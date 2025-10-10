Пашинян объявил лидерам стран СНГ об установлении мира между Ереваном и Баку

Tекст: Елизавета Шишкова

Пашинян рассказал лидерам стран СНГ о деталях мирного процесса с Азербайджаном, передает ТАСС. Он сообщил, что после многих лет конфликта между Арменией и Азербайджаном установлен мир, а ключевым документом в этом процессе стала Алма-Атинская декларация 1991 года.

Пашинян подробно проинформировал коллег о договоренностях, достигнутых в Вашингтоне 8 августа при посредничестве президента США Дональда Трампа, включая шаги по разблокировке коммуникаций. Он напомнил, что еще в марте стороны согласовали проект «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений» и успешно завершили переговоры по проекту.

Армянский премьер указал, что Армения и Азербайджан подтвердили признание границ бывших республик СССР как международных. Он выразил надежду на скорое подписание и ратификацию соглашения, добавив, что странам предстоит наладить торгово-экономические, политические и культурные связи, а также решать гуманитарные вопросы.

«Установленный мир дает нам уверенность в том, что вопросы постепенно будут решены», – заявил Пашинян. Он поздравил все страны СНГ с установлением мира и поблагодарил коллег за поддержку.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что заявления о мирном договоре между Баку и Ереваном вызвали скепсис из-за несогласованности многих положений документа.

Также Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили продвижение мирного процесса, уделяя внимание конструктивному диалогу и доверию.