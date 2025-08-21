  • Новость часаВ Свердловской области в ДТП погибли пять человек
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Только один лидер ЕС сумел отказать Трампу из-за Украины
    Политолог объяснил анекдотом взаимоотношения Украины и НАТО
    Лавров сообщил о будущей совместной добыче ресурсов в Арктике с Индией
    Верховный суд объяснил разницу между взяткой и откатом
    Генерал-полковник Никифоров возглавил группировку войск «Север»
    The Guardian: Трамп решил отойти от урегулирования на Украине
    В Киеве признали государственными награды нацистских коллаборационистов
    УПЦ потребовала объяснить обращение с мощами в Киево-Печерской лавре
    Чемезов объяснил неактуальность пассажирского сверхзвукового самолета
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Вслед за БПЛА стартовала эра морских дронов

    Тема беспилотных систем на вооружении военных флотов не исчерпывается небольшими ударными безэкипажными катерами. По задачам морской пехоты будут действовать разведчики, десантные, транспортные дроны, безэкипажные тральщики.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Пусть Европа ищет гуннов в зеркале

    Европейцы охотно поддерживают украинско-прибалтийский миф о «дикости» русских. Не потому, что он соответствует реальности, а потому, что он совпадает с их собственным мифом. Фактически это союз, построенный даже не на каких-то материальных интересах, а на фантасмагорической лжи о России.

    14 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев От «творчества» ИИ воняет за километр

    Можно, конечно, сломать ход истории, подойти и плюнуть на картину Малевича, и это тоже будет актом художественного творчества – акционизмом. Но слабая сторона ИИ в том, что он даже этого сделать никогда не сможет.

    54 комментария
    21 августа 2025, 18:04 • Новости дня

    Армения передала Шойгу итоги трехсторонней встречи в Вашингтоне

    Григорян передал Шойгу итоги трехсторонней встречи в Вашингтоне

    Tекст: Денис Тельманов

    Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с армянским коллегой Арменом Григоряном, в ходе которых были обсуждены результаты переговоров Армении, Азербайджана и США.

    Армянская сторона проинформировала российского секретаря Совбеза о результатах встречи с Азербайджаном и США, состоявшейся 8 августа в Вашингтоне, передает ТАСС.

    По данным пресс-службы аппарата Совета безопасности России, стороны рассмотрели также отдельные вопросы двустороннего взаимодействия между Москвой и Ереваном.

    В сообщении отмечается: «Армянская сторона проинформировала об итогах трехсторонней встречи на высшем уровне между Азербайджаном, Арменией и США, состоявшейся 8 августа т. г. в Вашингтоне. Были обсуждены также вопросы двустороннего взаимодействия».

    Подробностей о содержании переговоров по итогам встречи в Вашингтоне не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что между Арменией и Азербайджаном установились мирные отношения на фоне подписанных в США документов.

    Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев отметил, что совместная декларация в Вашингтоне может помочь завершить урегулирование споров между Арменией и Азербайджаном. Армения идет на упрощение процедуры пограничного досмотра на всех контрольно-пропускных пунктах, включая армяно-азербайджанские.

    20 августа 2025, 21:43 • Новости дня
    Эксперт NI рассказал, почему фрегат «Адмирал Амелько» не дает покоя стратегам США

    National Interest: Фрегат «Адмирал Амелько» не дает покоя стратегам США

    Эксперт NI рассказал, почему фрегат «Адмирал Амелько» не дает покоя стратегам США
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Фрегат «Адмирал Амелько», приписанный к Тихоокеанскому флоту усиливает военно-морское присутствие России в Индо-Тихоокеанском регионе и не только укрепляет морскую оборону, но и подчеркивает приверженность России военно-морским инновациям в многополярном мире, пишет NI.

    «Фрегат «Адмирал Амелько» Военно-морского флота (ВМФ) России не дает стратегам из Соединенных Штатов спать по ночам. <...> «Адмирал Амелько» представляет собой плавучий арсенал, оптимизированный для демонстрации силы в спорных водах», – пишет военный эксперт Брэндон Дж. Вайхерт в статье для издания National Interest (NI).

    В статье эксперт отмечает, как модернизация фрегата отвечает современным угрозам и предусматривает повышение огневой мощи. Несмотря на сложности из-за санкций, с которыми столкнулся проект, теперь на борту фрегата используется отечественная комбинированная дизель-газотурбинная установка (CODAG) М55Р производства НПО «Сатурн». Именно такие усовершенствования делают «Адмирала Амелько» более мощным оружием по сравнению с его предшественниками, пишет Вайхерт.

    «Новые возможности позволяют фрегату эффективно поражать подводные лодки, надводные корабли, самолеты и наземные цели. Комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и средства противодействия, такие как комплекс 5П-42 «Филин», дополнительно повышают живучесть. По сути, «Адмирал Амелько» представляет собой плавучий арсенал», – подчеркивает автор материала.

    Вайхерт указывает на то, как Россия адаптирует кораблестроение в режиме санкций, заявляя, что страна разработала отечественные альтернативы, обеспечив непрерывность программ по строительству и модернизации кораблей.

    «К 2027 году планируется построить 10 кораблей этого класса, и эти фрегаты должны составить основу надводного флота России», – подытожил эксперт.

    Как писала в 2021 году газета ВЗГЛЯД, стало известно, что фрегаты модернизированного проекта 22350 «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» станут носителями гиперзвукового оружия и будут способны нести в общей сложности по 32 крылатых ракеты.

    В августе 2025 года главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев сообщил о предстоящем строительстве пары новейших фрегатов, которые войдут в следующую госпрограмму вооружений.

    Комментарии (16)
    21 августа 2025, 14:09 • Новости дня
    The Guardian: Трамп решил отойти от урегулирования на Украине

    The Guardian: Трамп временно отказался участвовать в переговорах по Украине

    The Guardian: Трамп решил отойти от урегулирования на Украине
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент решил предоставить инициативу по разрешению конфликта на Украине лидерам России и Украины, рассчитывая на их самостоятельную встречу.

    По данным The Guardian, Дональд Трамп на время решил отказаться от участия США в переговорах по российско-украинскому урегулированию и занять, как выразился источник издания, «выжидательную позицию».

    Президент США надеется, что Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут самостоятельно организовать двустороннюю встречу без вмешательства Вашингтона.

    Американский лидер 19 августа подчеркнул, что главные решения по урегулированию ситуации на Украине должны принимать именно Путин и Зеленский, поскольку США, по его словам, находятся слишком далеко от места событий.

    Источник в администрации главы Белого дома сообщил газете, что Трамп будет наблюдать за развитием ситуации, чтобы оценить перспективы проведения прямых переговоров между Россией и Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высокопоставленный представитель Пентагона заявил союзникам о намерении США ограничить участие в будущих гарантиях безопасности для Украины. Госсекретарь Марко Рубио получил задание вести переговоры с Европой о вариантах обеспечения безопасности Украины без участия американских войск.

    Комментарии (8)
    20 августа 2025, 14:26 • Видео
    Из Украины нужно сделать старую Финляндию

    Президент Финляндии Александр Стубб объяснил свое присутствие на переговорах в Вашингтоне тем, что в 1944 году его стране удалось «решить проблему» с Россией – следовательно, она обладает важным для Украины опытом. Теперь Стубб за эти слова оправдывается, ведь судьба послевоенной Финляндии – это идеальный сценарий для Украины с российской точки зрения.

    Комментарии (4)
    21 августа 2025, 12:24 • Новости дня
    Рар указал на недостаток плана Мелони по гарантиям безопасности Украине

    Политолог Рар: План Мелони не остановит милитаризацию Украины Европой

    Рар указал на недостаток плана Мелони по гарантиям безопасности Украине
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Хотя план премьера Италии по гарантиям Украине не предусматривает размещения иностранных войск, у инициативы есть недостаток: Европа не остановит милитаризацию страны, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Так он прокомментировал предложение Джорджи Мелони варианта «НАТО-лайт» для Киева.

    «После того как активизировалась дискуссия о мирном урегулировании украинского кризиса, в повестке вновь возникла тема о гарантиях безопасности для Украины. Членство страны в НАТО исключается – этот вопрос никто больше не поднимает», – напомнил германский политолог Александр Рар.

    Между тем, по его словам, «на столе» как минимум три варианта. Первый – план Эммануэля Макрона, который поддерживают Кир Стармер и Фридрих Мерц. «Он предусматривает размещение контингентов Франции, Британии и Германии на территории Западной Украины и на западном побережье Черного моря», – указал собеседник.

    «Однако без поддержки США идея нереализуемая, а Дональд Трамп не хочет направлять американские войска», – добавил эксперт. Второй вариант гарантий предполагает дислокацию «миротворческих сил» ООН на линии боевого соприкосновения, продолжил Рар, уточнив, что решение не может быть принято без согласия всех постоянных членов Совбеза организации.

    Еще один вариант – это план премьера Италии Джорджи Мелони. Ее предложение подразумевает отдельные договоры между Киевом и его союзниками о военном сотрудничестве и помощи, отметил спикер. «Несмотря на то, что речи о размещении иностранных войск на Украине не идет, что отвечает интересам России, у инициативы есть недостаток: она не остановит милитаризацию страны при участии Европы», – детализировал политолог.

    «Как будут развиваться события, и удастся ли найти компромисс? В былые годы мирные договоры основывались на пактах о ненападение. Может, такой путь окажется приемлемым для Москвы и Киева?», – задается риторическими вопросами Рар.

    Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила вариант «НАТО-лайт» в качестве гарантий безопасности для Украины. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, инициатива не предусматривает вступления украинской стороны в Североатлантический альянс, однако формирует институциональный механизм оказания коллективной поддержки, аналогичный пятой статье устава блока.

    Так, согласно предложенному Мелони плану, союзники Киева берут на себя обязательство в срочном порядке – в течение 24 часов – определять меры ответного характера в случае нападения. Среди возможных вариантов действий: быстрое предоставление Украине военной поддержки и экономической помощи, усиление армии, уточнили источники Bloomberg.

    Дискуссия о гарантиях активизировалась после встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Именно тогда президент России заявил, что Москва готова к совместной работе над обеспечением безопасности Украины. Затем американский лидер обсудил этот вопрос с Владимиром Зеленским и главами европейских государств на встрече в Белом доме.

    По ее итогам была создана профильная группа, целью которой стала итоговая разработка гарантий безопасности. Возглавил ее госсекретарь Марко Рубио. Несмотря на то, что «коллектив» западных дипломатов до сих пор не предоставил официальной позиции по содержанию будущих договоренностей, некоторые европейские лидеры уже озвучили свои «пожелания» в их отношении.

    Так, президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1 заявил, что «центральным элементом» гарантий должно стать создание «мощной украинской армии», способной самостоятельно противостоять любым угрозам. Кроме того, он назвал необходимым присутствие на территории страны западных «сил сдерживания». При этом Трамп в интервью Fox News заверил сторонников MAGA, что он не станет посылать американские войска на Украину. 

    Россия настаивает на том, чтобы гарантии безопасности для Украины со стороны Запада были надежны и учитывали интересы ее соседей. В этой связи глава МИД Сергей Лавров напомнил, что данный вопрос уже поднимался в ходе двусторонних переговоров Киева и Москвы в Стамбуле в 2022 году.

    Тогда украинская делегация самостоятельно предложила разработать гарантии безопасности, участниками которой стали бы все постоянные члены Совета безопасности ООН (СБ ООН), а также некоторые отдельные страны, в частности, Германия и Турция. По словам Лаврова, российская сторона подобную инициативу поддержала.

    По мнению опрошенных газетой ВЗГЛЯД экспертов, непоследовательность позиции ЕС проистекает из нежелания Дональда Трампа создать четкие рамки для дискуссии по этому вопросу.

    Комментарии (13)
    21 августа 2025, 10:12 • Новости дня
    Вэнс назвал два ключевых вопроса в переговорах по Украине

    Вэнс назвал гарантии безопасности для Украины и территории главными вопросами

    Вэнс назвал два ключевых вопроса в переговорах по Украине
    @ Brent Gudenschwager/Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс обозначил гарантии безопасности Украины и территориальный вопрос, как главные темы на переговорах по урегулированию, сообщает Bloomberg.

    Переговоры по завершению спецоперации на Украине сосредоточены вокруг двух ключевых вопросов – гарантий безопасности для Украины и территорий, которые Россия «хочет взять под контроль», заявил вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

    «На самом деле есть два больших вопроса, и в каком-то смысле это очень просто, а в каком-то – очень сложно», – отметил Вэнс. По его словам, Украина добивается гарантий, что больше не будет подвергаться нападению и сохранит свою территориальную целостность, в то время как Россия «требует определенные территории», часть из которых уже контролирует, а часть еще нет, передает Bloomberg.

    Президент Дональд Трамп наращивает усилия для прекращения конфликта, организовав на прошлой неделе саммит с Владимиром Путиным на Аляске и переговоры с Владимиром Зеленским в Белом доме. США работают над организацией встречи между российским и украинским лидерами, однако место и дата еще не определены.

    Вэнс считает, что личная встреча Путина и Зеленского могла бы продвинуть переговоры вперед, поскольку «именно в этом заключается суть процесса: украинцы хотят гарантий безопасности, россияне – определенного количества территорий». Если переговоры пройдут успешно, Трамп готов провести трехсторонний саммит.

    Вэнс также рассказал, что не раз разговаривал с Путиным по телефону, охарактеризовав его как более сдержанного и осторожного, чем может показаться из сообщений американских СМИ.

    Вашингтон заявил, что не намерен предоставлять Киеву гарантии безопасности до тех пор, пока не станут ясны условия завершения конфликта.

    Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что Россия надеется, что Трамп разъяснит Киеву инициативы Москвы.

    Президент России Владимир Путин после переговоров с Дональдом Трампом на Аляске согласился с доводами главы Белого дома о необходимости обеспечения безопасности Украины.

    Комментарии (8)
    21 августа 2025, 08:34 • Новости дня
    ОАК передала войскам новую партию истребителей Су-35С
    ОАК передала войскам новую партию истребителей Су-35С
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские Военно-космические силы пополнили парк современными многофункциональными истребителями Су-35С, обладающими высокой эффективностью и передовой электроникой, сообщили в Ростехе.

    Объединенная авиастроительная корпорация передала в войска очередную партию новых многофункциональных истребителей Су-35С поколения 4++, передает Telegram-канал Ростеха.

    Отмечается, что эти самолеты способны выполнять широкий круг задач, включая сопровождение авиационной техники и прикрытие наземных объектов. Летчики ВКС поблагодарили производителей за надежность и современность истребителей.

    Исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко подчеркнул, что авиационные заводы корпорации продолжают поддерживать высокий темп производства в рамках гособоронзаказа. «Су-35С – один из самых высокоэффективных боевых самолетов в мире, он вооружен управляемыми ракетами класса «воздух–воздух» и «воздух–поверхность» большой дальности. А также имеет на борту систему радиоэлектронного противодействия и обороны и другую передовую электронику, делающую истребитель настоящей грозой для противника», – заявил Евтушенко.

    Сообщается, что в этом году в войска уже были поставлены несколько партий Су-35С, а новые машины находятся в стадии производства для следующих поставок. Су-35С считается переходным звеном к авиакомплексам пятого поколения. Самолет оснащен двигателями с цифровой системой управления и управляемым вектором тяги, что существенно улучшает его маневренность и летно-технические характеристики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенная авиастроительная корпорация передала Министерству обороны новую партию истребителей Су-35С. Комсомольский-на-Амуре авиазавод ранее передал Минобороны партию истребителей Су-35С. Украинские ВВС признали беспомощность истребителей F-16 перед Су-35.

    Комментарии (6)
    20 августа 2025, 21:46 • Новости дня
    Автомобиль подорвался на трассе под Белгородом

    Мирные жители получили ранения при подрыве машины в Белгородской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате подрыва автомобиля на взрывном устройстве под Белгородом пострадали мужчина и женщина, оба находятся под наблюдением врачей.

    Два человека получили ранения в Краснояружском районе Белгородской области, передает ТАСС. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, инцидент произошел на участке автодороги Колотиловка – Репяховка, где автомобиль подорвался на взрывном устройстве.

    «Два мирных жителя получили ранения в Краснояружском районе. На участке автодороги Колотиловка – Репяховка автомобиль подорвался на взрывном устройстве», – сообщил глава региона.

    Медики диагностировали у мужчины баротравму. Женщина, по предварительным данным, получила ушиб поясничной области, ее транспортируют в городскую больницу №2 Белгорода. О состоянии пострадавших врачи продолжают сообщать подробности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотник атаковал коммерческий объект в поселке Ракитное Белгородской области, в результате чего пострадали четыре человека.

    В Казинке и районе Устинки Белгородской области в результате атак беспилотников получили ранения женщина и мужчина, были повреждены здания и автомобиль.

    В Ракитянском районе Белгородской области из-за атак украинских беспилотников пострадали двое мужчин, один из которых получил минно-взрывную травму.

    Комментарии (0)
    21 августа 2025, 06:59 • Новости дня
    NORAD сообщило о сопровождении Ил-20 у побережья Аляски

    NORAD обнаружило и сопроводило Ил-20 в зоне ПВО Аляски

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) обнаружило и сопроводило российский военный самолет Ил-20, который действовал в опознавательной зоне ПВО Аляски.

    Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) обнаружило и сопроводило российский военный самолет Ил-20 в опознавательной зоне ПВО Аляски, передает ТАСС. В заявлении NORAD подчеркивается, что Ил-20 не нарушал суверенное воздушное пространство США или Канады, оставаясь в международном небе.

    Представители командования заявили: «Такая деятельность России в опознавательной зоне ПВО Аляски происходит регулярно и не рассматривается как угроза».

    Для идентификации и визуального наблюдения за российским самолетом были подняты два истребителя F-16 и самолет-заправщик KC-135.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия подняла в воздух истребители из-за пролета российского Ил-20М над Балтийским морем. Польские власти заявили о «перехвате» российского Ил-20 в этом же районе. Четыре истребителя ВВС Дании и Швеции ранее сопровождали российский военный самолет Ил-20, выполнявший полет над Балтикой.

    Комментарии (0)
    21 августа 2025, 13:14 • Новости дня
    «Калашников» отправил пулемет РПЛ-7 на войсковую апробацию

    «Калашников» отправил на испытания новейший пулемет РПЛ-7 с ленточным питанием

    Tекст: Мария Иванова

    Концерн «Калашников» отправил на войсковые испытания ручной пулемет РПЛ-7 калибра 7,62 мм с ленточным питанием, разработанный под задачи штурмовых подразделений.

    Концерн «Калашников» отправил на войсковую апробацию новейший ручной пулемет РПЛ-7 калибром 7,62 мм с ленточным питанием, сообщает Telegram-канал концерна.

    Разработка заняла минимальное время, а конструкция устройства адаптирована под конкретные задачи заказчика.

    РПЛ-7 сконструирован на основе 5,45-мм пулемета РПЛ-20 с учетом современных требований. Производитель уточняет, что основные достоинства новой модели – это компактность, малый вес и возможность нести большой боекомплект. Длинная планка Пикатинни позволяет использовать широкий спектр прицелов и других аксессуаров.

    Пулемет использует патрон 7,62 на 39 мм, обладающий высокой останавливающей способностью и низким рикошетирующим действием. Такой боеприпас широко распространен за рубежом, что, по мнению концерна, повысит экспортный потенциал РПЛ-7. Оружие оснащено лентой на 80 патронов и пятью мягкими патронными коробками, что делает конструкцию более удобной для использования.

    Масса пулемета составляет 5,5 кг без боекомплекта, длина не превышает 1100 мм, а длина ствола – 415 мм. Несъемный ствол позволяет произвести до 400 выстрелов подряд без риска критического перегрева, что превосходит показатели аналогов. Пулемет комплектуется телескопическим прикладом, прибором малошумной стрельбы, съемными сошками и передней рукояткой переноса огня.

    Ранее в четверг сообщалось, что концерн «Калашников» начал поставки новых усиленных бронешлемов Бр2.

    В России презентовали новые автоматы АК-15К и АК-15СК.

    Концерн «Калашников» выполнил план производства за полгода.

    Комментарии (0)
    21 августа 2025, 11:56 • Новости дня
    Венгрия заявила о стремлении лидеров Европы сорвать заключение мира на Украине

    Сийярто допустил срыв Европой мирных переговоров России и Украины

    Венгрия заявила о стремлении лидеров Европы сорвать заключение мира на Украине
    @ Mohammad Abu Ghosh/ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил опасения, что европейские лидеры могут вновь помешать заключению мира между Россией и Украиной, как это было весной 2022 года.

    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил о риске срыва потенциального мирного соглашения между Россией и Украиной по вине лидеров Европы, передает Lenta.ru.

    По его словам, весной 2022 года российская и украинская делегации в Стамбуле были близки к подписанию соглашения, но европейские лидеры, поддерживавшие продолжение боевых действий, фактически запретили Владимиру Зеленскому достигнуть компромисса.

    Сийярто напомнил, что в тот период стороны имели готовый текст договора и были близки к миру. Сейчас, отметил дипломат, главы государств Европы снова могут саботировать инициированные Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Аляске мирные переговоры.

    Глава венгерского МИД выразил надежду, что попытки противников урегулирования не увенчаются успехом, так как мирное соглашение отвечает интересам всего мира.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что европейские лидеры словами о «недоверии» России пытаются помешать мирному урегулированию конфликта на Украине и восстановлению российско-американских отношений.

    Politico писала, что лидеры Европы ожидают провала мирных переговоров по Украине и призывают к дальнейшим действиям.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что страны Европы предлагают Украине гарантии безопасности, которые имеют антироссийский характер.

    Комментарии (0)
    21 августа 2025, 09:19 • Новости дня
    Сийярто назвал Будапешт подходящим местом для саммита России и Украины

    Сийярто: Приглашение провести саммит России и Украины в Будапеште в силе

    Tекст: Вера Басилая

    Венгрия неоднократно предлагала Будапешт в качестве площадки для переговоров между Москвой и Киевом, и по-прежнему сохраняет свою инициативу в силе, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт является подходящим местом для возможного саммита между Россией и Украиной, передает ТАСС.

    Он прокомментировал сообщения о возможных переговорах президента России Владимира Путина, Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в венгерской столице.

    Сийярто отметил, что обсуждать сообщения о таких встречах стоит только тогда, когда они основаны на достоверной информации, и добавил, что в случае Будапешта такое предположение правдоподобно.

    Министр напомнил, что правительство Венгрии неоднократно предлагало свою территорию для проведения переговоров между Россией и Украиной, и это предложение остается актуальным. По его словам, власти страны готовы «гарантировать в Венгрии честные, безопасные и равные условия для всех сторон» даже за час до прибытия.

    Ранее Белый дом сообщил о координации действий между Москвой, Вашингтоном и Киевом для подготовки личной встречи Путина и Зеленского.

    В европейских дипломатических кругах обсуждается вариант проведения саммита лидеров России, США и Украины в Риме.

    Канал Sky News отмечал, что в качестве площадки для трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского рассматриваются Рим, Женева, Будапешт и Хельсинки.

    Макрон предложил провести встречу Путина и Зеленского в Женеве. В Турции выступили с инициативой провести встречу в аэропорту Ататюрка.

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул необходимость особой подготовки контактов лидеров по Украине.

    Комментарии (0)
    21 августа 2025, 09:57 • Новости дня
    Лихачев заявил о будущем совершенствовании ядерного щита России

    Лихачев оценил необходимость модернизации ядерного щита России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Росатома Алексей Лихачев подчеркнул важность усиления ядерного потенциала страны в условиях возросших внешних угроз.

    Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заявил о необходимости дальнейшего развития ядерного щита России из-за серьезных вызовов безопасности, передает РИА «Новости».

    По его словам, нынешняя геополитическая ситуация характеризуется колоссальными угрозами для существования страны.

    Лихачев отметил: «Сейчас, в текущем моменте геополитики, – время колоссальных угроз существованию нашей страны. Поэтому ядерный щит, он же и меч, – это гарантия нашего суверенитета... Мы сегодня понимаем, что ядерный щит в ближайшие годы должен лишь совершенствоваться».

    Также он напомнил, что Росатом ежегодно полностью выполняет государственный оборонный заказ в сфере ядерного оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Росатома Алексей Лихачев представил президенту России Владимиру Путину наконечник «Орешника», способный выдерживать температуру поверхности Солнца. Росатом запустил комплекс по производству премиальной стали. Лихачев заявил, что запуск Запорожской АЭС невозможен при наличии военных угроз.

    Комментарии (0)
    21 августа 2025, 11:31 • Новости дня
    США заявили ЕС о минимальном участии в гарантиях безопасности Киева

    Politico: Пентагон сообщил европейцам о минимальном участии США в гарантиях Киеву

    США заявили ЕС о минимальном участии в гарантиях безопасности Киева
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Высокопоставленный представитель Пентагона сообщил союзникам, что США намерены ограничить участие в будущих гарантиях безопасности для Украины, сообщает Politico.

    Минимальная роль Соединенных Штатов в будущих гарантиях безопасности для Украины обсуждалась на встрече главы политического блока Пентагона Элбриджа Колби с европейскими военными, передает Politico.

    Во время закрытых переговоров представители Великобритании, Франции, Германии и Финляндии пытались выяснить, какие военные ресурсы США готовы предоставить для поддержки возможного мирного соглашения между Киевом и Москвой, но услышали, что Вашингтон займет минимально активную позицию.

    По данным издания, среди европейских союзников усилились опасения, что президент США Дональд Трамп рассчитывает на европейцев в обеспечении долгосрочного мира на Украине. Один из дипломатов НАТО заявил: «Есть осознание, что все это ляжет на плечи Европы. США не дают полной гарантии участия».

    Колби, ранее проводивший аудит американских запасов вооружений, давно призывал Европу активнее участвовать в собственной обороне, что, по мнению наблюдателей, усложняет получение гарантий со стороны США.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте проинформировал 32 страны альянса о ходе переговоров, после чего началось обсуждение возможных гарантий для Киева. В ближайшее время военные лидеры альянса готовят практические предложения для своих политиков.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что страны НАТО не могут выступать миротворцами на территории Украины.

    Сенатор США Марко Рубио возглавил консультации по подготовке возможных гарантий безопасности для Украины.

    Премьер Италии Джорджа Мелони предложила план экстренной помощи Киеву.

    МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что страны Европы предлагают Украине гарантии безопасности антироссийского характера.

    Комментарии (0)
    21 августа 2025, 11:28 • Новости дня
    «Калашников» начал поставки новых усиленных бронешлемов Бр2

    «Калашников» начал поставки усиленных бронешлемов Бр2 нового поколения

    Tекст: Мария Иванова

    Новые усиленные бронешлемы с классом защиты Бр2 и массой около 1,35 кг поступили заказчику, они обеспечивают заметно более высокий уровень защиты.

    Концерн «Калашников» начал поставки новых усиленных бронешлемов класса Бр2 для заказчика, сообщает Telegram-канал концерна.

    Изделие разработано компанией «Триада-ТКО», входящей в структуру концерна.

    В пресс-службе уточнили, что новинка обеспечивает «более высокий уровень защиты» по сравнению с уже используемыми полноухими бронешлемами класса Бр1, при этом сопоставима с ними по площади покрытия. Купол шлема изготовлен из сверхвысокомолекулярного полиэтилена, его масса составляет 1,35 килограмма при площади не менее 11,5 квадратных дециметров.

    Бронешлем обладает противоосколочной стойкостью не менее 630 метров в секунду и совместим со средствами защиты слуха. Он оборудован шраудом и боковыми планками для крепления приборов ночного видения и дополнительных аксессуаров, а также оснащен комбинированной подвесной системой и поставляется с чехлами цвета «Антрацит».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» выполнил план производства за первое полугодие 2025 года.

    Ранее в России презентовали новые автоматы АК-15К и АК-15СК.

    Концерн «Калашников» также показал уничтожение командного пункта ВСУ с помощью дрона СКАТ.

    Комментарии (0)
    21 августа 2025, 17:12 • Новости дня
    Путин поручил разработать курс по сбитию БПЛА для добровольцев

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин распорядился подготовить специальную обучающую программу по противодействию беспилотникам с использованием гладкоствольного оружия.

    Поручение президента России разработать специализированный курс по противодействию беспилотным летательным аппаратам с помощью гладкоствольного оружия было опубликовано на сайте Кремля.

    Речь идет о подготовке курсов для военнослужащих и участников добровольческих формирований, где также будут учитываться навыки стендовой стрельбы у гражданских инструкторов и спортсменов.

    Владимир Путин поручил Министерству обороны России разработать предложения о целесообразности внедрения подобных курсов в программы боевой подготовки. Необходимо также оценить потребности в материально-техническом обеспечении таких программ.

    Ответственным за выполнение поручения назначен министр обороны РФ Андрей Белоусов. Срок представления предложений по курсу установлен до 1 октября 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Орле группа из девяти инспекторов МЧС завершила обучение использованию беспилотников для мониторинга и быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации. В Центре специального назначения «Барс-Сармат» разрабатывается система компьютерного зрения на базе нейросетей для эффективного уничтожения украинских беспилотников.

    Комментарии (17)
    21 августа 2025, 13:03 • Новости дня
    Армения решила упростить досмотр на всех пограничных пунктах

    Пашинян: Армения решила упростить пограничный досмотр на всех КПП страны

    Tекст: Вера Басилая

    Армения пойдет на упрощение процедуры пограничного досмотра на всех контрольно-пропускных пунктах, включая армяно-азербайджанские, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

    Пашинян напомнил, что договоренности о разблокировке коммуникаций были основаны на Вашингтонской декларации, где четко обозначены пять принципов: территориальная целостность, суверенитет, юрисдикция, неприкосновенность границ и взаимность, передает ТАСС.

    «Мы пойдем на упрощение не только на армяно-азербайджанских пограничных пунктах, но и на всех своих пограничных пунктах, чтобы максимально упростить бизнес-среду – экспорт, импорт, транзит – которая в любом случае является наиболее подходящей и важной средой для ведения бизнеса», – заявил Пашинян. При этом он подчеркнул, что Армения готова к любому упрощению с Азербайджаном, если оно соответствует этим принципам.

    Отдельно Пашинян прокомментировал вопрос управления дорогой в Сюникской области. Он сообщил, что армяно-американская компания займется бизнес-управлением транспортным коридором, который соединит основную часть Азербайджана с Нахичеванью по маршруту «Маршрут Трампа для международного мира и процветания», но не будет иметь контроля над ним.

    Ранее Армения и Иран достигли договоренности об открытии второго моста через реку Аракс на общей границе.

    Пашинян заявил, что между Арменией и Азербайджаном установились мирные отношения на фоне подписанных в США документов.

    Лидеры Армении и Азербайджана при посредничестве президента США парафировали соглашение о мире между Ереваном и Баку.

    Комментарии (0)
    Главное
    ЕС заявил о планах закупить у США энергоресурсы на 750 млрд долларов
    Украинца поместили тюрьму Римини по делу о подрыве «Северных потоков»
    Путин присвоил звание Героя Труда президенту РАН Красникову
    В России создали комиссию по защите чести учителей
    Прокуратура требует изъять имущество экс-замминистра обороны Иванова на 1,2 млрд руб.
    Археологи обнаружили древнейшую печать князя Ярослава Мудрого
    Третий подряд мощный взрыв произошел на обратной стороне Солнца

    Почему Индия вопреки США передумала отказываться от российской нефти

    Индия странно себя ведет. Сначала она резко сокращает закупки российской нефти, что под давлением США выглядит как победа Вашингтона. Однако накануне Дели так же неожиданно возобновляет импорт нашей нефти. Реальная причина непоследовательных действий Индии может быть не в страхе перед США, а в другом. Подробности

    Перейти в раздел

    Гарантии безопасности для Украины покрыты туманом и суевериями

    Дипломатические баталии вокруг гарантий безопасности для Украины продолжаются. В то время как Европа настаивает на вводе своего контингента, Россия требует, чтобы итоговые соглашения учитывали и ее интересы в области национальной обороны. По мнению экспертов, непоследовательность позиции ЕС проистекает из нежелания Дональда Трампа создать четкие рамки для дискуссии по этому вопросу. Подробности

    Перейти в раздел

    Безэкипажные катера несут новую угрозу на Балтике

    США и Польша готовятся к массированному применению безэкипажных катеров, причем на Балтике. Это не только свидетельствует о подготовке НАТО к войне в этом регионе, но и показывает, как именно альянс собирается действовать против российского флота. Подробности

    Перейти в раздел

    Сербский мир подожгли с двух сторон

    Ситуация на Балканах продолжает быстро накаляться. В Республике Сербской назначен референдум о независимости, а в «большой» Сербии стихийный народный протест перерастает в майдан с поджогами и погромами. В одном случае это грозит национальным конфликтом, в другом – госпереворотом и гражданской войной. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Из Украины нужно сделать старую Финляндию

      Президент Финляндии Александр Стубб объяснил свое присутствие на переговорах в Вашингтоне тем, что в 1944 году его стране удалось «решить проблему» с Россией – следовательно, она обладает важным для Украины опытом. Теперь Стубб за эти слова оправдывается, ведь судьба послевоенной Финляндии – это идеальный сценарий для Украины с российской точки зрения.

    • Трамп усмирил Зеленского

      В ходе открытой части встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Владимир Зеленский сказал ему спасибо 11 раз за четыре минуты. Европейцы из «партии войны» тоже пытались подмазаться к хозяину. Однако разжалобить Трампа не получилось, он настоял на своем.

    • Зеленского ждет экзекуция

      В понедельник в Вашингтоне состоится шоу: Владимир Зеленский и европейские лидеры будут убеждать Дональда Трампа в необходимости воевать с Россией. Но он для себя уже все решил.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации