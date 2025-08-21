Армения решила упростить досмотр на всех пограничных пунктах

Пашинян: Армения решила упростить пограничный досмотр на всех КПП страны

Tекст: Вера Басилая

Пашинян напомнил, что договоренности о разблокировке коммуникаций были основаны на Вашингтонской декларации, где четко обозначены пять принципов: территориальная целостность, суверенитет, юрисдикция, неприкосновенность границ и взаимность, передает ТАСС.

«Мы пойдем на упрощение не только на армяно-азербайджанских пограничных пунктах, но и на всех своих пограничных пунктах, чтобы максимально упростить бизнес-среду – экспорт, импорт, транзит – которая в любом случае является наиболее подходящей и важной средой для ведения бизнеса», – заявил Пашинян. При этом он подчеркнул, что Армения готова к любому упрощению с Азербайджаном, если оно соответствует этим принципам.

Отдельно Пашинян прокомментировал вопрос управления дорогой в Сюникской области. Он сообщил, что армяно-американская компания займется бизнес-управлением транспортным коридором, который соединит основную часть Азербайджана с Нахичеванью по маршруту «Маршрут Трампа для международного мира и процветания», но не будет иметь контроля над ним.

Ранее Армения и Иран достигли договоренности об открытии второго моста через реку Аракс на общей границе.

Пашинян заявил, что между Арменией и Азербайджаном установились мирные отношения на фоне подписанных в США документов.

Лидеры Армении и Азербайджана при посредничестве президента США парафировали соглашение о мире между Ереваном и Баку.