Тема беспилотных систем на вооружении военных флотов не исчерпывается небольшими ударными безэкипажными катерами. По задачам морской пехоты будут действовать разведчики, десантные, транспортные дроны, безэкипажные тральщики.0 комментариев
Армения решила упростить досмотр на всех пограничных пунктах
Пашинян: Армения решила упростить пограничный досмотр на всех КПП страны
Армения пойдет на упрощение процедуры пограничного досмотра на всех контрольно-пропускных пунктах, включая армяно-азербайджанские, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Пашинян напомнил, что договоренности о разблокировке коммуникаций были основаны на Вашингтонской декларации, где четко обозначены пять принципов: территориальная целостность, суверенитет, юрисдикция, неприкосновенность границ и взаимность, передает ТАСС.
«Мы пойдем на упрощение не только на армяно-азербайджанских пограничных пунктах, но и на всех своих пограничных пунктах, чтобы максимально упростить бизнес-среду – экспорт, импорт, транзит – которая в любом случае является наиболее подходящей и важной средой для ведения бизнеса», – заявил Пашинян. При этом он подчеркнул, что Армения готова к любому упрощению с Азербайджаном, если оно соответствует этим принципам.
Отдельно Пашинян прокомментировал вопрос управления дорогой в Сюникской области. Он сообщил, что армяно-американская компания займется бизнес-управлением транспортным коридором, который соединит основную часть Азербайджана с Нахичеванью по маршруту «Маршрут Трампа для международного мира и процветания», но не будет иметь контроля над ним.
Ранее Армения и Иран достигли договоренности об открытии второго моста через реку Аракс на общей границе.
Пашинян заявил, что между Арменией и Азербайджаном установились мирные отношения на фоне подписанных в США документов.
Лидеры Армении и Азербайджана при посредничестве президента США парафировали соглашение о мире между Ереваном и Баку.