Национальный центр «Россия» и РУДН заключили соглашение о сотрудничестве

Tекст: Ольга Иванова

Генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова и ректор Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы Олег Ястребов подписали соглашение о сотрудничестве сроком на пять лет. Документ предусматривает развитие долгосрочного некоммерческого партнерства в сфере молодежной политики и совместную реализацию образовательных, просветительских, патриотических проектов, а также организацию экскурсий и обмен опытом.

Виртуозова в ходе церемонии подписания отметила: «Хочу поблагодарить команду РУДН за то, что, когда мы только начали создавать Национальный центр »Россия«, они нам первые подставили плечо. Этот год мы прошли вместе. Уверена, что вместе с командой Университета дружбы народов, со всеми вами, мы и дальше будем реализовывать важные проекты и очень рассчитываем на ваше активное участие».

Согласно соглашению Национальный центр «Россия» обеспечит проведение групповых экскурсий, обучение экскурсоводов и организацию лекций, семинаров, мастер-классов и встреч студентов с представителями органов власти, бизнеса и регионов. Помимо этого, Центр окажет поддержку в организации учебных и производственных практик, а также будет сопровождать совместные проекты в медийном пространстве.

РУДН в свою очередь сможет интегрировать посещение экспозиций Центра «Россия» в образовательную программу, направлять группы студентов и преподавателей на мероприятия, обеспечивать участие обучающихся в конференциях, форумах и круглых столах, а также привлекать студентов к волонтерским программам.

В рамках встречи Наталья Виртуозова поздравила студентов РУДН из Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Армении и других стран с наступающим Новым годом и пригласила их активнее участвовать в международных проектах Центра. В ходе экскурсии на выставку «Книга сказок» студенты познакомились с культурными инсталляциями и традициями, поучаствовали в новогоднем квизе и поделились впечатлениями от встречи с персонажем Баба-яга.