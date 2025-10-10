Пашинян объявил лидерам стран СНГ об установлении мира между Ереваном и Баку

  • Новость часаАвиаэксперт: Спор Китая и США об авиаперелетах выгоден России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему Германия терпит унижение со стороны Польши
    Путин сообщил лидерам стран СНГ о подходах к конфликту на Украине и итогах встречи с Трампом на Аляске
    Военный эксперт оценил первое уничтожение украинской ракеты «Фламинго»
    Дуров в свой день рождения заявил о мрачном будущем для интернета
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по энергетике Украины
    Путин и Алиев обнялись на неформальной встрече лидеров стран СНГ
    Пекин отверг требование США к китайским авиакомпаниям не летать над Россией
    Власти Грузии решили запретить партию Саакашвили
    Объявлен лауреат Нобелевской премии мира 2025 года
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Пусть курьеры ездят по законам шариата – только не в России

    На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».

    16 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Почему мы выбираем жизнь на 12 квадратных метрах

    Кто-то уверен, что во всем виноваты жадные девелоперы-капиталисты, которые хотят содрать три шкуры с того парня и со всех нас. А значит, загоняют нас все в меньшую и меньшую столичную жилплощадь. Но причины всего этого кроются, как всегда, глубже.

    13 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов На смену западным славистам пришли турецкие русисты

    Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.

    3 комментария
    10 октября 2025, 13:27 • Новости дня

    Пашинян объявил лидерам стран СНГ об установлении мира между Ереваном и Баку

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян проинформировал лидеров СНГ об установлении мира с Азербайджаном.

    Пашинян рассказал лидерам стран СНГ о деталях мирного процесса с Азербайджаном, передает ТАСС. Он сообщил, что после многих лет конфликта между Арменией и Азербайджаном установлен мир, а ключевым документом в этом процессе стала Алма-Атинская декларация 1991 года.

    Пашинян подробно проинформировал коллег о договоренностях, достигнутых в Вашингтоне 8 августа при посредничестве президента США Дональда Трампа, включая шаги по разблокировке коммуникаций. Он напомнил, что еще в марте стороны согласовали проект «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений» и успешно завершили переговоры по проекту.

    Армянский премьер указал, что Армения и Азербайджан подтвердили признание границ бывших республик СССР как международных. Он выразил надежду на скорое подписание и ратификацию соглашения, добавив, что странам предстоит наладить торгово-экономические, политические и культурные связи, а также решать гуманитарные вопросы.

    «Установленный мир дает нам уверенность в том, что вопросы постепенно будут решены», – заявил Пашинян. Он поздравил все страны СНГ с установлением мира и поблагодарил коллег за поддержку.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что заявления о мирном договоре между Баку и Ереваном вызвали скепсис из-за несогласованности многих положений документа.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что между Арменией и Азербайджаном установились мирные отношения после подписания документов в США.

    Также Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили продвижение мирного процесса, уделяя внимание конструктивному диалогу и доверию.

    9 октября 2025, 19:28 • Новости дня
    ВСУ взорвали ответвление аммиакопровода «Тольятти – Одесса»

    Минобороны: ВСУ взорвали ответвление аммиакопровода «Тольятти – Одесса»

    ВСУ взорвали ответвление аммиакопровода «Тольятти – Одесса»
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    В районе Русина Яра в ДНР произошел взрыв ответвления аммиакопровода «Тольятти – Одесса», повреждение которого привело к выбросу остатков аммиака в окружающую среду.

    Информацию о подрыве ответвления аммиакопровода «Тольятти – Одесса» восточнее населенного пункта Русин Яр в Донецкой народной республике распространило Министерство обороны России, передает РИА «Новости».

    По данным ведомства, украинские военные заминировали ответвление трубопровода с целью замедлить продвижение российских войск в этом районе. В сообщении уточняется, что подрыв был осуществлен около 13.05 9 октября 2025 года во время отступления подразделений ВСУ.

    В результате взрыва произошел выброс остатков аммиака через поврежденный участок трубопровода. «Пострадавших среди российских военнослужащих нет», – говорится в сообщении ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская батальонно-тактическая группа оказалась в оперативном окружении на высотах между Кузьминовкой и Выемкой в районе Северска.

    Комментарии (29)
    9 октября 2025, 18:24 • Новости дня
    Жителей Славянска призвали срочно покинуть город

    Мэр Славянска Вадим Лях призвал к эвакуации пожилых и семьи с детьми

    Tекст: Евгения Караваева

    Глава администрации Славянска рекомендовал жителям города, особенно пожилым и семьям с детьми, немедленно начать эвакуацию в связи с обострением ситуации.

    Жителей подконтрольного Киеву Славянска в Донецкой народной республике призвали к эвакуации, передает «Лента.ру». Глава местной администрации Вадим Лях опубликовал в Telegram видеообращение, в котором подчеркнул необходимость немедленно покидать город.

    Лях обратился к горожанам с просьбой: «Обращаюсь к жителям города, особенно к пожилым людям и семьям с детьми: настало время эвакуации».

    По его мнению, жители Славянска должны покинуть город хотя бы на время отопительного сезона, чтобы избежать опасности для жизни и здоровья.

    Ранее стало известно, что эвакуация из Купянска была остановлена из-за действий украинских военных против мирного населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование ВСУ организовало эвакуацию элитных бойцов, используя мобилизованных солдат в качестве прикрытия после ударов по позициям в Купянске.

    В Купянске после принудительной эвакуации остались около 1 тыс. мирных жителей, преимущественно пожилых и маломобильных граждан.

    Комментарии (6)
    10 октября 2025, 11:00 • Видео
    Крым наш. Как угроза с юга превратилась в место вдохновения

    У Северного Причерноморья – и прежде всего Крыма – богатая и древняя история. В эпоху Античности это была зона контактов «цивилизации моря» (Греции, Рима и Византии) с «цивилизацией степи» (скифами, гуннами). Для России же Крым имел значение как наследник обеих этих культур – и как место, где была создана значимая часть «русской мечты».

    Комментарии (0)
    10 октября 2025, 10:10 • Новости дня
    В Киеве после взрывов произошел транспортный коллапс
    В Киеве после взрывов произошел транспортный коллапс
    @ Oleksandr Klymenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Движение общественного транспорта в Киеве оказалось парализовано из-за перебоев с электричеством и массового скопления людей на станциях метро, сообщает издание «Страна».

    В Киеве наблюдается транспортный коллапс на левом берегу Днепра из-за блэкаута, передает ТАСС. Издание «Страна» сообщает о массовой давке в метро и наземном транспорте, а также о резком росте цен на такси.

    Фото и видео с места событий подтверждают столпотворения на станциях метро и автобусных остановках. Ситуация осложнилась после ночных взрывов, которые, по данным СМИ, произошли в районе киевской ТЭЦ-6.

    Власти города ранее предупреждали о перебоях в работе метрополитена, пригородных поездов, троллейбусов и трамваев. Администрация Киева приняла решение увеличить количество автобусов для связи между левым и правым берегами города.

    Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ситуация в городе остается сложной. Он сообщил о проблемах с электро- и водоснабжением столицы после серии ночных взрывов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, движение по дамбе Каневской ГЭС на Украине перекрыли. Левый берег Киева остался без света. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о перебоях с подачей электричества и воды после взрывов в Киеве.

    Комментарии (11)
    9 октября 2025, 14:58 • Новости дня
    Глава Газпрома Миллер предупредил о скором приходе аномально холодной зимы

    Миллер: Россию и Европу ждет аномально холодная зима

    Глава Газпрома Миллер предупредил о скором приходе аномально холодной зимы
    @ Антон Денисов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Газпрома Алексей Миллер заявил о приближении аномально холодной зимы, которая случается примерно раз в двадцать лет.

    Выступая на Петербургском международном газовом форуме, руководитель Газпрома Алексей Миллер сообщил, что долгосрочные прогнозы указывают на приближение аномально холодной зимы в Европе и России, передает ТАСС.

    Такие зимы, по его словам, бывают примерно раз в двадцать лет.

    «Мы знаем, что раз в десять лет бывает холодная зима, а раз в двадцать лет бывает аномально холодная зима», – сказал Миллер.

    Он подчеркнул, что с точки зрения двадцатилетнего цикла, аномально холодная зима наступит в ближайшее время.

    Наступление такой зимы, по словам главы Газпрома, будет означать температуру до минус 25 градусов по всей европейской части России, от Мурманской области до Краснодарского края. При этом ретроспективный анализ за 100-150 лет показал, что аномально холодная зима не зависит от предыдущей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ближайшие недели в Москве ожидается первый снег, однако он сохранится недолго из-за неустойчивой погоды. В январе 2026 года россиян ждут частые смены погоды, оттепели и похолодания, а зима будет холоднее прошлой. В сентябре 2025 года температура по стране оказалась выше нормы на два градуса, а месяц вошел в число самых засушливых.

    Комментарии (3)
    10 октября 2025, 07:52 • Новости дня
    Опубликованы фото обломков сбитой украинской ракеты «Фламинго»
    Опубликованы фото обломков сбитой украинской ракеты «Фламинго»
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Опубликованы первые фотографии обломков украинской ракеты «Фламинго», на них зафиксированы детали китайского производства и двигатель советского или чешского типа.

    Военные паблики опубликовали первые снимки обломков новейшей украинской крылатой ракеты «Фламинго», передает Ura.ru со ссылкой на военные Telegram-каналы.

    На фотографиях можно рассмотреть отдельные части ракеты, среди которых обнаружены детали китайского производства, а также двигатель, предположительно изготовленный в Чехии или в Советском Союзе.

    Отмечается, что ракету сбили российские военные с помощью комплекса «Панцирь». После поражения ракета упала в лесах России.

    Указывается, что ракета произведена максимально дешево.

    Ранее СМИ сообщали, что у Украины нет финансовых возможностей для производства ракет, в том числе для производства крылатых ракет «Фламинго».

    Комментарии (7)
    9 октября 2025, 20:55 • Новости дня
    Тбилиси обвинил Брюссель в «жонглировании словом «русские»
    Тбилиси обвинил Брюссель в «жонглировании словом «русские»
    @ Инна Кукуджанова/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Тбилиси продолжает ожидать от Брюсселя извинений за поддержку попытку госпереворота 4 октября, а не контробвинений с использованием слова «русские», заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Единственное, чего ожидает грузинское общество от пресс-спикера Евросоюза Аниты Хиппер, это извинений за поддержку собрания (4 октября) с целью свергнуть власть, участники которого ворвались во дворец президента, от чего пострадало 25 полицейских», – заявил он.

    По его словам, «власти Грузии рассматривают заявления Хиппер как вербальное нападение и отчаянную попытку избежать ответственности».

    Шалва Папуашвили отметил, что Грузия «всегда будет отвечать на неуместное жонглирование словом «русские» против народа Грузии и его правительства, и в этом должна быть уверена пресс-спикер ЕС».

    В четверг Хиппер заявила, что действия грузинского правительства «навеяны русскими учебниками». Ранее Шалва Папуашвили заявил, что Брюссель распространяет против Тбилиси ложные нарративы и дезинформацию.

    Так он прокомментировал заявление еврокомиссара Марты Кос о том, что Грузия якобы использует методы «российской дезинформации».

    «Это они (чиновники в Брюсселе) распространяют ложные нарративы. Против таких нарративов и дезинформации – наше оружие обличать и говорить правду», – заявил Шалва Папуашвили.

    «Нас никто не подвергнет буллингу за якобы распространение российской дезинформации. Представители ЕС кричат: «Русские, русские!» о нас, так вот пусть поищут «русских» у себя», – сказал председатель парламента Грузии.

    «Хватит, это не работает! Могут миллионы раз повторить «русские», «русское», но нас не остановить. Мы обличим брюссельскую дезинформацию, которая направлена против Грузии! Не допустим ложных нарративов», – сказал он.

    Комментарии (5)
    10 октября 2025, 02:22 • Новости дня
    Белый дом предложил запретить китайским авиакомпаниям летать в США через Россию

    Reuters: Вашингтон захотел запретить авиакомпаниям КНР летать в США через Россию

    Белый дом предложил запретить китайским авиакомпаниям летать в США через Россию
    @ Andrew Surma/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти США рассматривают инициативу запретить китайским авиакомпаниям использовать воздушное пространство России при рейсах между Китаем и США, сообщает Reuters.

    По данным Reuters, предлагается ввести запрет для китайских авиакомпаний «пролетать над территорией России при рейсах в и из Соединенных Штатов Америки», передает РИА «Новости».

    В публикации отмечается, что данная инициатива стала ответом на существующую практику, согласно которой авиаперевозчики КНР продолжают использовать российские маршруты, тогда как американским компаниям такие полеты запрещены решениями правительства США. Американские авиакомпании давно критикуют такое положение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Politico отметило, что авиакомпании Евросоюза проигрывают Китаю из-за закрытия российского воздушного пространства. Авиакомпании США потребовали от властей запретить конкурентам из Индии и Китая использовать российские маршруты для перелетов.

    Комментарии (15)
    9 октября 2025, 17:59 • Новости дня
    Путин предложил объединить транспортные коридоры Евразии в единую систему

    Путин предложил объединить транспортные коридоры РФ и Центральной Азии в единую систему

    Путин предложил объединить транспортные коридоры Евразии в единую систему
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    На саммите в Душанбе президент России Владимир Путин отметил возможность интеграции логистических маршрутов «Север – Юг» и «Восток – Запад» в единую сеть.

    Объединить транспортные коридоры и логистические проекты России и стран Центральной Азии можно после развития маршрутов «Север – Юг» и «Восток – Запад», передает ТАСС.

    Выступая на саммите «Россия – Центральная Азия», Владимир Путин заявил: «Ключевой задачей видится обустройство проходящих через территории наших стран магистральных маршрутов «Север – Юг» и «Восток – Запад», а также прокладка новых трансконтинентальных коридоров. Впоследствии все эти и другие евразийские логистические проекты можно было бы объединить в единую сеть с современными электронными сервисами и транспортными услугами».

    Президент подчеркнул важность развития инфраструктуры и внедрения современных электронных сервисов для повышения эффективности транспортных связей в регионе. Эти меры, по его мнению, позволят усилить экономическую интеграцию на пространстве Евразии и создать дополнительные возможности для перевозчиков и грузоотправителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Россия занимает одну из лидирующих позиций среди инвесторов в экономики стран Центральной Азии. Россия увеличила объем торговли со странами Центральной Азии до более 45 млрд долларов, при этом сохраняется значительный потенциал для дальнейшего роста.

    Комментарии (21)
    9 октября 2025, 15:14 • Новости дня
    Певец Амирамов умер в больнице Нальчика

    Народный артист Кабардино-Балкарии Ефрем Амирамов умер в больнице Нальчика

    Певец Амирамов умер в больнице Нальчика
    @ Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В больнице Нальчика умер Народный артист Кабардино-Балкарии Ефрем Амирамов, сообщили врачи.

    О смерти народного артиста Кабардино-Балкарии Ефрема Амирамова сообщил источник в лечебном учреждении города Нальчика, передает ТАСС.

    По словам представителя медучреждения, врачи боролись за жизнь артиста. «Только что, к сожалению, артиста не стало. Врачи боролись за его жизнь, но он скончался», – заявили в больнице. Амирамову было 69 лет. Причина смерти не уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский певец и композитор Алексей Степин скончался на 58-м году жизни. В столичной больнице на 80-м году жизни ушел из жизни Игорь Николаев (Калинаускас), режиссер, актер и основатель нескольких театральных студий.

    Заслуженный артист России и народный артист Белорусской ССР Ярослав Евдокимов скончался из-за онкологического заболевания.

    Комментарии (0)
    10 октября 2025, 08:23 • Новости дня
    Российские военные обнаружили скрытый подземный туннель ВСУ в ЛНР

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военнослужащие России в ЛНР нашли тоннель длиной порядка 700 метров, использовавшийся для скрытого перемещения украинских военных и организации обороны, сообщил командир расчета БПЛА Южного военного округа с позывным «Дава».

    Сооружение было вырыто через всю лесополосу на константиновском направлении в ДНР, сказал собеседник РИА «Новости».

    В этом тоннеле находились украинские боевики, которые были уничтожены российскими военными.

    «Если посадить туда пулеметчика, то противник может сдерживать «накат» (атаку) достаточно долго», – заявил «Дава».

    Также он пояснил, что такие сооружения позволяют скрытно перемещаться по лесополосам, оставаясь незамеченными с воздуха.

    «Один вход и один выход», – добавил командир, подчеркнув сложность обнаружения таких тоннелей с помощью беспилотников.

    Город Константиновка, где был найден туннель, находится на подконтрольной ВСУ части ДНР и расположен к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра.

    Ранее военный эксперт Виталий Киселев сообщал, что ВСУ перестроили свою тактику в разрушенном Волчанске, полностью переместив передвижение личного состава и снабжения под землю.

    Комментарии (7)
    9 октября 2025, 23:45 • Новости дня
    МиГ-31 потерпел аварию при заходе на посадку в Липецкой области
    МиГ-31 потерпел аварию при заходе на посадку в Липецкой области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Липецкой области при учебно-тренировочном полете МиГ-31 потерпел аварию, экипаж самолета катапультировался, сообщили в Минобороны России.

    Инцидент произошел около 19.20 мск. По данным Минобороны России, самолет МиГ-31 выполнял плановый учебно-тренировочный полет и потерпел аварию при заходе на посадку, передает РИА «Новости».

    «Экипаж самолета катапультировался, угрозы жизни летчикам нет», – сообщили в ведомстве. Самолет упал в безлюдном районе. В Минобороны также подчеркнули, что полет проходил без боекомплекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иркутской области бомбардировщик Ту-22М3 разбился в августе 2024 года. Экипаж самолета катапультировался.

    Комментарии (2)
    10 октября 2025, 02:59 • Новости дня
    Дуров в свой день рождения заявил о мрачном будущем для интернета
    Дуров в свой день рождения заявил о мрачном будущем для интернета
    @ Steffens/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сооснователь Telegram Павел Дуров в свой день рождения заявил о стремительном наступлении цифровой цензуры в западных странах и риске потери поколением свобод в интернете.

    «Мне исполняется 41 год, но праздновать не хочется», – заявил Дуров в Telegram.

    Он заявил, что обеспокоен будущим интернета. По словам Дурова, свободный интернет, созданный предыдущими поколениями, сейчас превращается в инструмент тотального контроля.

    Он отметил распространение таких мер, как цифровые идентификационные документы в Британии, проверки возраста пользователей в Австралии и массовое сканирование личных сообщений в Евросоюзе. Он также обратил внимание на преследование инакомыслия в Германии, уголовные дела против ИТ-лидеров во Франции и тюремные сроки за публикации в Британии.

    «Мрачный, антиутопический мир стремительно приближается – пока мы спим. Наше поколение рискует войти в историю как последнее, у кого были свободы – и кто позволил их отнять», – заявил он.

    По мнению основателя Telegram, нынешнее поколение оказалось обмануто, поверив, что его задача – разрушить наследие предков, включая свободу слова, традиции и суверенитет. Он подчеркнул, что отказ отмечать свой день рождения связан с ощущением неумолимо утекающего времени: «У меня мало времени. У нас мало времени».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе 2023 года Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже по обвинению в соучастии в администрировании платформы с целью совершения незаконных транзакций.

    Комментарии (6)
    9 октября 2025, 19:59 • Новости дня
    Токаев предложил России создать кластеры глубокой переработки зерна

    Президент Казахстана Токаев предложил России создать кластеры по глубокой переработке зерна

    Tекст: Денис Тельманов

    Касым-Жомарт Токаев на саммите в Душанбе инициировал обсуждение совместного проекта с Россией по созданию предприятий по глубокой переработке зерна.

    Как передает ТАСС, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой создания совместных с Россией кластеров глубокой переработки зерна. Он отметил, что Россия занимает позицию крупнейшего мирового производителя и экспортера зерна, а Казахстан также входит в число мировых лидеров по этому показателю.

    Токаев подчеркнул важность использования совместного потенциала для производства не только пшеницы и муки, но и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. По его словам, такой подход обеспечит выпуск более сложных и конкурентоспособных товаров на мировом рынке.

    Президент Казахстана призвал рассмотреть возможность реализации данного проекта на саммите Россия – Центральная Азия, подчеркнув стратегическую важность сотрудничества в аграрной сфере между двумя странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сбор зерна в России превысил 130 млн тонн. Россия убрала 90% площадей под зерновыми и аграрии продолжают жатву. В 2025 году Россию ждет новый исторический рекорд по производству и экспорту минеральных удобрений. Южная Корея за первые восемь месяцев 2025 года увеличила импорт пшеницы из России в четыре раза.

    Комментарии (12)
    10 октября 2025, 12:02 • Новости дня
    Пекин отверг требование США к китайским авиакомпаниям не летать над Россией
    Пекин отверг требование США к китайским авиакомпаниям не летать над Россией
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пекин призвал США отказаться от давления на другие государства и задуматься о последствиях своей политики, комментируя идею запрета перелетов китайских авиакомпаний над Россией.

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что США стоит задуматься о последствиях своей политики вместо давления на другие страны, передает РИА «Новости».

    На брифинге в Пекине дипломат отметил, что ограничения Вашингтона на деятельность китайских авиаперевозчиков не помогут развитию транспортных связей между Китаем и США.

    Го Цзякунь подчеркнул: «Ограничения США на деятельность китайских авиакомпаний не поспособствуют передвижению людей между двумя странами». Кроме того, представитель МИД КНР добавил, что Пекин советует Вашингтону переосмыслить влияние собственной политики на американские компании, а не оказывать необоснованное давление на другие государства, из-за чего страдают потребители по всему миру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом предложил запретить китайским авиакомпаниям летать в США по маршрутам через Россию. Авиакомпании Европейского союза проигрывают Китаю из-за закрытия воздушного пространства России. Авиакомпании США ранее потребовали ограничить доступ конкурентам из Индии и Китая к маршрутам над Россией.

    Комментарии (0)
    10 октября 2025, 12:10 • Новости дня
    Объявлен лауреат Нобелевской премии мира 2025 года

    Нобелевскую премию мира за 2025 год получила политик из Венесуэлы Корина Мачадо

    Объявлен лауреат Нобелевской премии мира 2025 года
    @ REUTERS/Maxwell Briceno

    Tекст: Вера Басилая

    В Осло объявили лауреата Нобелевской премии мира, им стала политик из Венесуэлы Мария Корина Мачадо «за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы», сообщил норвежский Нобелевский комитет.

    Лауреатом Нобелевской премии мира за 2025 год названа политик из Венесуэлы Мария Корина Мачадо «за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы» и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии», передает ТАСС.

    Решение принял комитет из пяти человек, назначаемых парламентом Норвегии, а список номинантов традиционно держится в секрете 50 лет. Ранее СМИ уже сообщили о кандидатах, среди которых был президент США Дональд Трамп, шведская эко-активистка Грета Тунберг, Всемирная организация здравоохранения и глава ООН Антониу Гутерриш.

    Бывший руководитель Норвежского института исследований проблем мира Хенрик Урдаль предположил, что премию могут получить Центры экстренного реагирования Судана (Sudan’s Emergency Response Rooms). Среди возможных лауреатов также назывались Международный уголовный суд, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и Центр Картера. Новая глава института Нина Грэгер обратила внимание на Комитет защиты журналистов.

    По данным Polymarket, шансы Дональда Трампа на получение премии составляли 3%, а у гуманитарной организации «Врачи без границ» и главы ООН – по 1%. Сам Трамп ранее неоднократно заявлял, что заслуживает награды, заявляя, что прекратил многие войны.

    Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что Москва поддержала бы вручение премии Трампу, если бы ее мнение учитывалось.

    Нобелевскую премию мира 2024 года присудили японской организации Nihon Hidankyo, объединяющей выживших после бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что выдвинет Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира при условии поставок на Украину ракет Tomahawk.

    Вероятность вручения Дональду Трампу Нобелевской премии мира повысилась до 25% на фоне договоренности Израиля и ХАМАС о первой фазе плана по Газе.

    Дональд Трамп считает, что заслужил Нобелевскую премию мира, потому что завершил семь войн менее чем за год своего правления.

    Комментарии (24)
    Главное
    Стало известно об ударе по ДнепроГЭС
    Кремль заявил о ежедневном ухудшении позиций Украины на переговорах
    Rheinmetall решил поставить ПВО Skyranger 35 на Украину за счет России
    Ростех сообщил о старте испытаний Як-130М
    Трамп заявил о возможной передислокации войск США в Европе
    Число отказов от службы в армии Германии с 2021 года выросло в 15 раз
    В Петербурге задержали и этапировали в Москву блогера и чиновницу по делу о растратах

    Дорогое золото бьет по доллару

    Стратегия Россия наращивать резервы в золотых слитках не просто оправдалась, а имеет ошеломительный успех. С 2006 года, когда мы впервые начали скупать золото в резервы, оно подорожало почти на 850 процентов. Причем в последнее время удорожание металла так ускорилось, что это вызывает опасения. Какого рода опасения? Подробности

    Перейти в раздел

    Китай предложил США триллион за отказ от войны

    Вопрос о судьбе Тайваня вновь обострился, дойдя до точки, в которой президенту США Дональду Трампу нужно либо отречься от этого острова, либо готовиться к вооруженному конфликту с Китаем за контроль над ним. Сам Китай уже давно готовится, более того, его военные прорабатывают каждую деталь. Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия лишает снабжения украинские группировки

    «Наши действуют так. Сначала – удар ракетой "Искандер", а потом добивают беспилотниками "Герань"». Такими словами военные эксперты описывают технологию поражения Россией военных эшелонов ВСУ и украинской железнодорожной инфраструктуры. Почему именно в последнее время ВС РФ усилили интенсивность ударов по эшелонам и локомотивам противника? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Германия терпит унижение со стороны Польши

    Польша в очередной раз унижает Германию, открыто заявляя, что не выдаст ФРГ обвиняемого в подрыве газопроводов «Северный поток». Но удивительнее всего то, что Берлин словно не замечает происходящего – не устраивает скандал и не выступает с обвинениями в адрес Варшавы. Возможно, и Польша, и Германия в этом смысле преследуют один интерес. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Крым наш. Как угроза с юга превратилась в место вдохновения

      У Северного Причерноморья – и прежде всего Крыма – богатая и древняя история. В эпоху Античности это была зона контактов «цивилизации моря» (Греции, Рима и Византии) с «цивилизацией степи» (скифами, гуннами). Для России же Крым имел значение как наследник обеих этих культур – и как место, где была создана значимая часть «русской мечты».

    • Еще одна страна ЕС отказалась платить за Киев

      Как заявил вероятный будущий премьер Чехии Андрей Бабиш, на военную поддержку Украины денег в бюджете больше нет – и не будет, так что пусть платит Евросоюз. Но в самом Евросоюзе налицо дезинтеграция по украинскому вопросу.

    • Меркель раскрыла заговор русофобов

      Заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что позиция Польши и стран Прибалтики насчет переговоров с Россией в 2021 году помешала предотвратить военный конфликт, вызвала в Восточной Европе истерику.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации