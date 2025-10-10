Кто-то уверен, что во всем виноваты жадные девелоперы-капиталисты, которые хотят содрать три шкуры с того парня и со всех нас. А значит, загоняют нас все в меньшую и меньшую столичную жилплощадь. Но причины всего этого кроются, как всегда, глубже.2 комментария
Путин прибыл во Дворец нации в Душанбе на саммит СНГ
Президент России Владимир Путин начал свою работу на заседании Совета глав государств СНГ, он прибыл к Дворцу нации в Душанбе, где его встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
На площади перед дворцом был выставлен почетный караул и подняты флаги стран – участниц встречи. Лидеры тепло поприветствовали друг друга, а затем прошла традиционная церемония фотографирования всех участников саммита.
Через несколько минут после прибытия Путина должно начаться заседание Совета глав государств СНГ в узком составе.
Ранее президент России Владимир Путин прибыл в Душанбе с трехдневным рабочим визитом.
Выступая в Душанбе, президент России Владимир Путин отметил возможность интеграции логистических маршрутов «Север – Юг» и «Восток – Запад» в единую сеть.
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия занимает одну из лидирующих позиций среди инвесторов в экономики стран Центральной Азии.