примерно в 10 метрах», – пояснил Путин.

Он добавил, что самолет, скорее всего, был задет обломками, а не поражающими боевыми элементами.

Глава государства выразил искренние соболезнования семьям погибших в катастрофе и добавил, что в момент трагедии в небе находился украинский беспилотник, что также сыграло роль в происшествии.

Напомним, пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, упал под Актау утром 25 декабря 2024 года. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. В авиакатастрофе выжили 29 человек, среди них были девять граждан России. Всего на борту находились 16 россиян.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что катастрофа самолета AZAL не рассматривается как преднамеренное нападение.

МИД Азербайджана предъявил России претензии по поводу расследования катастрофы самолета AZAL под Актау.

Причиной крушения Embraer 190 у Актау в AZAL назвали «физическое и техническое внешнее воздействие».

Российская сторона выразила готовность дождаться решений международных судов при подаче иска Азербайджаном.