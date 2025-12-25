Скоропадский формально не был объявлен гетманом немецкими генералами, а был провозглашен монархом на всеукраинском съезде хлеборобов. Имя нового руководителя Украины не столь важно, его главной функцией будет заключить мир с Россией.9 комментариев
Аэропорт Жуковский временно прекратил прием и выпуск самолетов
В аэропорту Жуковский ограничен прием и выпуск самолетов из-за необходимости обеспечить безопасность полетов.
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Жуковский, передает ТАСС.
Сообщается, что ограничения действуют с 25 декабря, а причиной указано обеспечение безопасности полетов.
«Аэропорт Жуковский (Раменское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – говорится в опубликованном сообщении Росавиации.
Ожидается, что меры обеспечат контроль за безопасностью и исключат риски для пассажиров и воздушных судов. О сроках отмены ограничений информации не поступало.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти двух регионов России ввели меры безопасности из-за повышенной угрозы нападения с использованием беспилотников. В калужском аэропорту Грабцево действуют временные ограничения для приема и отправки воздушных судов.