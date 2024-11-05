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Китай решил впервые показать стелс-истребитель J-35A на авиасалоне
Китай впервые покажет свой стелс-истребитель J-35A на авиасалоне Airshow China 2024 в Чжухае, наряду с новыми военными технологиями.
Китай впервые продемонстрирует свой истребитель-невидимку J-35A на авиасалоне Airshow China 2024 в Чжухае, заявил полковник Ню Вэньбо, представитель отдела оснащения ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК), сообщает ТАСС.
Это событие станет значительным моментом для китайской авиации, так как J-35A присоединится к уже имеющемуся на вооружении стелс-истребителю J-20.
Помимо J-35A, на авиавыставке будут представлены другие важные новинки. Среди них – зенитно-ракетная система HQ-19 и новый ударный разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС НОАК.
В рамках авиашоу в Чжухае ожидаются показательные выступления, в которых примут участие семь видов самолетов. Среди них такие известные модели, как истребители J-20 и J-16, а также самолет-заправщик YY-20A.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВКС России и ВВС Китая провели совместное воздушное патрулирование, а ВВС Народно-освободительной армии Китая перехватили канадский разведывательный самолет CP-140 Aurora, который без разрешения вошел в воздушное пространство Китая.