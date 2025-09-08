Лавров заявил о скептицизме после подписания мирного договора Баку и Еревана

Лавров: Восторг после подписания договора между Баку и Ереваном сменился скепсисом

Tекст: Елизавета Шишкова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что после подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в Соединенных Штатах восторженные отклики быстро сменились на скептические, передает ТАСС.

Он пояснил, что многие пункты документа оказались не согласованы, что вызвало вопросы как у профессионального сообщества, так и у наблюдателей.

Лавров напомнил, что основа для подписания мирного соглашения была заложена в рамках договоренностей, достигнутых между президентами России, Армении и Азербайджана в 2020–2022 годах. «Заключить его решили на территории Соединенных Штатов. Это суверенное право наших соседей», – заявил министр, выступая в МГИМО.

По словам главы МИД, после публикации текста соглашения стали очевидны неурегулированные вопросы, из-за чего изначальный оптимизм сменился осторожными и скептическими оценками перспектив его реализации.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что между Арменией и Азербайджаном установились мирные отношения на фоне подписанных в США документов.

Ранее в Китае премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили продвижение мирного процесса, делая акцент на конструктивном диалоге и доверии.

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с армянским коллегой Арменом Григоряном по итогам переговоров Армении, Азербайджана и США.