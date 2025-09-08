Однополярный мир будет заменен региональным – региональные лидеры станут самостоятельно решать проблемы своего региона. Здесь философия БРИКС и ШОС, подразумевающая уважение суверенитета и принцип неделимой безопасности, более чем актуальна. И Трамп своими действиями эту философию сейчас невольно продвигает.0 комментариев
Лавров заявил о скептицизме после подписания мирного договора Баку и Еревана
Лавров: Восторг после подписания договора между Баку и Ереваном сменился скепсисом
Заявления о мирном договоре между Баку и Ереваном вызвали скепсис после публикации документа, поскольку многие его положения остались не согласованы, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что после подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в Соединенных Штатах восторженные отклики быстро сменились на скептические, передает ТАСС.
Он пояснил, что многие пункты документа оказались не согласованы, что вызвало вопросы как у профессионального сообщества, так и у наблюдателей.
Лавров напомнил, что основа для подписания мирного соглашения была заложена в рамках договоренностей, достигнутых между президентами России, Армении и Азербайджана в 2020–2022 годах. «Заключить его решили на территории Соединенных Штатов. Это суверенное право наших соседей», – заявил министр, выступая в МГИМО.
По словам главы МИД, после публикации текста соглашения стали очевидны неурегулированные вопросы, из-за чего изначальный оптимизм сменился осторожными и скептическими оценками перспектив его реализации.
Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что между Арменией и Азербайджаном установились мирные отношения на фоне подписанных в США документов.
Ранее в Китае премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили продвижение мирного процесса, делая акцент на конструктивном диалоге и доверии.
Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с армянским коллегой Арменом Григоряном по итогам переговоров Армении, Азербайджана и США.